Anketlerde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu ne durumda

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Onlardan uzak duruyorum. Trol anketçiler var. Onlardan fersah fersah kaçıyorum. AK Parti Beykoz İlçe Teşkilatı Muharrem İnce’ye imza vermek için çalışma başlattı diyen CHP’nin anketçisi gibi tiplerden uzak duruyorum ama ciddi araştırma şirketlerinin anketlerini takip etmeye çalışırım.

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar, düzenli takip ettiğim kamuoyu araştırma şirketlerinden biri. 2014 ve 2018 cumhurbaşkanlığı seçimleri ile 2017 Referandumu’nu isabetli tahmin eden firmalardan biri oldu.

Optimar’ın 13-18 Mart tarihleri arasında 1916 kişi üzerinden yaptığı anket önemli veriler içeriyor. Tabii seçimde son düzlüğe girildiğinde yapılacak olan araştırmalar daha fikir verici olacak ama Optimar’ın anketi seçim sandığına ışık tutuyor.

ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU’NUN ORANLARI

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Cumhurbaşkanlığı seçimi Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçecek. Ama bu arada 1 ay önce hiç şans tanınmayan Muharrem İnce ciddi bir tırmanışta. Muharrem İnce kimin kazanacağını değil, kimin kaybedeceğini belirleyebilir.

Oranlara gelince, Kılıçdaroğlu 10 puan önde diyen manipülatif anketçilere bakmayın, iki lider arasında 2 puan fark çıkıyor.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47.4

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45.3

Muharrem İnce yüzde 6.5

Sinan Oğan yüzde 0.7

KARARSIZLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Bu kez kulağımı tersinden gösterip öncelikle kararsızlarla ilgili oranlara dikkat çekmek istiyorum. Kararsızım diyen, cevap vermeyen ve sandığa gitmeyeceklerini ifade edenleri topladığımızda bu oran yüzde 12.8 ediyor. Cumhurbaşkanı adayları belli oldukça, seçim tarihi yaklaştıkça kararsızların oranı azalıyor. Ama şunu unutmayın, kararsızlar ya da yüzer gezer oylar son anda nereye yönelirse seçimi o kazanacak.

PARTİLERİN OY ORANI

Peki partilerin oy oranı ne durumda?

AK Parti: Yüzde 38.4, CHP: Yüzde 25.9, HDP: Yüzde 9.5, İYİ Parti: Yüzde 7.8, MHP: Yüzde 7.7, Memleket Partisi, Yüzde 6.2, Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1, Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0.9, TİP: Yüzde 0.7, Saadet Partisi: Yüzde 0.3, DEVA Partisi: Yüzde 0.3, Gelecek Partisi: Yüzde 0.3, Zafer Partisi: Yüzde 0.3, HÜDA PAR: Yüzde 0.1, Vatan Partisi: Yüzde 0.1

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MEMLEKET PARTİSİ YÜKSELİŞTE

Partilerin oy oranlarındaki yükselişler ve çıkışlar çok dikkat çekici seviyeye çıkmış durumda. Dikkatinizi çekmiştir. 6’lı Masa’da patlak veren kavga, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ve depremdeki tutumu nedeniyle Muharrem İnce’nin partisi tam anlamıyla bir sıçrama yapmış. İYİ Parti ise ciddi bir darbe yemiş. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanma süreci Saadet Partisi’ni dramatik bir şekilde geriletmiş. Türklük kavramının Anayasa’dan çıkarılması tartışması DEVA Partisi’ni dibe çekerken, Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı Ümit Özdağ’ın partisini geriletmiş. Bu veriler Türkiye’nin kritik bir seçime gittiğini gösteriyor.

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SOSYAL MEDYA ETKİLİ OLACAK MI?

Sosyal medya sanıyorum bu seçimlerde en çok tartışacağımız olgulardan biri olacak. Optimar’ın anketine katılanların yüzde 50.2’si sosyal medyada yapılan kampanyaların seçimlerde etkili olacağı görüşünde. Hayır diyenler yüzde 39.1 çıkarken cevap yok diyenlerin oranı yüzde 10.7 olmuş. Partilerin seçim kampanyasını planlarken sosyal medyayı dikkate almalarında yarar var.

