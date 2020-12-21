Anketler ne diyor?

Sağlık Bakanı Koca, “Alınan tedbirlerin etkisini bu hafta sonu ve gelecek hafta göstermesini bekliyoruz. Son dönemde Ankara ve İstanbul’da düşüşü gördük. Hatay, Adana, Maraş, Samsun, Ordu, Karadeniz bölgesi, Antalya, Akdeniz bölgesinde artış hızı biraz düşmeye başladı. Ama belirgin bir düşüş daha görmüş değiliz” diye yanıt verdi.
YILBAŞINDA NE YAPACAĞIZ
İlk kez koronavirüs önlemleri kapsamında bir yılbaşı geçireceğiz. Sağlık Bakanı’na, “Yılbaşında nasıl eğleneceğiz” diye sordum. “Bu hastalığın insandan insana geçen bir enfeksiyon olduğunu biliyoruz. O nedenle yılbaşında da kapalı ve kalabalık ortamlardan özellikle kaçınmak gerekiyor. Yılbaşında dört günlük sokağa çıkma yasağı olacak. Aile içi bulaşlar yüksek olduğu için, bu dönemde aile içi bir araya gelmelerin olmaması lazım. Mümkün mertebe çekirdek aileyle bu dönemi geçirmenin, dört kişiden daha fazla bir araya gelmelerin olmamasını sağlamak son derece önemli olacak” diye karşılık verdi.
OTELLERDEKİ YILBAŞI KUTLAMALARI
Yılbaşında 4 gün kısıtlama nedeniyle otellerde ve tatil merkezlerinde rezervasyonlar daha da önem kazandı. Otellerde ve eğlence merkezlerindeki yılbaşı eğlencelerini sordum.
Fahrettin Koca, “Yılbaşı yeni bir virüs patlamasına neden olmasın” diye uyardı. Ardından ekledi: “Otellerde de eğlence tarzında herhangi bir organizasyon olmamalı. Kalabalık bir araya gelişlerin olmadığı, dar en fazla iki, üç kişinin bir araya geldiği bir durum olmalı. Onun dışında enfeksiyonun, salgının seyri açısından oteller kaynak olabilir; böyle bir duruma izin verilmemeli.”
Osman Kavala, 18 Şubat 2020’de Gezi davasından tahliyesine karar verildiği halde, alelacele 15 Temmuz’dan dolayı tutuklama kararı verildiği için cezaevinden çıkamamıştı. Anayasa Mahkemesi dün Kavala’nın bireysel başvuru talebini görüşerek Genel Kurul’a sevk etti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 15 üyeden oluşuyor.
BERBEROĞLU KARARI UYGULANMAMIŞTI
Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ihlal kararı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uygulanmamıştı. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararlarının yerel mahkemeler tarafından kabul edilmemesi gece yarısı yargı krizine neden olmuştu. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın, darbe dönemlerini çağrıştıran “Işıklar yanıyor” tweet’i üzerine ise tartışma farklı bir noktaya kaymıştı.
AYM KARARI UYGULANACAK MI?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, en son Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararlarının bağlayıcı olduğunu belirterek, “Anayasa mahkemesinin kararları herkes için bağlayıcıdır, tüm kişileri, kurumları bağlar ve kararlarının gereği yapılır” demişti.
REFORM SÜRECİNİN GÜNDEMİNDE
Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararlarının yerel mahkemeler tarafından yerine getirilmemesi, yargıda yetki krizine yol açınca, yeni yasal düzenleme yapılması talebi gündeme gelmişti. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanacak reform paketleri arasında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararlarının yerel mahkemeler tarafından zorunlu olarak uygulanmasına dönük düzenlemenin yer alması bekleniyor.
KAVALA KARARI UYGULANACAK MI?
Erdoğan, reform yapılacak alanları, ekonomi, hukuk ve demokrasi olarak ilan etti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, reform çalışmaları kapsamında TÜSİAD, TOBB ve MÜSİAD ile bir araya geldi. Gül, ayrıca Azınlık Vakıfları Temsilcileri ile ve Meclis’te İnsan Hakları ile Adalet Komisyonu üyeleriyle görüştü. Erdoğan kabine toplantısından sonra, “Reform paketlerimizi iş dünyası başta olmak üzere her kesimle konuşarak, tartışarak olgunlaştırıyoruz.İnşallah ekonomik, hukuki, idari reform paketlerimizi bütçeden sonra meclisimizin gündemine taşımaya başlıyoruz” dedi. Reform gündemine dönülmesini ülkemiz ve AK Parti açısından yararlı görüyorum. Ancak çok büyük beklentiler oluşturulmaması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Daha çok uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesine yönelik düzenlemeler içeriyor.
İKİNCİ ÇÖZÜM SÜRECİ DEĞİL
Başından beri altını çizmeye özen gösterdiğim bir nokta var. O da reform sürecinin geçmişte yaşanan çözüm süreci ile karıştırılmaması. Bu dinamikleri farklı olan, yeni bir süreç. Bu süreç ikinci bir çözüm süreci değil. Çozüm sürecinde önemli kazanımlarının yanı sıra uygulamadan kaynaklanan yanlışlar yaşandı. Ayrıca ABD ve İngiltere çözüm sürecinin başarılı olmasını istemediler. Engellediler. ABD’nin maşası olan PKK çözüm sürecini sabote etmek için her yola başvurdu. Hendek savaşlarının başlatılması gibi.
BAHÇELİ’NİN DESTEĞİ ÖNEMLİ
Çözüm sürecinde muhatap HDP’ydi. Reform sürecin paydaşı ise cumhur ittifakının ortağı olarak MHP. Bu açıdan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “2021 yılı reform yılı olacaktır. Bizim de anlayışımız ve özlemimiz budur. Hukuktan ekonomiye, daha doğrusu hayatın her alanında 2023 vizyonuna muvafık ve müzahir bir reform seferberliğine sonuna kadar destek olacağımızın güvence ve sözünü açık çek olarak veriyoruz” açıklaması çok önemli.
Hep vurguluyorum. Her sürecin kendine has bir ruhu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, reform için yola çıkmışken cumhur ittifakı ortakları arasında bir siyasi sorun yaşanmaması gerekiyor. O nedenle Erdoğan, Bahçeli’yi tereddüde sevk edecek bir adımın atılmasına izin vermez.
