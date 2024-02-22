CHP’de 1 Nisan hesapları ve 94 korkusu

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Tartışmanın fitilini ateşleyen ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Özgür Özel, “Partiçi geçen kurultayı hazmedemeyen birkaç hazımsız var. 1 Nisan’ı bekleyen 3-5 hazımsız var. Avuçlarını yalarlar” dedi. Bir dönemler üç-beş çapulcu söylemi vardı. Bu şimdi üç-beş hazımsıza dönüştü.

KILIÇDAROĞLU PUSUDA BEKLİYOR

Bu üç-beş hazımsızdan biri Kemal Kılıçdaroğlu mu? Çünkü Kılıçdaroğlu da pusuya yattı 1 Nisan’ı bekliyor. CHP’nin aday tanıtım toplantısına davetli olduğu halde katılmadı. Özgür Özel son ziyaretinde Kılıçdaroğlu’nu mitinglere katılmaya davet etmişti. Kılıçdaroğlu olumlu yanıt vermemişti. Sonradan mitinglere katılmayacağını kamuoyuna ilan etme gereği duydu.

1 NİSANCILAR

Özgür Özel’e tavsiyem 1 Nisan’ı bekleyenleri hafife almasın. Üç-beş hazımsız diye küçümsemesin. Bugün düğmeye bassalar 24 saat içinde olağanüstü kurultayı toplayacak sayıyı bulurlar. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu seçim sürecinde o kadar vahim hatalar yaptılar ki Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu günden daha güçlü bir hale geldi.

TASFİYECİLİK

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CHP, tarihinin en kötü yerel seçimlerinden birine gidiyor. CHP, bu seçimlere tasfiye, istifa, kriz ve kaos havası içinde gidiyor. Partideki iki başlılık listelere yansıdı. Özgür Özel’e yakın isimler bir yandan Ekrem İmamoğlu’nun ekibi diğer taraftan belediye başkan adaylıklarını yağmaladılar. Demirel olsa, “Yağma Hasan’ın böreği, ye Mehmet ye” derdi. Zücaciye dükkânına giren fil gibi hareket ediyorlar. Eğer CHP’de, bugünden 1 Nisan konuşulur hale geldiyse bunun müsebbibi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun tasfiyeci anlayışları oldu.

NEDEN ÖNEMLİ

Seçimlerde CHP az oy alır ya da çok oy alır. Ama köklü bir çınardır, yoluna devam eder. Yerel seçim sonuçları CHP’de İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in pozisyonunu tayin edecek. Ama özellikle bu seçimler Ekrem İmamoğlu açısından kader seçimine döndü.

EKREM İMAMOĞLU’NUN KADERİ

31 Mart yerel seçimleri aynı zamanda Ekrem İmamoğlu seçimleri olacak. Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kazanırsa, 2028’de cumhurbaşkanı adayı olacak. Kılıçdaroğlu ise CHP’nin arşivine kaldırılacak. Ama İmamoğlu kaybederse o zaman hem cumhurbaşkanı adaylığı hayalleri sona erecek hem CHP genel başkanlığı rüyası son bulacak. Efsane olayım derken tasfiye olacak. Ekrem İmamoğlu filminin sonuna gelinecek, Ekrem İmamoğlu The End yazacak...

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ÖZGÜR ÖZEL’İN DURUMU

Seçimlerden başarılı çıkıldığı takdirde Özgür Özel rahat bir nefes alacak. Çünkü genel başkan olarak girdiği ilk seçimde başarı elde etmiş olacak. Ama seçimlerde bir hezimet yaşanırsa Özgür Özel, CHP tarihine en kısa süreli genel başkan olarak geçecek.

94 RUHU DÖNÜYOR MU



CHP’de seçim hezimeti endişesi yaşanıyor mu? SHP, 1989 seçimlerinde İstanbul ve Ankara’yı alarak büyük bir çıkış yapmıştı. 1994 seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “94 ruhu” dediği olay gerçekleşti. Refah Partisi İstanbul ve Ankara’yı kazandı, CHP hezimete uğradı.

CHP’NİN 94 KÂBUSU

AK Parti açısından 94 ruhu tarihi bir dönem noktasını, CHP açısından ise bir hezimeti ifade ediyor. CHP’de 94 kâbusu yaşanır mı diye konuşulmaya başlandı. Bunu konuşanlardan biri de Özgür Özel. “1989-94 benzetmesi benim değil bütün seçmenlerin endişe etmesi gereken bir benzetme” dedi.

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94 TABLOSU TEKRARLANIR MI?

Eğer AK Parti bu motivasyonunu sandığa yansıtabilirse 31 Mart seçimlerinden 94 benzeri bir tablo çıkar mı? Özgür Özel de endişe ettiğine göre neden olmasın?

Özgür Bey, 94 belediyeciliği Türkiye’ye bir iktidar partisi, bir de Cumhurbaşkanı kazandırdı. Demek ki başarılıymış...

1 NİSAN’IN AYAK SESLERİ

Bu seçimler biraz da İstanbul seçimleri. İstanbul seçimleri kaybedilirse Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel için sonun başlangıcı, Kılıçdaroğlu için yeniden diriliş olacak. İşte o zaman 1 Nisan senaryosu üç-beş hazımsızın işi olmaktan çıkıp olağanüstü kurultay sürecinin başlatıldığı tarih olacak.

KAAN GÜNÜ



Siyasetin sıcak gündemine rağmen bu tarihi anı ıskalamak istemedim. 21 Şubat demek artık KAAN günü demektir.

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Milli muharip uçağımız KAAN dün ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN’ın test uçuşunu izlerken yüreğimden bir şeylerin koptuğunu, gözlerimin yaşardığını hissettim. Duygular şelale...

GÖKVATAN

Türkler göklerde. KAAN, ‘Gökvatan’da...

Parasını verdiğimiz halde F-35 projesinden çıkarıldığımız, parasıyla F-16 almak isteğimizde karşılaştığımız güçlükler bir bir gözümün önünden geçti.

Bir devir kapanıyor yeni bir devir başlıyor. Yıllarca İHA almak için kapısında beklediğimiz ülkeler bugün nasıl bizden İHA ve SİHA’ları almak istiyorlarsa, gün gelecek KAAN için de sıraya girecekler.

Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum.

İlk milli muharip uçağı Türk milletine kazandırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yürükten kutluyorum.

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TOGG’DAN KAAN’A

İlk yerli ve milli otomobilimiz Togg çıktığında da gemilerle İtalya’dan getiriyorlar diyenler çıkmıştı. KAAN için de uçuyor ama motoru yerli mi diyenler oluyor. İnşallah motoru da yerli olacak. KAAN’a kardeş diğer savaş uçakları da gelecek.

Bu milletin her başarısından sonra bir kulp bulmaya çalışanlar ise kahrolmaya devam edecekler.

Sizi daha çok üzmeye devam edeceğiz. Bu milletin başarıları karşısında daha büyük hüsranlar yaşayacaksınız.

F-16’LARDA SON DURUM

Bu vesile ile F-16’lar konusunda da kısa bir bilgi vermek istedim. ABD ile görüşmeler olumlu gidiyor. Bu ay sonunda ABD’den kabul ve teklif mektupları bekleniyor. Daha sonra inceleme ve takvimlendirme süreci başlayacak. Alım listesine son hali verilecek. Maliyet netleşecek. Üretim ve modernizasyonun nerede yapılacağı kararlaştırılacak. Takvim netleşecek. Haziran ayı gibi takvimin işlemesi bekleniyor.