HÜDA PAR SORUSU

PKK’nın HDP diye bir partisi var. HDP ile ittifak yapanlar PKK sorusunu sormuyor ama propaganda makinası HÜDA PAR’ın terörle ilişkisi olduğu iddiasını gündemden düşürmüyor. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Hizbullah’ın devamı değiliz” demesine rağmen.

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Ankete katılanların yüzde 44.4’ü HÜDA PAR’ın terörle ilişkisinin olduğunu düşünürken yüzde 55.6’sı ise hayır diyor. Bu durumda HÜDA PAR’ın kendini daha çok anlatması ve Hizbullah’la arasına çok kalın bir kırmızı çizgi çekmesi gerekiyor.

MÜZİKSİZ KAMPANYA

Optimar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem nedeniyle seçimlerde müzik kullanılmama kararını da sormuş. Ankete katılanların yüzde 63.1’i onaylıyor. Olumsuz bulanların oranı ise sadece yüzde 18.7 çıkıyor. Deprem acısı varken müzik olur mu?

YAVUZ AĞIRALİOĞLU: ‘İYİ PARTİLİLERİN İÇSESİ OLDUM’

Yavuz Ağıralioğlu’nun çıkışı çok etkili oldu. Neden etkili oldu? Sadece masadan kalktığı için HDP’ye yapılan hakaretlere itiraz etseydi bu kadar etkili olmazdı. HDP’nin Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararının üzerine itirazlarını dile getirdiği için doğru zamanda doğru çıkış yapmış oldu. Yavuz Ağıralioğlu için, “içimizdeki el bombası” tanımını yapan CHP yönetimi her nedense PKK’nın bombalarını görmezden geldi. Açıklama yaptıktan sonra Yavuz Ağıralioğlu ile konuştum. “İYİ Parti’nin içsesi oldum” dedi. Teşkilatlardan tebrik mesajları yağdığını söyledi.

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AKŞENER’LE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Açıklama yapmadan önce Akşener’e bilgi vermediğini ifade etti. “İzlerken gerildiğini ama konuşmam bittikten sonra içinin yağlarının eridiğini düşünüyorum” dedi. Partiden istifasının söz konusu olmadığını söyledi. İhracı konusunda kendisine yansıyan bir gelişmenin olmadığını ifade etti. Yavuz Ağıralioğlu’nu itibarsızlaştırmak için AKP ile temasta deniliyor. Onu da sordum. “AK Parti ile bir temasım olmadı” yanıtını verdi.

AK PARTİ’YE GEÇECEK Mİ?

Yavuz Ağıralioğlu’nun AK Parti’ye geçmek ya da istifa etmek gibi bir niyeti yok. Tarihe kayıt düştüğünü, geleceğe dair bir ışık yaktığını düşünüyor. Hedefi İYİ Parti içinde bir yerlere gelmek.

AYASOFYA ÇARPAR

Merhum Erbakan’ın “Ayasofya’ya vurulan zincirler kırılacak” diye konuştuğunu kaç kez dinledim hatırlamıyorum. Ama Erbakan, “Eğer Ayasofya’da gümbür gümbür ezan okunuyor, Hakk’ın sesi bütün dünyaya ilan ediliyorsa, o zaman da biliniz ki Türkiye’de Milli Görüşçüler hâkimdir, inananlar hâkimdir” derken, kürsüde yanında Erdoğan’ın yer aldığı videoyu yeni izledim.

Hem de Temel Karamollaoğlu’nun Ayasofya’nın bir kısmının turistlere açılabileceğini açıklamasının olduğu sırada. Ayasofya zaten turistlerin ziyaretine açık. Ama bir kısmını müze yapıp turistlere açacaksa orasını bilmem. Ayasofya’yı müze yapan zihniyet de Temel Karamollaoğlu’nun önerdiği yoldan gitmişti. Anladık, Erdoğan’a düşmansınız ama bu Ayasofya’ya, Erbakan’a ihanet etmeyi gerektirir mi? Temel Karamollaoğlu bu kafayla gittiği sürece bence seçimlerde Ayasofya çarpacak gibi.