BAHÇELİ VE SOYLU’DAN HDP ÇIKIŞI
MHP Genel Başkanı
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın, 3-9 Aralık tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 253 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketten, Bülent Arınç’ın başlattığı tartışmadan Ümit Özdağ’ın çıkışına kadar birçok yeni veriyi paylaşacağım. Ama özellikle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir sonuca dikkatinizi çekmek istiyorum. Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında ciddi bir varlık gösteremeyeceğini düşünenlerdendim. Ama Optimar’ın anketinde çıkan sonuç onu söylemiyor. Anketin ilk kez yayınlanan ve sıcak siyasi gelişmelere ilişkin verilerini birlikte okuyalım.
MUHARREM İNCE’YE DESTEK NE DURUMDA?
CHP’ye sert eleştiriler yöneltip, “Memleket Hareketi”ni başlatan Muharrem İnce, parti kurmak için gün sayıyor. Optimar’ın anketine katılanların yüzde 14.8’i Muharrem İnce parti kursa oy vereceğini söylüyor. Az bir oran değil. Bir de Muharrem İnce’nin ikna etmesi gereken yüzde 10.1’lik bir kararsız kitle bulunuyor. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 75.1 seviyesinde.
İNCE’YE DESTEK HANGİ PARTİDEN?
Muharrem İnce’ye en çok destek beklendiği gibi CHP tabanından geliyor. Muharrem İnce’ye oy verebileceğini söyleyenlerin içinde CHP’liler yüzde 41.1’le ilk sırada geliyor. Oy vermem diyen CHP’liler ise yüzde 50’yle en son sırada geliyorlar. CHP’yi İYİ Parti takip ediyor. İnce’ye oy verebileceğini söyleyenlerin arasında İYİ Partililerin oranı yüzde 18.1 ediyor. Yüzde 71.6’sı ise oy vermeyeceğini söylüyor. AK Parti ve MHP seçmenleri arasında İnce’ye oy verebileceğini söyleyenlerin oranı çok düşük.
MUSTAFA SARIGÜL’E İLGİ VAR MI?
Türkiye Değişim Hareketi Partisi’nin tabelasını asmaya hazırlanan Mustafa Sarıgül’e desteğin yüzde 4.1 seviyesinde olduğu görünüyor. Sarıgül’ün ikna etmesi gereken kararsızların oranı ise yüzde 11.8 çıkıyor. Yüzde 84.1 oranında bir kesim ise Mustafa Sarıgül’e oy vermeyeceğini söylüyor.
Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasına önem verdim, CHP Lideri’nin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusunun peşine düştüm. Aday olmak yerine millet ittifakı ile birlikte hareket edeceğini yazdım. Zaten yazımın mürekkebi kurumadan Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı tek başıma karar vereceğim konu değil, millet ittifakı var. Aday olup olmamaya birlikte karar veririz” diyerek beni doğruladı.
ORTAK ADAY YAPMAK İSTEDİ
Kılıçdaroğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ü ortak aday yapmak için girişimde bulundu. Meral Akşener’le, Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinde Gül ismini önerdi. Akşener karşı çıktığı için aday yapamadı. Kılıçdaroğlu’nun Gül projesi ayrıca CHP’yi karıştırdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Muharrem İnce, Mehmet Ali Çelebi, Barış Yarkadaş başta olmak üzere CHP milletvekilleri kıyamet kopardı. Zaten Gül de bunu inkâr etmedi. “Geniş mutabakat sağlanamadı, adaylığım söz konusu değil” diye çekilmek zorunda kaldı. Onca yaşanana rağmen Kılıçdaroğlu şimdiye kadar “Gül adayımız değil” diyemedi. Gül’le olan temasını açık ya da kapalı sürdürdü. Kemal Bey siz herkesi kör, alemi sağır mı zannediyorsunuz?
KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİ
CHP Lideri dün Medyascope’de Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtladı. Ruşen Çakır, “Abdulkadir Selvi sizin partinize atfen demiş ki, CHP’nin adayı Abdullah Gül demiş” diyor. Kılıçdaroğlu bunun üzerine, “Neye dayanarak bunları söylüyorlar, doğrusunu isterseniz ben bilmiyorum. Köşe yazarlarının hayal âleminde gezmemeleri lazım. Köşe yazarlarının oturup araştırma yapmaları lazım. Konuşmaları lazım. Belli çevrelerle, belli kişilerle konuşmaları lazım. Abdulkadir Selvi telefon açıp sorabilirdi bana, ‘Ya şunu yazma, bunu yaz’ falan diyebilirdik yani. Konuştuk mu? Hayır, konuşmadık. Benim adıma Abdulkadir Selvi niye konuşuyor? Hangi gerekçeyle konuşuyor? Yoksa Abdulkadir Selvi’ye birileri yazdırıyor mu? Bu cümle önemli. Birileri onlara belli cümle kalıplarını veriyorlar. ‘Onları köşenizde yazacaksınız’ diyorlar. Onlar da ‘Emredersiniz’ diyorlar, yazıyorlar” diye bir cevap veriyor.
CHP, Türk siyasetinin en önemli partilerinden biri. Atatürk’ün kurduğu bir parti. Kılıçdaroğlu ise önemsediğim bir lider. Öncelikle bu cevabı kendisine yakıştıramadım. Benim Kılıçdaroğlu adına konuşmak gibi bir merakım yoktur. Hatta hiçbir lider adına konuşmak gibi bir hevesim olmadı. Ama siyasi kulisleri yorumlamak bir gazeteci olarak benim görevim. Kusura bakmasın, bunu yaparken de kimseden emir alacak değilim. Biraz omurgalı gazetecilerle çalışmaya alışın. İzin verin de aldığımız kulislerin ışığında bağımsız bir şekilde analizlerimizi yapalım.
ONUN ADI GAZETECİLİK DEĞİL
Kılıçdaroğlu
Şimdiye kadar Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağı, ortak adayı zorlayacağı üzerine hesaplar yapılıyordu. CHP Lideri, ilk kez Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yakan bir açıklama yaptı. 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde de Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı adaylığını sorduğum zaman reddetmiyordu. Ama “Ben adayım” da demiyordu. O nedenle Kılıçdaroğlu acaba aday olacak mı tarzında soru işaretleri barındıran kulis yazıları yazdım. Meğerse o sırada Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’le görüşüyormuş. Kılıçdaroğlu, Gül’ü ortak aday yapmak için HDP ve Saadet Partisi’nin de desteğini sağladı. Hatta Meral Akşener’le görüşmesinde, “Abdullah Gül’ün adaylığını HDP de destekleyecek” diye açık çek vermişti. Ancak Akşener’in adaylığı Gül planını suya düşürdü.
