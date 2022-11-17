Bombacıyla talimatı veren Hacı arasındaki diyalog

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Ama hâlâ birileri masum sivillerin hayatını kaybettiği kanlı eylem karşısında dahi PKK dememek için, PYD dememek için, ABD dememek için kıvrandıkça kıvranıyorlar. 10 saat içinde bombayı koyan terörist başta olmak üzere olayın faillerini yakalayanları takdir etmek yerine, teröristlere eylem talimatı verenleri aklamak için kırk takla atıyorlar. İktidarı eleştiriyorlar. Ama bir gün olsun kanlı eylemi yapan PKK’yı suçlamıyorlar. Kanlı eylemi gerçekleştiren Ahlam Albashir’in güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri üzerinden dahi bu işi devlete yıkmak için çaba gösteriyorlar ama Ecrin’in suçu neydi diye sormuyorlar. Onlara üzülecekleri bir şey söyleyeceğim. Ele geçirilen terörist ve bu eylemde ona yardım edenler birçok şeyi itiraf ettiler.

HÜSAM A. YAKALANDI

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1- Dün İstanbul saldırısıyla bağlantılı olduğu belirlenen Hüsam A. isimli bir zanlı Suriye’nin Azez kentinde yakalandı.

BULGARİSTAN’DA MI

2- İstanbul saldırısının kilit isimlerinden olan Bilal Hassan’ın Bulgaristan’a kaçırıldığı üzerinde duruluyor. Bilal Hassan’ın, bombalı eylemi gerçekleştiren Ahlam Albashir ile birlikte temmuz ayında karı-koca görüntüsü altında Afrin’den kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Bilal Hassan’ın, Ahlam Albashir ile birlikte Esenler’deki tekstil atölyesinde birlikte çalıştıkları ve evli görüntüsü nedeniyle serbest hareket ettikleri ortaya çıktı. Tekstil atölyesinde çalışanlar ikiliyi karı-koca olarak tanıyordu.

Bilal Hassan aynı zamanda Beyoğlu saldırısının kilit isimlerinden biri. Çünkü eylem günü Ahlam Albashir’i patlayıcı yüklü çanta ile birlikte Beyoğlu’na getiren o. Patlamadan sonra Ahlam Albashir’in ilk aradığı kişi de yine Bilal Hassan.

Bilal Hassan’ın Edirne’ye gitmesini ve muhtemelen Bulgaristan’a geçişini ise saldırıyı organize eden Ammar’ın kardeşi Ahmet Jarkas organize ediyor.

Bilal Hassan’ın Bulgaristan’a geçişini organize ettikleri gerekçesiyle Moldova uyruklu 5 kişi Bulgaristan polisi tarafından gözaltına alındı.

AMMAR ORGANİZE ETTİ

İstiklal Caddesi’ni kana bulayan saldırıya ilişkin ipuçları eylemi 1 yıl önce Türkiye’ye gelen Ammar Jarkas’ın organize ettiğini gösteriyor. Patlamadan sonra Kamışlı ile kurulan bağlantıda Hacı’nın ”Kız önemli değil. Onu infaz edin, Ammar bizim için önemli. Ammar’ı çıkarın” dediği tespit edildi. Hacı ya da Halil de deniliyor.Eylemin talimatını veren kilit isim. Onu ileride anlatacağım.

ATÖLYE SAHİBİ

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Ahlam Albashir ve Bilal Hassan’ın 4 ay boyunca çalıştığı ve barındıkları tekstil atölyesinin sahibi ise Kobani ile bağlantılı bir isim. 4 ay önce Kobani’den, “İki kişi geliyor, misafir et” denildiğinde, “Evimde misafir edemem. Ancak atölyede misafir ederim” diyor.

AHLAM ALBASHİR İTİRAF ETTİ

İstiklal Caddesi’ndeki kanlı eylemi gerçekleştiren Ahlam Albashir, 10 saat içinde yakalandı. Ama bir anlamda hayatta olmasını buna borçlu. Çünkü örgütün, bağlantıları ortaya çıkmaması için Ahlam Albashir’i gözden çıkardığı ortaya çıktı. Ahlam Albashir’in Yunanistan’a kaçırılması ya da bu başarılamadığı takdirde Türkiye’de infaz edilerek ortadan kaldırılmasının planlandığı belirlendi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Örgütün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya kanala atın talimatı var. Teröristi öldürüp network’ü çözmemizi engelleyeceklerdi” demişti.

