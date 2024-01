CHP ve DEM’de hesaplar değişti

Haberin Devamı

Tunç Soyer, aday gösterilmeyeceğini MYK toplantısından 5 dakika önce öğrendiğini söylüyordu. Battal İlgezdi de aday olmayacağının Parti Meclisi toplantısından önce Ekrem İmamoğlu tarafından tebliğ edildiğini açıklamıştı.

5 DAKİKA VURGUSU

Tunç Soyer’in 5 dakika vurgusu önemli. Çünkü daha MYK toplanmamış, MYK’da bir karar alınmamış, daha da önemlisi asıl onay mercii olan Parti Meclisi’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı görüşülüp oylanmamış ama Tunç Soyer’e aday olmayacağı bildirilmiş. MYK toplantısından 1 saat önce ise Özgür Özel, Cemil Tugay’la görüşüp, “İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylığınızı uygun gördük” demiş.

NAMUS-ŞEREF SÖZÜNE NE OLDU?

Özgür Özel, kurultay konuşmasında önseçim sözünü vermişti. Namus ve şeref sözü diye üstüne basa basa söylemişti. Özgür Özel, namus şeref sözüne ne oldu? Hadi namus şeref sözünü geçtim, önseçim yapılmadı ama daha partinin yetkili kurullarında görüşülmeden Tunç Soyer’e aday olmadığı bildiriliyor, Cemil Tugay’a ise adaylığı tebliğ ediliyor.

Ne âlâ partiçi demokrasi.

SAYGISIZLIK SİTEMİ

Tunç Soyer, “Yeni dönem için aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimiyle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum” derken haklı.

DEM ADAY ÇIKARIYOR

Dünkü yazımda DEM Parti’nin İzmir’de Tunç Soyer aday gösterilirse İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini bildirdiğini yazmıştım.

Tunç Soyer aday gösterilmedi. DEM Partisi bu kararı bekliyordu. Hemen harekete geçtiler. Başak Demirtaş DEM’den resmi adaylık başvurusunu yaptı. Başak Demirtaş adaylığa çok yakın.

BAŞAK DEMİRTAŞ-CELAL FIRAT

DEM’in İzmir ve İstanbul’da aday çıkaracağı söyleniyor. İstanbul’da Başak Demirtaş ile Celal Fırat’ın eş belediye başkan adayı gösterileceği konuşuluyor. Başak Demirtaş, kadınlara, Kürtlere ve sosyalistlere, Celal Fırat ise Alevi ve Kürtlere hitap edecek.

CHP’de Aleviler ve Kürtler kendilerini dışlanmış hissediyorlar. Duygusal bir kopuş içerisindeler. DEM Parti, bu boşluğu iyi yakalamış, Alevi ve Kürt oylarını kendisine çekmek istiyor.

İZMİR ADAYLARI

İzmir’de de DEM Parti’nin ciddi bir tabanı var. İzmir’de Beritan Güneş Altın ile Sırrı Süreyya Önder’in eş belediye başkan adayı olacağı söyleniyor.

EKREM İMAMOĞLU’NA KAYBETTİRMEK İÇİN

Bu seçimlerde gözler İstanbul’da olacak. CHP eğer DEM Parti ile ittifak yapamazsa Ekrem İmamoğlu’nun seçilme şansı iyice azalacak demektir. İYİ Parti ile köprüler atıldı. 6’lı masa dağıtıldı son bir umut DEM parti kalmıştı. O da harcandı. Peki Ekrem İmamoğlu seçimi nasıl kazanacak? Peki CHP bunu görmüyor mu? Görüyor. Hem de sizden, benden daha iyi. Zaten bunu iyi bildikleri için yapıyorlar. CHP’de bunun bir de formülü var.

VELİ AĞBABA FORMÜLÜ

Veli Ağbaba formülü deniliyor. Veli Ağbaba ile ne ilgisi var? Veli Ağbaba ile Ali Mahir Başarır, Özgür Özel’in iki sırdaşı. Veli Ağbaba İzmir adaylarını belirleyen üç isimden biriydi. DEM Parti, Tunç Soyer aday gösterilirse İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleriz teklifinde bulunmuştu. Veli Ağbaba’nın, Ekrem İmamoğlu kazanırsa CHP yönetimini dinlemez, Özgür Özel’i değiştirir, partiye tamamen hâkim olur, o yüzden seçimi kaybetsin ki, CHP’yi ele geçirme gücü olmasın diye bu stratejiyi izlediği söyleniyor.

KAYBETMEK İÇİN

AK Parti seçimi kazanmak için canla başla çalışırken, Erdoğan, “31 Mart’ı demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştireceğiz” derken, CHP’de seçimi kaybetmek için ne gerekiyorsa yapılıyor. Kaos üzerine kaos yaşanıyor, kriz üzerine kriz patlak veriyor.

SEÇİMLERİN USTASI

Bir yanda girdiği hiçbir seçimi kazanamayan muhalefet diğer yanda girdiği her seçimi kazanmayı bilen Erdoğan. Siyaset doktorası yapanların Erdoğan’ın seçim stratejilerini incelemesi lazım. Erdoğan, seçim beyannamesinde adeta seçim kazanmanın formülünü verdi. “Seçim günü olan 31 Mart’a kadar; gelmeyene gideceğiz. Küskünleri barıştıracağız. Sevmeyeni sevdireceğiz. Her eve, her işyerine gireceğiz. Kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız. Kararsızları ikna edeceğiz. Zaten gönlünde olduklarımızı ihmal etmeyeceğiz. Siyasetin sokakta yapıldığını unutmayacağız. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz” dedi.

MEYDANLARA ÇIKIYOR

Muhalefet aday kriziyle boğuşurken Erdoğan adaylarını ilan etti, seçim beyannamesini açıkladı. AK Parti müthiş bir sinerji yakaladı. Erdoğan ise hafta sonu deprem bölgesinden başlayarak meydanlara çıkıyor.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’A TAŞ

AK Parti bu seçimlerde polemiğe girmek yerine projelerini anlatacak. O nedenle Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı hedef alırken isimlerini vermedi.

ENGELLENİYORLAR MI?

İki başkan da en çok “Engellendik” mazeretine sığınıyorlar. Bu muhalif seçmende karşılık buluyor. Erdoğan bu kozu ellerinden almak için hamle yaptı. “Siz bakmayın birilerinin ‘engellendik’ edebiyatı yapmalarına. Diğer belediyelere ne veriliyorsa, bunlar için de aynısı geçerlidir” dedi.

HIRSI BOYUNU AŞANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hırsı boyunu aşanlar” diye birilerini hedef aldı ama onu tam çözemedim. Çünkü son zamanlarda bu model birçok siyasetçiye uyuyor.