KILIÇDAROĞLU İTTİFAKI İŞARET EDİYOR
Kılıçdaroğlu ilk kez Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde bir söz sarf etti ancak hemen ardından millet ittifakını işaret eden açıklamalar yaptı. “Cumhurbaşkanlığı adaylığı tek başıma karar vereceğim konu değil, bir millet ittifakı var. Aday olup olmamaya birlikte karar veririz. İttifak ortaklarıyla konuşmadan adaylığımı açıklamam diğer partilere saygısızlık olur. Şu aşamada adaylık konusu gündemde değil. AKP sıralarından sordular, ben de onu söyledim. Aday olup olmayacağıma partimiz, vekillerimiz ve millet ittifakı karar verir. Çünkü birlikte hareket ediyoruz” dedi.
KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYI ABDULLAH GÜL
Kılıçdaroğlu’nu telaşla bu açıklamayı yapmaya iten neden, millet ittifakının çatlaması kaygısıydı. Vazonun çatlamasından endişe etti. Ben aynı noktadayım. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmak yerine, millet ittifakı olarak ortak aday çıkarma çabasını sürdüreceğini düşünüyorum. Zaten iki gündür yaptığı açıklamalar da onu gösteriyor. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı hâlâ Abdullah Gül. CHP Lideri, Erdoğan’ı Gül’le tasfiye etme planından vazgeçmiş değil. Eğer o döneme kadar Ali Babacan daha iyi bir performans gösterirse, Gül yerine Babacan tercih nedeni olabilir. Ama henüz A planı Abdullah Gül’ün ortak adaylığı.
ÖDÜNÇ OY STRATEJİSİ
Zaten Selahattin Demirtaş’ın aday olmayabileceği yönünde mesajlar vermesi, “kahvaltı” mizanseni üzerinden Demirtaş ile Akşener’i yakınlaştırma çabalarının tek bir hedefi var: Abdullah Gül’ü ortak Cumhurbaşkanı adayı yapmak. Strateji de hazır. Parlamenter sisteme dönmek için bir defalığına oy istemek. Gül’ün Cumhurbaşkanlığı’nda geçiş sürecini hazırlamayı vaat etmek. 1991 seçimlerinde Demirel’in “ödünç oy” istemesi gibi.
ÜÇ ADAY DAHA VAR
Kılıçdaroğlu bütçe üzerinde konuşurken, AK Parti milletvekilleriyle arasında şöyle bir diyalog gerçekleşti:
Kemal Kılıçdaroğlu: “İlk seçimde bu milletin nasıl tıpış tıpış yolcu edeceğini göreceksiniz.
Bülent Turan (AK Parti Grup Başkanvekili): “Muharrem İnce mi siz mi?”
Hasan Çilez (AK Parti Amasya Milletvekili): “Aday olabilecek misin?”
Ramazan Can (AK Parti Kırıkkale Milletvekili): “Aday ol, aday!”
Kemal Kılıçdaroğlu: “Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Kim söyledi?”
Kılıçdaroğlu, CHP kurultayında “İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” dediği için, cumhurbaşkanı adaylığı sorulduğunda her defasında millet ittifakı ortakları ile birlikte karar vereceklerini söylediği için, ortak aday çıkaracaklarını ifade ettiği için, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı’na aday olacağı yönündeki sözleri ilgi uyandırdı.
ORTAK ADAY
Böylece bu işin unutulacağını düşünüyorlar. Şimdiye kadar Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı dışında bir açıklama yapan olmadı. “CHP gibi büyük bir teşkilatta böyle ufak tefek yanlışlar olabilir” diyenler çıkıyor. Onlar sustukça iş büyüyor, dallanıp budaklanıyor. Bu iddiaların peşine düştükçe CHP’lilerden inanılmaz telefonlar alıyorum. Bütçe görüşmeleri nedeniyle bulunduğum Meclis’te CHP milletvekilleriyle sohbet etme imkânım oldu. Cinsel taciz olayları karşısında bu kadar tepkili olduklarını tahmin etmemiştim. Kılıçdaroğlu belki farkında değil ama CHP’liler bu işlerden dolayı çok rahatsızlar. Hele CHP’nin isminin cinsel tacizle anılmasından dolayı müthiş kızgınlar. Bu işe sessiz kalınmasından dolayı ise tepkililer. Gelinen aşamada bazı teşkilatlarda cinsel taciz olayı boyutunu aşıp, siyasi bir özellik de kazandı. Siyaset, duruş demektir. Siyaset, doğru yerde doğru tavır koymak demektir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her konuda konuşuyor ama bir tek bu konuda konuşmadı. Kılıçdaroğlu çıkıp “Cinsel taciz ve cinsel saldırı ile adı geçenler CHP teşkilatlarının kapısından giremezler. Bu işlere adı bulaşanlar karşılarında beni bulurlar. Tespit ettiklerimizin gözünün yaşına bakmayız. Kulağından tuttuğumuz gibi kapının önüne koyarız. Babamın oğlu olsa eyvallah etmem. CHP’ye böyle iğrenç bir lekenin sürülmesine izin vermem. Cinsel tacize maruz kalanların sahibi benim. Onların arkasındayım. Bu tür konularda en ufak bir sorun yaşayan olursa, öncelikle beni arasın” dese, tartışmalar sona ererdi. Ama Kılıçdaroğlu susuyor, o sustukça bu iddialar büyüyor.
BÜTÇE İZLENİMLERİBÜTÇE görüşmelerini izlemek üzere Meclis’teydim. Kürsüde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vardı. Kulisler boştu ama Genel Kurul salonu doluydu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu en ön sırada bütçe görüşmelerini izliyordu. Bütçeye milletvekillerinin ilgisi yoğundu.
Önceden bütçe maratonu başladığında liderlerden biri iner diğeri çıkardı kürsüye. Sert tartışmalara sahne olur, kıran kırana bir mücadele verilirdi. Özal’la Demirel’in bütçe düelloları meşhurdu. Erbakan grafiklerle çıkardı kürsüye, kimi zaman da güldürürdü. Geçmişte Demirel’li DYP, Erdal İnönü’nün başında olduğu SHP ve Erbakan’ın Refah Partisi Meclis’te yaptıkları diri muhalefetle iktidara kök söktürmüşler, millete güven verdikleri için de iktidar alternatifi olmuşlardı. Daha sonra koalisyonlar yoluyla iktidara geldilerse onda Meclis’teki performanslarının payı büyüktü.
KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI MI?KILIÇDAROĞLU ile bütçe görüşmelerine verilen ara sırasında selamlaştık. Her haftaya bir skandalın düştüğü CHP’de Kılıçdaroğlu’nun bütçe konuşmasında ne diyeceğini merak ediyordum. CHP Lideri, “Bu bütçe faiz bütçesidir, haramzadelere hizmet bütçesidir“ gibi sert bir giriş yapınca, “En iyi savunma taarruzdur” taktiğini kullanacağını anladım. Futbol deyimiyle hep hücum oynadı. Böylece cinsel taciz ve “Ordu Katar’a satıldı” sataşmalarına cevap vermek zorunda kalmadı. Hatta, “Allah’ın izni ile göreceksiniz ilk seçimde nasıl tıpış tıpış yolcu edeceğini bu milletin göreceksiniz” türünden salvolar yaptı.
