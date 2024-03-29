Anketler üzerinden algı operasyonu yapıyorlar

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Anketler üzerinden yapılan algı operasyonu sandıkta çöktü. Bundan ders çıkarmamışlar. Bu kez de aynı operasyonu Ekrem İmamoğlu için yapıyorlar. Ekrem İmamoğlu için ihaleyi yüzde 5’ten açtılar. Ardından yüzde 7.2’ye çıkardılar. Bir kere coştu mübarekler, ilk fırsatta yüzde 9’a çıktılar. Ama yetinmediler yüzde 11’e ulaştılar. Daha seçime 48 saat var. Bu hızla İmamoğlu’nu yüzde 15 farkla kazanıyor ilan etmezlerse hatırım kalır. Geçmişte aynı oyunu Kılıçdaroğlu’na oynadılar.

İstanbul seçimlerinde benzer bir durumu Bedrettin Dalan yaşamıştı. Anketlerde Dalan’la en yakın rakibi arasındaki farkı açtıkça açıyorlardı. Öyle ki Bedrettin Dalan’ın, “Tatile gider seçimden sonra görevimin başına dönerim” dediği söyleniyordu. Bedrettin Dalan, Özal’ın İstanbul’da seçim kampanyası yapmasını istememişti. Şimdi Ekrem İmamoğlu’nun, Özgür Özel’e yaptığı gibi.

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DALAN HEZİMETE UĞRAMIŞTI

ANAP adayı Bedrettin Dalan anketlerde SHP adayı Nurettin Sözen’den 19 puan önde gözüküyordu. Sonuç ne oldu? 1989 yerel seçimlerinde Nurettin Sözen yüzde 35.95 oyla seçimi kazanırken yüzde 26.12 alan Bedrettin Dalan hezimete uğradı.

ANKETLER DEĞİL ERDOĞAN KAZANDI

1994 seçimlerinde ise anketler Zülfü Livaneli ve İlhan Kesici arasında gidip geliyordu. Erdoğan’ı dördüncü sıraya atmışlardı. Gazeteler “Zülfü yine birinci. Refah dördüncü” manşetiyle çıkıyordu. Anketlerde Zülfü Livaneli’ye yüzde 23.2, İlhan Kesici’ye yüzde 21.5, Bedrettin Dalan’a yüzde 20.8, Erdoğan’a ise yüzde 18.7 veriyorlardı. Peki seçimlerde kim kazandı? Anketler değil, Erdoğan kazandı. Erdoğan yüzde 25.19’la seçimi alırken, İlhan Kesici yüzde 22.14’le ikinci olmuştu. Anketlerin favori gösterdiği Zülfü Livaneli ise yüzde 20.30’la ancak üçüncü olabilmişti.

YİNE KONDA



Gelelim cumhurbaşkanlığı seçimlerine. Konda 40 yıllık itibarını yerle bir etmiş, Kılıçdaroğlu’nu 5.6 puan önde çıkarmıştı. Konda’nın son hafta anketine göre Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49.3, Erdoğan yüzde 43.7 çıkıyordu. Ne oldu?

Erdoğan yüzde 52.18’le kazanırken, Kılıçdaroğlu yüzde 47.82 alabildi.

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Konda bu kez de boş durmadı. Ekrem İmamoğlu’nu 7 puan önde gösterdi. Konda’nın anketine göre Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 46.1 olurken, Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 38.8 çıkıyor.

Lütfedip son hafta anketi yayınlamamışlar. Yayınlasalar herhalde bu hızla yüzde farkı yüzde 10’a çıkarırlardı.

YİNE METROPOLL

Bu seçimlerde Konda’nın yerini Metropoll aldı. Metropoll, Ekrem İmamoğlu’nu yüzde 43’ten aldı önce yüzde 47.9’a, sonra ise yüzde 48.6’ya çıkardı. Şimdi ise İmamoğlu ile Kurum arasındaki farkın yüzde 11.6’ya ulaştığını ilan ediyor. Sandık başına gitmeye şurada 48 saat kaldı. Özer hocam hadi son bir gayretle şunu yüzde15 yapar mıyız?

KILIÇDAROĞLU DEMİŞLERDİ

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Metropoll, cumhurbaşkanlığı seçiminde de 9-10 Mayıs tarihli anketinde Kılıçdaroğlu’nu yüzde 49.1 çıkarıyordu. Erdoğan’a ise yüzde 46.9 verilmişti. Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanmaya çok yakın olduğunu ifade ediyordu. Ama Özer Sencar seçimlerden sonra verdiği bir röportajda, 14 Mayıs öncesi Kılıçdaroğlu’nun yüzde 45’i bile göremediğini söyledi. Acaba Özer Sencar, yerel seçimlerden sonra da benzer bir değerlendirmeyi İmamoğlu için yapar mı?