Beyoğlu’ndaki eylem için patlayıcı yüklü sırt çantası ile İstiklal Caddesi’ne gelen teröristin dikkat çekmemek için 40 dakika boyunca bankta oturduğu ortaya çıktı. Albashir’in sahipsiz çantanın dikkat çekmemesi, paniğe neden olmaması ve güvenlik güçleri tarafından tespit edilmemesi için 40 dakika boyunca çantanın yanında oturduğu, bu arada sıradan bir görüntü vermek için çiçekçinin uzattığı çiçeği satın aldığı düşünülüyor.

Patlayıcının zaman ayarlı mı yoksa uzaktan kumandalı mı olduğu tartışması ise sürüyor. Ancak değerlendirmeler zaman ayarlı olduğu yönünde. Teröristin bunu bildiği için son 2 dakikaya kadar beklediği sonra çantayı saksıların içine bırakıp koşarak olay yerinden uzaklaştığı üzerinde duruluyor.

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SIFIR TELEFON HATTI

Ahlam Albashir’in eylemi gerçekleştirmek üzere geldiği İstiklal Caddesi’nde telefonunun kartını çıkarıp cep telefonuna daha önce hiç kullanılmamış olan bir GSM kartını taktığı tespit edildi.

TALİMAT HACI’DAN

Teröristin yeni telefon numarası üzerinden Kamışlı’dan Hacı ile irtibat kurduğu belirlendi. Hacı kim? Başından beri bombalı saldırıyı planlayan ve eylemde yer alan kişileri sevk ve organize eden kişi. Telefon sinyallerinden Kamışlı’da olduğu belirlendi. PYD’nin özel istihbarat biriminde Türkiye’ye yönelik bombalı saldırılardan sorumlu terörist olduğu tahmin ediliyor.

PAKETİ BIRAK, AYRIL

Ahlam Albashir, İstiklal Caddesi’nde 40 dakika süreyle bekledikten sonra Hacı ile irtibat kuruyor. Ahlam Albashir sorgusunda, “Hacı bana torbayı bırak oradan ayrıl, dedi” diye anlatıyor. Terörist bunu sorgusunda “Paketi bırak, oradan ayrıl” şeklinde de ifade ediyor.

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Ahlam Albashir’in ifadelerinden, “Hacı”nın terör örgütü içinde eylem talimatını verecek kadar üst düzeyde görevli biri olduğu anlaşılıyor.

İKİNCİ TAKSİ

Ahlam Albashir’in o sırada kendisini ikinci bir taksinin beklediğini bildiği, ancak patlamayla birlikte o taksinin Bilal Hassan’ı olay yerinden uzaklaştırıp hızla Edirne’ye götürmek üzere hareket ettiği tespit edildi. Teröristin aracı yerinde bulamayınca irtibat kurduğu Bilal Hassan’ın, “O araç yok. Başka bir taksiye bin. Oradan uzaklaş” talimatı üzerine kendisini Esenler’e götüren taksiye bindiği belirlendi. Ahlam Albashir’in o sırada üzerinde yeterli para olmadığı, taksinin ücretini Esenler’deki adreste ödediği ortaya çıktı. Terörist buradan yanına para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra gittiği Küçükçekmece’de yakalanmıştı.

MÜNBİÇ’TE EĞİTİM GÖRDÜ

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı eylemin faili Ahlam Albashir’le ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Teröristin Menbiç bağlantısı tespit edildi. Ahlam Albashir’in Türkiye’ye temmuz ayında kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenmişti. Albashir’in bu tarihten önce ise ABD’nin kontrolündeki Münbiç’te 1-1.5 yıl süreyle PKK-PYD tarafından özel istihbarat biriminde yetiştirildiği tespit edildi. Ahlam Albashir’in Münbiç’te bir kafeteryada çalıştığına dair görüntülerine ulaşıldı. Mersin’de Tece Polisevi’ne saldırıda bulunan teröristler de Münbiç’ten gelmişti.

Polis şimdi eylem talimatını veren Hacı ve Bulgaristan’a kaçtığı tahmin edilen Bilal Hassan’ın peşinde.