ADAYLIK POLEMİĞİ
Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının son dakikasında ise önümüzdeki günlere damgasını vuracak polemik konusu çıktı. AK Partililerin, “Aday yok” diye sataşmaları üzerine, “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?” diye karşılık verdi. Böylece 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar sürecek nur topu gibi bir tartışma konumuz oldu. Bahçeli ilk anda fırsatı kaçırmadı, “Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı” dedi. Bu söz Kılıçdaroğlu’nun peşini bırakmaz ama ben yine de CHP Lideri’nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını sanmıyorum.
BİR BAŞARI HİKÂYESİİBN-İ Haldun, “Coğrafya kaderdir” demişti. Hele bu coğrafya sular altında kalan Hasankeyf’se, hayata eksi 10’dan başlarsınız. Zaten başarı hikâyesinin önemi de oradan başlıyor.
Sular altında kalan bir medeniyet harikası olan Hasankeyf’ten, Gercüş’ten, Batman’dan çıkıp dünya çapında başarılara imza atan isimler var. Ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı
Yapılan toplantıların perde arkasına bakma imkânım oldu. Öyle dostlar alışverişte görsün şeklinde toplantılar değil. Somut öneriler alınmış. Ekonomiyle ilgili reform çalışmalarının acil ve orta vadede yapılacak işler olmak üzere ikiye ayrıldığı anlaşılıyor. Acil olarak yapılacaklarla ilgili olarak iş dünyasına, “Bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra Meclis’e birbirini tamamlayacak kanun düzenlemeleri içeren paketler sevk edeceğiz. Somut önerilerini bildirin” deniliyor. Bütçe görüşmeleri bugün başlayıp, 18 Aralık Cuma günü sona erecek.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ayrıca azınlık vakıfları temsilcileri ile Meclis’te İnsan Hakları Komisyonu üyeleri ve Adalet Komisyonu’yla bir araya geldi.
Adalet Bakanı toplantılarda daha çok iktidar ve muhalefet milletvekillerinden gelen önerileri not almış. Toplantılarda ağırlıklı olarak muhalefet milletvekilleri konuşmuş. Orada Adalet Bakanı’nın yaklaşımı çok önemli. “Biz şunu yapacağız, bunu yapacağız” demiyor. Aralarında HDP’lilerin, CHP’lilerin, İYİ Partililerin de bulunduğu komisyon üyelerine, “Yapılacaklar konusunda sizin önerilerinizi almaya geldim” diyor. Yani gömleğin ilk düğmesini doğru ilikliyor.
ADALET BAKANI’NIN ÇİZDİĞİ ÇERÇEVE
Ancak orada Adalet Bakanı Gül’ün çizdiği bir çerçeve var. Gül, AK Parti’nin başta insan hakları olmak üzere reformlar yaparak gelen bir iktidar olduğunun altını çizdikten sonra, “İnsan hakları çerçevesinde atılacak adımlar üzerinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl Yargı Reformu Strateji Belgesi kamuoyuna açıklanmıştı. Oradaki hedeflerden biri de İnsan Hakları Eylem Planı’nın güncellenerek tüm idare tarafından çizilen bir çerçevede uygulanmasıdır. Bunun üzerinde çalışıyoruz” diyor.
Bu yaklaşım önemli. Ve yerinde bir yaklaşım. Adalet Bakanı ayrıntı da veriyor. Bir anlamda iş dünyasıyla yapılan toplantıların gündemini de kısmen paylaşmış oluyor.
“Mülkiyet hakkı, diğer ceza yargılamalarındaki hususlar, idarenin bu anlamda atması gereken adımlarla ilgili bize düşen görevler ve çalışmalar var. Bunları önümüzdeki dönemde yine paketler halinde insan haklarını güçlendiren, insan onurunu ayakta tutan uygulamaların artarak devam etmesi ortak dileğimizdir” diyor.
GÜNDEME GETİRİLEN SIKINTILAR
KORONAVİRÜSLE İNATLAŞMA OLMAZ
Muharrem İnce, “Koronavirüs tavan yaptığı için kurucular kurulu toplantısını erteledik. Yurt gezilerine de bir sürelik ara verme kararı aldık” dedi. İnce şimdiye kadar 47 ili gezmiş. Koronavirüsün seyrine göre çalışmalara ne zaman başlayacaklarına karar vereceklerini açıkladı. “Koronayla inatlaşılmaz” diye konuştu. Peki bu ara verme, vazgeçme anlamına da gelir mi? Muharrem İnce, “Asla. Asla vazgeçtiğimiz anlamına gelmez” dedi. Gezilere, toplantılara ara vermişler ama çalışmalara ara vermemişler. “Komisyonlarımız Zoom üzerinden toplanıyor” diyor.
CHP’DE HER GÜN BİR SKANDAL VAR
Muharrem İnce’ye eğilimin ne yönde olduğunu sordum. “Eğilim parti kurma yönünde” dedi.
Bunun üzerine, “Yeni parti kurma eğilimi ağır bastığına göre CHP’den umudunuz kalmadı mı?” diye sordum. Tek kelime ile yanıt verdi. “Evet” dedi. Ardından kısa bir CHP değerlendirmesi yaptı. “CHP’nin durumuna çok üzülüyorum. Türkiye yönetilmiyor, CHP de yönetilmiyor. Her gün bir skandal var. Zamana yaymak CHP yönetiminin yeni politikası olmuş. Neşter vuramıyorlar, sorun çözemiyorlar. Her gün bir skandal duyuyoruz” diye konuştu.
ORDUYU ÜZMEMEK LAZIM
Muharrem İnce
Kaftancıoğlu, “Ben bu iddialar hakkında konuşma durumunda değil, gereğini yapma konumundayım. Gereğini de yaptım” dedi. “Tacizcinin partisi olmaz. Tacizci babam dahi olsa gözünün yaşına bakmam” diye konuştu. Söz konusu kadınların mağduriyeti olunca ben de böyle bir tavır bekliyorum. Canan Kaftancıoğlu ile konuşmamızı aktaracağım.