ANKETİ SANDIK YAPACAK

Anketler üzerinden algı operasyonu tek yanlı yürümüyor. Bir yandan Ekrem İmamoğlu’nu çok önde gösteriyorlar. Diğer yandan Yeniden Refah Partisi’ni yüksek, DEM Parti ve İYİ Parti’yi çok düşük gösteriyorlar. Neredeyse mercek alıp DEM Parti seçmenini arayacağız. Bu başta DEM Parti ve İYİ Parti seçmenine saygısızlık. Bu anket firmalarının sicili ortada. Zamanınızı almamak için cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nu yüzde 60’la kazanıyor gösteren anket firmalarını yayınlamadım. Ama arşivimde duruyor. Bu kez de Konda ve Metropoll’ü arşivime aldım. Bakalım sandık açılınca ne çıkacak? Gerçek anketi sandıkta milletimiz yapacak.

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İSRAİL’E SİLAH SATIŞI YALANI



Ömrü hayatı Erbakan’a hakaret etmekle geçenler, 28 Şubat sürecinde bir avuç gökyüzünü Erbakan’a dar edenler, başbakanlıktan düşürülmesi ve hapse girmesi için çaba gösterenler şimdi Erbakancı kesildi. Hayatı boyunca Filistin davasının yanında durmayanlar, İsrail ve ABD şakşakçılığı yapanlar ise şimdi Filistin fatihi kesildiler.

Erdoğan’ın Filistin davasına yaptığı hizmetin zekâtına yetişemeyecek olanlar şimdi laf söylemeye kalkışıyor.

Erdoğan, Davos’ta Şimon Peres’e “One minute” çektiği zaman “AK Parti’yi bilmeyiz ama Erdoğan bitti” diyenler şimdi Filistin bülbülü kesilmişler.

SİLAH GÖNDERİYOR YALANI

Hamas’ı terör örgütü olarak ilan edenler şimdi Gazze’yi dillerinden düşürmüyorlar. Neymiş efendim Türkiye’den İsrail’e silah gidiyormuş. Mühimmat gidiyormuş. Bunu sahte TÜİK hesapları üzerinden yayınladıkları listelerle kanıtlamaya çalışıyorlar.

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SAVUNMA BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

İsrail’le savunma alanında işbirliği iddiaları üzerine Savunma Sanayii Başkanlığı, İsrail ile savunma alanında hiçbir faaliyetinin bulunmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayisi işbirliği dahil hiçbir faaliyetinin bulunmadığını ilan etti.

BARUT DEĞİL ÇAKMAK GAZI

Ticaret Bakanlığı barut ve patlayıcı maddeler başlığı altında gösterilen kalemlerin jel yakıt ve çakmak gazı olduğunu duyurdu.

İsrail’in resmi verilerini yayınlayan COGAT’a göre Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ikinci ülke konumunda. Gemilerimiz, yardım TIR’larımız vızır vızır çalışıyor. Hem biz öyle havadan paraşütle atmıyor, yardımlarımızı Gazze’ye ulaştırıyoruz.

İşgalci İsrail, Filistin’in doğrudan irtibat kurmasına engel olduğu için Filistin’e gönderilen ihraç malzemeleri İsrail gümrüğünden giriş yapıyor.

İsrail’de yaşayan Filistinliler de var. Hatta İsrail Parlamentosu’nda temsil ediliyorlar. Filistinli işadamlarının bir kısmının İsrail ambargosu nedeniyle İsrail’de kurduğu şirketler üzerinden ticaret yaptığı da ayrı bir gerçek.

FİLİSTİN’İN SESİ OLDUK

Türkiye tarih boyunca Filistin’in, bu felakette ise Gazze’nin sesi oldu.

İsrail’in savaş suçlusu ilan edilip Netanyahu ve savaş kabinesinin yargılanması için Lahey’de kurulan Adalet Divanı’na bilgi, belge ve kanıt olarak en büyük katkıyı yapan ülkeyiz.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap liginin ortak toplantısında 7’li temas grubunu oluşturup, Batı’lı ülkeler nezdinde diplomatik temaslara öncülük eden ülkeyiz.

BM Genel Kurulu’nda İsrail’le ilgili yaptırım kararlarının alınmasında öncülük eden ülkeyiz. İlk ateşkesin sağlanmasında önemli katkılarımız oldu.

FİLİSTİN DAVASININ SAVUNUCUSU

Hülasa Recep Tayyip Erdoğan Gazze’ye ateş düştüğünde onu yüreğinde hisseden bir liderdir.

Gazze’yi bilmeyenler, Hamas’ı terör örgütü olarak görenler, Filistin’e sırt çevirip İsrail dostu olanlar seçim gelince Filistin davasını keşfettiler. Bunları Yeniden Refah seçmenini kışkırtmak ve seçimlerde Erdoğan’a zarar vermek için yapıyorlar. Erdoğan demek Filistin davasının dünyadaki sesi demektir. O ses susmamalı.