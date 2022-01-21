Bir ayağı Meclis’te bir ayağı PKK kampında

Kemal Bey, yeniden helalleşme yolculuğuna çıktı. Hatırladıkça ya da boş kaldıkça bu yolculuğa çıkıyor. Önce duruyor. Herkesi tehdit ediyor. Bürokrasiye ayar veriyor. Bakanlıkların kapısına dayanıp zincir vurduruyor. Sonra bir mola verip helalleşme yolculuğuna çıkıyor.

Eğer ‘Fıstık Diyarı’ olan Şanlıurfa’yı fındık memleketi, taşkömürünü bulduğu için Zonguldak’ın gururu olan Uzun Mehmet’i, Uzun Hasan yapmazsa. Allah’tan şimdilik Seyit Onbaşı ile bir derdi yok. Yoksa onu da Şevki Onbaşı top güllesini kaptığı gibi diye anlatmaya başlar. Hem de Balıkesirlilerin gözlerinin içine baka baka.

İŞTE PAŞAM, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Bu arada Kemal Bey, boş kaldığında da bakanlıklar kuruyor. Gençlere mektup yazıp ‘İklim Bakanlığı’nı kuracağım’ diye söz vermişti. İklim Bakanlığı’nı Erdoğan’ın kurduğu ortaya çıktı. Bir de İklim Bakanı var. İstanbul’un mini mini valisi Fahrettin Kerim Gökay, İnönü’ye, “İşte Paşam, İstanbul” demiş ya o misal, işte Kemal Paşam, huzurlarınızda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Kendisi çok çalışkan ve başarılı bir bakandır. O yüzden tanıyor olabilirsiniz. Ara tatil yaklaşıyor ya, Kemal Bey öğrencilere ‘Milli Eğitim Bakanlığı kuracağım’ diye mektup yazarsa şaşırmam. Ama buradan uyarıyorum. Maarif nezareti olarak kökü Osmanlı’ya dayanır ama Cumhuriyet döneminde 2 Mayıs 1920’de Maarif vekaleti olarak Atatürk kurdu.

NASIL HELALLEŞECEĞİZ?

Hemen her gün bir kesimi tehdit ederek, Özgür Özel gibi Diyanet’in okul öncesi çocuklara verdiği din eğitimini “Ortaçağ zihniyeti” olarak tanımlayarak nasıl helalleşeceğiz? Bizim hayatımızın gayesi olan çocukların Kuran-ı Kerim’i öğrenmesi sizin için Ortaçağ zihniyeti oluyorsa bu helalleşme işi nasıl olacak? Helalleşmek için önce samimiyet gerekli. Yoksa bunlar seçim öncesi reklam kokan hareketler olmanın ötesine geçmez. Bu arada CHP’nin savaş açtığı Diyanet’i de Atatürk kurdu.

KILIÇDAROĞLU’NUN BAŞÖRTÜSÜ İLE MÜCADELESİ

Bu itirazlarıma rağmen yine de