89 İSKİ TRAVMASI
CHP, 1989 yerel seçimlerinden sonra 23 Haziran’da İstanbul’u yeniden kazanınca, 30 yıl sonra ele edilen başarının yeni bir İSKİ skandalına kurban edilmemesi konusunda uyarılar yapılmıştı. Hem de CHP’yi CHP’den çok önemseyen çevreler tarafından. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “1989 travmasını yeniden yaşamak istemiyoruz” demişti. CHP, İSKİ skandalıyla birlikte 30 yıl boyunca İstanbul’da seçimleri kazanamadı.
CİNSEL TACİZ İDDİALARI
Bu aşamada medyaya sızan üç iddia var.
1- Maltepe ilçe yönetim kurulu üyesi Umut Karagöz cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı.
2- Bir kadın CHP il yönetiminden iki kişinin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.
3-
AKŞENER NİYE SUSTU?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ne diyeceğini merak ediyordum. Milliyetçi bir lider olan Akşener, bu konuya hiç değinmedi. Anlaşılan CHP ile ortaklığın zarar görmemesini tercih etti. 28 Şubat’ta dahi, kendisine hakaret eden generallere yiğitçe cevap vermesine rağmen Türk ordusuna toz kondurmayan Akşener’in bu konuda tepki göstermesini beklerdim. Zaten CHP milletvekilinin o sözleri sarf ettiği sırada İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Bahadır Erdem de canlı yayın konuğuydu. Tek bir itirazda bulunmadı. Ali Mahir Başarır’la aynı şeyleri düşündüğü için mi itiraz etmedi, yoksa millet ittifakı ortağı oldukları için mi sustu orasını bilmiyorum.
KILIÇDAROĞLU’NUN SALDIRI TAKTİĞİ
Kılıçdaroğlu ise “En iyi savunma saldırıdır” taktiğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırmayı tercih etti.
Öyle ki CHP’yi yakın medya bunu, “Kılıçdaroğlu bombaladı” diye verdi. Doğru. Bir bombalama var da bence kendi topraklarını bombaladı.
“O ordu peygamber ocağıdır. O ordu Mustafa Kemal’in ordusudur” dedi. Bu durumda Kılıçdaroğlu’nun CHP milletvekillerini, “Arkadaşlar, ordumuz gözbebeğimizdir. Onlar hakkında konuşurken dikkatli olun” diye uyarmasını beklerdim. O ne yaptı? Ali Mahir Başarır’ın arkasında kapı gibi durdu. Erdoğan’ı ise yaylım ateşine tuttu. İyi de o sözleri senin milletvekilin söyledi, Erdoğan söylemedi ki... CHP milletvekilinin sözleri CHP’yi bağlar, Erdoğan’ı bağlamaz ki... Dahası CHP milletvekilinin sözleri, CHP’yi yıpratır.
Kılıçdaroğlu her yanlışın arkasında kapı gibi durdukça, CHP’de yol kazaları bitmez.
Erdoğan
REFORMLARIN PERSPEKTİFİ
Adalet Bakanı, perşembe günü TBMM İnsan Hakları Komisyonu toplantısına katılacak. Reform çalışmaları bir süreç içerisinde yürütülüyor. Adalet Bakanlığı’nda 2019-2023 yıllarını kapsayan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin perspektifi doğrultusunda çalışma yapılıyor. Ekonomi ile hukukun üstünlüğü birbirinden ayrılmaz ve birbirinin vazgeçilmezi olarak düşünülüyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar o doğrultuda yürütülüyor.
ADALET BAKANLIĞI ÇALIŞIYOR
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Mülkiyet hakkı, maddi-manevi hakların korunmasıyla ilgili aleyhe olan hükümlerin eskiye götürülmemesi gibi birtakım düzenlemeler olacak” demişti.
Adalet Bakanlığı’nda reformlarla ilgili titiz bir çalışma yürütülüyor. Mutfakta bir değil, birkaç hazırlık birlikte yapılıyor. Ancak sektör temsilcileri ile yapılan toplantılardan çıkan sonuçlara göre bu düzenlemeler yeniden şekillendiriliyor. Öncelikler değişebiliyor. Çalışmalar ne aşamada diye araştırdım. Henüz olgunlaşma sürecine geçilmemiş. Sektör temsilcileri ile toplantılar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kapsamlı bir sunum yapılacak. Ardından da olgunlaştırılacak paketler Meclis’e sunulacak.
Burada göz ardı edilmemesi gereken bir nokta var: Bir bakan, “Cemil Çiçek’in dediği gibi iş reform yapmakta değil, uygulamada” demişti. Buna rağmen yeni yasal düzenlemeler gelecek ancak daha çok uygulama üzerinde duruluyor. Anayasa Mahkemesi bireysel hak ihlaline ilişkin bir karar aldığında yerel mahkemenin buna uymaması söz konusu olmayacak. O yönde düzenlemeler yapılıyor.
İSTANBUL VE ANKARA’YA KİM ATANACAK?
Önemli bir nokta daha.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ilk olarak TÜSİAD’la bir araya geldi. Reformun ruhunu yansıtması açısından ilk görüşmenin TÜSİAD’la yapılması önemli bir mesajdı. TÜSİAD’la görüşme için bir katılımcı, “Beyin fırtınası şeklinde geçti. Verimli bir toplantı oldu” dedi. Ardından TOBB’la bir araya gelindi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun önerisiyle sektör temsilcileri de toplantıya videokonferans yöntemiyle bağlanıp, sorunlarını ve önerilerini paylaştı.
Toplantıda Lütfi Elvan, yatırımlarda izin süreleri kısaltıp işlemlerde sadeleştirilmeye gidileceğini anlatmış. “Girişimcilerimizin, müteşebbislerimizin önünü açacağız. Bundan emin olun” demiş. Abdulhamit Gül ise reformların bir süreklilik içinde devam edeceği sözünü vermiş.
Türkiye’nin reform sürecine girmesi çok kıymetli. Bu süreci desteklemeliyiz. Ekonomi, güven üzerine yürür. O nedenle yatırım ortamının hazırlanması, yabancı sermayenin teşviki ve mal varlıklarının hukuki güvencesi, zincirin halkaları olarak karşımızda duruyor. Ancak reform iklimi sadece iş dünyası ile sınırlanmamalı. Hukukun üstünlüğü ve insan hakları boyutu da eklenmeli. O nedenle hukukçular, gazeteciler ve aydınlarla bir araya gelerek bu zincire bir halka daha eklenmeli.
ERKEN SEÇİM İŞİ NEREDEN ÇIKTI?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in ortak “erken seçim” çağrısı geçen haftaya damgasını vurdu. Tartışma programlarında, erken seçim için tarih verenler bile çıktı.
Sonunda Meral Akşener çıktı, “Erken seçim istedik ama muhalefet olarak bizim erken seçim kararı almaya sayımız yetmiyor” dedi.
Sayıları yetmiyorsa iki muhalefet lideri o zaman neden erken seçim çağrısı yaptılar? Bu ince bir stratejiye mi dayanıyor? Öncelikle şunu söyleyeyim: Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti’yi ziyaretinde erken seçim konuşulmamış. Kılıçdaroğlu, millet ittifakının ayakta olduğunu, İYİ parti ile bir ve beraber olduklarını göstermek için bu ziyareti gerçekleştirmiş.
Kılıçdaroğlu
Oturduğumuz Gölbaşı TOKİ Konutları Polis Akademisi ve Özel Harekât’ın tam karşısındaydı. Zaten komşularımız arasında Özel Harekâtçılar çoğunluktaydı. PKK ile mücadelede şehit düşen Özel Harekâtçıların cenazelerini kaldırdık. Çocuklarımın sınıf arkadaşlarından babası şehit düşenler oldu. Ne zaman büyük bir bayrak asıldıysa bir evin penceresine, anladık ki yine şehidimiz var.
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin hedef aldığı yerlerden biri de Polis Özel Harekât’tı. Sınır ötesi operasyonlarda PKK’ya karşı kullanılan sığınak delici bombalarla Özel Harekât’ı vurdular. Çok ağır bir bombardıman yaşandı. Eşim hâlâ, “İkinci bombardımanı unutamıyorum” diyor. Bizim siteden 8 şehidimiz vardı. Komşumuz Mustafa Tecimen, zor zamanda meslektaşlarının yardımına koştuğu sırada şehit oldu.
15 Temmuz’dan sonraydı. Önce bir söylenti olarak dolaşmaya başladı. Sonra çığlıklar yükseldi. Gelinin eşi şehit olmuştu. Muhsin Kiremitçi, babası tarafından ancak üç gün sonra teşhis edilebilmişti. O evden kopan çığlık sesini hâlâ unutamıyorum. Evden önce ağlama sesleri ve çığlıklar yükseldi, sonra zamanla yerini okunan Kuran-ı Kerim’lere, dualara, tekbirlere bıraktı.
Aradan birkaç gün geçmemişti ki, 8-9 ay önce gelin arabasının durduğu binanın önüne bu kez bir kamyon yanaştı. Sonra içeriden eşyalar taşınmaya başladı. En son perdeler söküldükten sonra evin ışığı söndürüldü. Onun ışığı zaten 15 Temmuz gecesi sönmüştü. Son olarak evden gelin çıktı. Hamileydi. Güçlükle adım atıyordu. Belli ki son günleriydi. Seda Gelin son kez döndü evine baktı. Bir süre gözyaşları içinde evini izledikten sonra aracın üstüne kapandı, başladı ağlamaya. Sonra boynu bükük bir şekilde bindi bir araca, uzaklaştı gitti. Birkaç ay önce mutluluğa tanık olduğumuz gelini gözyaşları içinde yolcu etmiştik. Konya’daki baba evine dönmüştü.
Sonra haberlerden takip ettik. Hamileydi. Gökçe ismini verdiği bir kızı olmuş.
15 Temmuz gecesi darbecilere karşı mücadele sadece sokaklarda sürmüyordu. Ekranlarda da mücadele ediyorduk. Darbecilerin kullandığı uçaklar Ankara’yı bombalarken çocuklarımızı evde bırakmış, biz de ekranlarda, “Kaybedeceksiniz. Başaramayacaksınız. Yargılanacaksınız. Hesabını vereceksiniz” diye meydan okuyorduk. Dün o gece verdiğimiz sözlerden biri gerçek oldu.
Dün, Akıncı Üssü davasında Polis Özel Harekât’ı bombalayan FETÖ’cü pilotlar da hak ettikleri cezalara çarptırıldı. O sizin için bir haber değeri taşıyordu belki ama bizim için çiçeği burnundaki gelin Seda’nın, babasını görmeden doğan Gökçe bebeğin, çocuğunu göremeden şehit olan Muhsin Kiremitçi’nin hesabının sorulmasıydı.
15 Temmuz’a kontrollü darbe diyenlerin, 15 Temmuz’a inanmamakta direnenlerin, hâlâ FETÖ alçağını savunmaya çalışanların
Bülent Arınç’ın konuşması, İhsan Arslan’ın değerlendirmeleri üzerine son dönemlerin en “öfkeli” konuşmalarından birini yaptı. Mesajların çoğu AK Parti’nin içineydi ama hem içeriye, hem dışarıya önemli mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grubunda yaptığı konuşmayı kompartıman kompartıman değerlendirmek gerekiyor. Ama kompartımanları bir araya getirdiğinizde bir ray üzerinde ve belli bir menzile doğru giden bir treni görüyorsunuz.
REFORMLAR İÇİN TAKVİM VERDİ
Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının önemli bir bölümünü reformlar oluşturdu. Erdoğan geçen hafta “reform süreci”nden söz ettiğinde milletvekilleri heyecanlanmışlardı. Milletvekillerinin alkışlarından aradan geçen 1 hafta zarfında reform beklentisinin azalmadığını, arttığını gördük.
Erdoğan, dün bu konuda bir takvim verdi. “Bütçe görüşmelerinin ardından bu doğrultuda kapsamlı reformları birer birer hayata geçireceğiz. Yatırım ikliminin ayrılmaz bir parçası olan hukuk reformlarını da hızlandırıyoruz” dedi.
EKONOMİDE GÜVEN İKLİMİNİN SAĞLANMASI
Daha önceki reform süreçleri, askeri vesayetin geriletilmesi, insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması, Kürt sorunundaki yasakların ortadan kaldırılması, demokratik siyasetin alanını daraltan kurumların ve kısıtlamaların ortadan kaldırılması gibi hedefler taşıyordu. Özellikle askeri vesayetin geriletilmesi ve Kürt sorununa sivil çözüm reformların iki önemli koçbaşını oluşturuyordu.
Ama bu kez farklı. Bu kez ekonomi, hukuk ve demokrasi başta olmak üzere üçlü sacayağı üzerine oturuyor.
Yanlış zamanda yanlış mesaj veriyor.
FETÖ’nün Erdoğan’ı tasfiye süreci başlattığı dönemde, “Üstüme cübbeyi tekrar geçirmeyi arzu ediyorum” diye çıkış yaptı.
12 Eylül’de darbe karşıtı davaların avukatı ve 28 Şubat’ta yürekli bir mücadele vermiş biri olarak 15 Temmuz gecesi gümbür gümbür konuşması gerekiyordu. Sustu. “Silahlı terör örgütünün Fetullahçı olduğunu o gece öğrendim, bana ahmak diyebilirsiniz” itirafında bulundu.
Damadı FETÖ’den tutuklanmışken o çıktı, “KHK bir faciadır. Evime temizlik yapmaya gelen Daire Başkanlığı’ndan ihraç edilmiş bir kadın gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş bir başka kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum” diye konuştu.
CUMHUR İTTİFAKINI SARSIYORDU
Son çıkışı ise neredeyse cumhur ittifakını çatırdatıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok kızdığı söyleniyor. Zaten bu açıklamasına yansımıştı. “Fitne” dedi, “Geçmişte birlikte çalıştığımız kişilerin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanlığı’yla ilişkilendiremez” dedi, “Yasin Börü’nün katilleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından savunulamaz” dedi, “Kavalalarla birlikte olamayız” dedi. Daha ne desin?
Bülent Arınç, FETÖ’yle mücadele sürecinin başından itibaren yaptığı açıklamalarla zaman zaman Erdoğan’la karşı karşıya geldi.
Bu onun özgül ağırlığını zayıflattı.
Reform sürecinin, bir yol kazasına kurban verilmemesi için azami derecede özen gösterilmesi gerekiyor. Çünkü yaşadıklarımız bize gösterdi ki reformlar olmadan işler yürümüyor. Türkiye’nin tek çıkış yolu reformlardan geçiyor. Şu da bir gerçek ki Erdoğan’dan başka bu değişimi yapabilecek bir lider görünmüyor.
SÜRECİN DİNAMİKLERİ
Yeni sürecin dinamiklerinin doğru anlaşılması gerekiyor. İki sûtün üzerine yükseleceği anlaşılıyor.
1- Hukukun üstünlüğünü tahkim edecek düzenlemeler.
2- Sermaye ve mülkiyet hakkını güvenceye alacak, yerli ve yabancı yatırımcıyı teşvik edecek yasal değişiklikler.
Bu konuda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalar olgunlaştırıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün iş dünyası ile bir araya gelmesi için hazırlıklar son aşamaya geldi. Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından iş dünyasıyla görüşme öncesinde Adalet Bakanı Gül’le bir araya gelip ön hazırlık yaptıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, iş dünyasının temsilcilerine iki bakanın kendileriyle toplantı yapacağını belirterek, “Hukukun üstünlüğü konusunda hazırlık yapın” dediği söyleniyor. Toplantıya TOBB, TÜSİAD, DEİK, MÜSİAD, YASED, TİM gibi kuruluşların davet edilmesi bekleniyor.
BAHÇELİ’YE ÖZEN
Öncelikle iki noktanın çok iyi anlaşılması gerekiyor: Yeni bir reform sürecine giriliyor ama bu geçmişte yaşanan çözüm sürecinin benzeri değil. İkincisi ise Cumhurbaşkanı
Erdoğan, yeni reform sürecinin işaretlerini verdiği AK Parti grup toplantısından bu yana hep aynı soruyla karşılaşıyorum: Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor? Hayır, yeni bir çözüm süreci başlamıyor. Yeni bir reform sürecine giriliyor ama bu geçmişte yaşanan sürecin bir benzeri değil. Yeni süreci Selahattin Demirtaş, Kürt sorunu ya da Osman Kavala üzerinden okumak yanlış olur. Çünkü bu süreç farklı.
Benim gördüğüm kadarıyla yeni sürecin iki ayağı var: Hukuk reformu ve ekonomik restorasyon.
Bu sürecin en hassas noktası ise cumhur ittifakı ortağı MHP. Erdoğan yeni süreci MHP’nin desteğiyle ve cumhur ittifakı olarak birlikte yürütmeyi hedefliyor. Dün partisinin il kongrelerine videokonferans yöntemiyle bağlanarak yaptığı konuşmada, ‘cumhur ittifakı’na güçlü referans verdi. Bir anlamda ‘cumhur ittifakı’ açısından güven tazeledi. Burada MHP’ye ayrı bir başlık açmak istiyorum.
MHP’SİZ OLMAZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni reform sürecini başlatmasından sonra bütün dikkatimi MHP’ye çevirdim. Çünkü bu işin en kritik halkası MHP’ydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin MHP grubunda yaptığı konuşma yeni reform sürecine verilmiş güçlü bir destekti. Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin aradığı ve ihtiyaç duyduğu tarihi bir yönetim reformu olarak devrededir. Gereken ve planlanan diğer reformların birbirine eklemlenerek ifa ve icrası Türkiye’nin hızına hız katacaktır. Biz gelecekten umutluyuz. Yarının bugünden daha iyi olacağına inanıyoruz” dedi.
Ben bir fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Bu konuda kimse yanlış hesap yapmasın. Erdoğan yeni reform sürecini MHP ile birlikte yönetmek istiyor. Peki MHP reform sürecine engel mi? ANAP ve DSP’yle koalisyon ortağı olduğu dönemde Türkiye’nin en önemli reformları MHP’nin desteğiyle gerçekleşti. Bahçeli’nin, Kürt sorununun çözüm yöntemine ilişkin kırmızı çizgileri var. Çözüm sürecinde yaşanan deneyimlerden sonra Erdoğan’ın da benzer kırmızı çizgilere sahip olduğu biliniyor. Bu kırmızı çizgilere özen gösterildiği sürece, MHP bu sürece çok olumlu katkı yapabilir. MHP’nin varlığı hem yeni reform sürecinin siyasi desteğini güçlendirir, hem de sürecin bazı sapmalara uğramasına karşı sigorta görevi görebilir.
BAHÇELİ RAHATSIZ OLURSA
MHP Lideri
Anketler ne diyor?
Murat Sarı’nın başkanı olduğu Konsensus araştırma şirketinin aralık ayı anketinde iktidara, muhalefete ve kurulacak yeni partilere ışık tutacak sonuçlar var. Konsensus, 5-15 Aralık tarihleri arasında 81 il, 530 ilçe ve 87 seçim çevresinde nabız tutmuş. Yeni veriler içermesi açısından Konsensus’un anketini paylaşmak istiyorum.
HALK ERKEN SEÇİM İSTİYOR MU?
Türkiye bir dönemler seçim yapmaktan yorgun düşmüştü. Seçim havasından kurtulamadığımız için bir türlü kalıcı yatırımlara yönelememiştik. Muhalefet 2021 yılı için erken seçimi dillendirmeye başladı. Hatta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tarih bile verdi. 2021’in haziran ayında erken seçime gidilmesini beklediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu ilk başlarda erken seçime karşıydı ama son dönemlerde Akşener’den bile daha fazla erken seçim yanlısı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli ise erken seçime karşı çıktı. Peki erken seçim konusunda halkımız ne düşünüyor?
ORANLAR NE DİYOR?
Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 24.4’te kalmış. Halkımızın yüzde 75.6’sı ise 2023’ü işaret etmiş, “Seçimler normal zamanında yapılsın” demiş.
SEÇİMDE HANGİ İTTİFAK ÖNDE?
Muhalefet erken seçim için bu kadar ısrarlı olduğuna göre, kendini şanslı görüyor diye düşünebilirsiniz. Konsensus partilerin oy oranı olarak sormamış, ittifaklar olarak sormuş. AK Parti ve MHP’den oluşan cumhur ittifakı 51.4’e ulaşırken, CHP, İYİ Parti, Saadet ve DP’den oluşan millet ittifakı ise yüzde 34.2 ediyor. Cumhur ittifakı ile millet ittifakı arasındaki fark 17.2 çıkıyor. HDP ayrı değerlendirilmiş. HDP 12.1 çıkarken, diğerleri 2.3’te kalıyor. HDP’nin yüzde 12.1’i dikkatinizi çekti mi?
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE DİKKAT ÇEKİCİ DEĞİŞİKLİK
Gerçi sadece cumhur ve millet ittifakının adayları mı yarışacak, üç-dört adayın yarışına mı sahne olacak o belli değil ama Konsensus, Cumhurbaşkanlığı seçimini iktidar ve muhalefet bloku olmak üzere iki başlık halinde sormuş. Karasızlar dağıtıldığında iktidar bloku diyenler 51.6’ya ulaşırken, muhalefet bloku 48.4’te kalıyor. İki blok arasındaki fark 3.2 ediyor. Başka bir nokta da, söz konusu Cumhurbaşkanlığı seçimi olunca kararsızların, oy kullanmaya gitmeyeceğini söyleyenlerin oranında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Hepsini topladığınızda 0.7 ediyor. Demek ki, halkımız Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili. Neden oy vereceğini ve neden vermeyeceğini kafasında netleştirmiş durumda.
LİDERLERİN KARNESİ
İktidar ve muhalefet bloku arasındaki oy farkı yüzde 17.2’ye kadar çıkarken söz konusu Cumhurbaşkanlığı seçimi olunca iki blok arasındaki fark yüzde 3.2’ye geriliyor. Seçim kazanmak için yüzde 50 artı 1 yeterli oluyor ama aradaki farkın bu kadar gerilemesi, üzerinde durulmaya değer.
KILIÇDAROĞLU’NA NE OLDU?
Siyasi parti liderlerinin isimleri tek tek verilerek olumlu ve olumsuz bakış açısı tespit edilmeye çalışılmış. 10 lider arasında olumlu bakış açısına sahip üç lider Erdoğan, Bahçeli ve Akşener çıkıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise ilk üçe giremediği gibi dördüncü sırayı da Muharrem İnce’ye kaptırarak ancak 5’inci sırada yer almış.
ERDOĞAN’LA İLGİLİ ORAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında olumlu düşünenlerin oranı yüzde 49.6’yla açık ara birinci sırada geliyor. Erdoğan’la ilgili olumsuz düşünenlerin oranı yüzde 38.1 çıkıyor. MHP Lideri Bahçeli yüzde 31.7’yle ikinci olurken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 28.6’yla üçüncü sırada yer aldı. Bahçeli hakkında olumsuz görüş beyan edenlerin oranı 52.9 ederken, Akşener hakkında olumsuz düşünenlerin oranı ise yüzde 54.1.
AKŞENER FAKTÖRÜ
Milli meselelerdeki duruşu ve sürekli olarak halkın arasında olması Meral Akşener’i doğal olarak muhalefetin ortak lideri konumuna taşıyor. Muhalefette de olsa halkımız milli meselelerde sağlam bir duruş istiyor. Ulusalcı bir parti olan CHP’nin lideri olmasına karşın, Kılıçdaroğlu’nun milli meselelerde çelişkili tutum takınması ona olan güvenin sarsılmasına yol açıyor.
İNCE İLE KILIÇDAROĞLU
Muharrem İnce hakkında olumlu düşünenlerin oranı Kılıçdaroğlu’na göre bir puan daha yüksek çıkıyor. Kılıçdaroğlu yüzde 26.4’le 5’inci sırada yer alırken Muharrem İnce yüzde 27.3’le dördüncü sıraya yerleşmiş durumda. Kılıçdaroğlu’yla ilgili olumsuz görüş beyan edenlerin oranı da yüksek. Muharrem İnce hakkında olumsuz düşünenlerin oranı yüzde 57.5 ederken, Kılıçdaroğlu hakkında bu oran yüzde 59.4. Mustafa Sarıgül, Selahattin Demirtaş, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Doğu Perinçek de sorulmuş. En olumsuz yanıt yüzde 75’le Selahattin Demirtaş’a geliyor. PKK ve terörle olan ilişkiyi millet affetmiyor. Demirtaş’ı allayıp pullayanların kulakları çınlasın.
SEÇİM BARAJI OLSUN MU?
AK Parti ile MHP arasında yüzde 10 seçim barajını da kapsayan ortak bir çalışma yapılacaktı. AK Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında bir ekip oluşturulmuş, bir çatı belirlenmişti. Bütçe nedeniyle ince işçilik yeni yıla kaldı. AK Parti’de yüzde 5 ama daha çok yüzde 7 oranının üzerinde duruluyor. MHP’de hazırlıklarını tamamlayınca iki parti bir araya gelip, ortak bir çalışma yapacak.
YÜZDE KAÇ OLSUN?
Konsensus seçim barajını da sormuş. Yüzde 10’luk seçim barajının korunmasını isteyenlerin oranı yüzde 49.3 çıkıyor. Seçim barajının düşürülmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 50.7. Yüzde 7 olsun diyenler yüzde 13.9, yüzde 1 olsun diyenler 5.0 ederken seçim barajının kaldırılmasını isteyenlerin oranı yüzde 13.3’e ulaşıyor. En yüksek oran 18.5’le yüzde 5’e çıkıyor.
SEÇİM BARAJI ANLAMINI YİTİRDİ
Seçim barajını getiren 12 Eylül yönetimi, siyasi istikrar açısından savunmuştu. Ayrıca Kenan Paşa, İslamcı ve Kürtçü partilerin Meclis’e girmesini engellemek istemişti. İttifak sisteminde seçim barajı anlamını kaybetti. Ayrıca yüzde 10 barajı hem demokrasiye uygun değil, hem de küçük partiler açısından ittifakları zorunlu kılıyor. Yani amacının tam tersine hizmet etmeye başladı. Benden söylemesi.
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