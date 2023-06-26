Akşener, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacak mı

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Akşener, “İkinci kez masayı terk etti” diyenler oldu. “Akşener köprüleri attı” diye değerlendirenler oldu. “Önümüzde yerel seçimler var. İYİ Parti destek vermezse İstanbul ve Ankara’yı kaybederiz” diye yas tutanlar oldu. İçlerinde, “Muhalefet İstanbul ve Ankara’yı kaybederse bunun sorumlusu Meral Akşener olur” diye parmak sallayanlar da çıkmadı değil.

Kazanırken Akşener’le kazandık yok ama kaybedersek Akşener kaybettirdi var. Şimdiden faturayı Akşener’e kesmek var. Hani siz İstanbul seçimlerini HDP ile kazanmıştınız?

KÖPRÜLERİ ATTI

Meral Akşener’in, CHP ile köprüleri atttığı iki kritik cümle vardı. Biri, “‘İstanbul’u kazandıran HDP’dir’ açıklamanızda olduğu gibi... İyi bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum” çıkışıydı. Akşener böylece Millet İttifakı’nın bittiğini ilan etti. Bunun üzerinde durmak istiyorum. Bir genel başkan yardımcısı aylar öncesinde “İçimizde yaradır” diye anlatmıştı.

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İYİ PARTİ NE YAPACAK

Akşener öyle sert çıkışlar yapıyor ki volkan püskürten yanardağ gibi. Herkes o çıkışa odaklandığı için satır aralarında verdiği mesajların üzerinde durulmuyor. Manşet varken kim satırarasını okur? Akşener bu sözlerinin devamı: “Milletimizin ‘Git’ dediği yere gideriz, ‘Ol’ dediği yerde oluruz. Nitekim İYİ Parti olarak önümüzdeki dönemde de rolümüz, millete rağmen değil milletle birlikte yapılan yepyeni bir siyasetin önünü açmaktır.”

Akşener’in bu sözleri İYİ Parti’nin şimdiye kadar izlediği CHP ile ittifak siyasetinden farklı, daha bağımsız bir siyaset yapacağı işaretini veriyor. Ama Akşener bunu birkaç kez ifade edip tekrar ittifak siyasetine döndüğü için “Acaba yine mi”, “Kesin kararın mı” gibi sorular sormak gerekiyor.

GERGİNDİ

Meral Akşener çok gergindi. İçinde öyle şeyler birikmiş ki bir an kürsüde infilak edecek diye korktum. 6’lı Masa’da gördük. Daha önce ayrıldığı partilerde bunu yaşadık. AK Parti’nin kuruluş sürecinde yer almış, Afyon kampına gitmekten son anda vazgeçmişti. Meral Akşener’in bu tür keskin dönüşlerini, duygusal patlamalarını, bir lider için güven vermeyen aşırı iniş ve çıkışlarını biliyoruz. 6’lı Masa’dan “Kumar masasında oturmam” diye kalkıp 3 gün sonra hiçbir gerekçe sunmadan oturan yine aynı Akşener’di. Meral Akşener’in üzerinde çok ciddi bir inandırıcılık ve güvenilirlik sorunu oluşmuş durumda.

ELİ SOPALIYDI

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Akşener’in kurultay konuşmasının bir bölümü itiraflara ayrılmıştı diğer bölümü ise kelle koparmaya. Muhalifet mahallesine dönük rest çeken bir Akşener vardı. Kendi partisinin içinde ise eli sopalı bir Asena’ydı.

CHP’YE REST



Meral Akşener’in konuşmasında en çok öne çıkan nokta CHP’yle ilgili olan bölümdü. “Biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum ancak o gündür bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik” çıkışı CHP ile ipleri kopardı diye yorumlandı. “Bu bize neye mal oldu? Kuyruk siyasetine mal oldu” sözünün üzerinde durulmadı. Demek ki Akşener, ittifak siyasetini kuyruk siyaseti ya da Ömer Seyfettin’in hikâyesinde olduğu gibi diyet ödeme olarak görmüş.

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CHP KAPISINI KAPATTI MI

Akşener uçlarda gezen bir siyasetçi. Ya kırıp döküyor ya da tam teslim oluyor. Bu bir lider için çok büyük bir zaaf. Peki bundan sonra ne yapacak? Daha önce kumar masası dediği masaya geri döndüğü için kimse bu kez CHP ile ittifak yapmaz diyemiyor. Önümüzde yerel seçimler var. CHP, İstanbul ve Ankara’yı kazanmak için İYİ Parti’nin oyuna muhtaç. Peki Akşener bu sözlerden sonra CHP ile ittifak yapmaz, seçimlerde kendi adaylarını çıkarır, diyebiliyor muyuz? Hayır diyemiyoruz. Bu kez bizim elimiz güçlü, CHP bizim kapımızı çalsın denildiğine göre kapı tamamen kapatılmamış demektir.

İYİ PARTİ NE YAPACAK

Akşener, konuşmasında İYİ Parti’nin bundan sonraki siyasetine ilişkin bir yol haritası ortaya koymadı. Bunu yapsaydı İYİ Parti ne iktidar blokunda ne muhalefet blokunda yer alacak, kendi bağımsız politikasını uygulayacak derdik. İYİ Parti baştan itibaren milli bir siyaset izleseydi... CHP’nin koltuk değneği, Kandil-HDP gölgesindeki ittifakın dstekçisi konumuna düşmeseydi bugün farklı bir yerde olurdu? Peki bundan sonra milli bir siyaset izleyecek mi? Onu da bilmiyoruz.

HESAPLAŞAMADI

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Meral Akşener, her şeyi yaptı ama bir hesaplaşmayı yapmadı.

1- Kandil-HDP gölgesindeki bir ittifakta İYİ Parti’nin ne işi vardı?

2- Akşener’in hata olarak sıraladığı ve söylemekten kaçındığı birçok yanlışına itiraz eden, Kılıçdaroğlu ile kazanılamaz diyen ve haklı çıkan Cihan Paçacı niye listede yoktu? Hem bunlar yanlıştı diyorsun hem de zamanında bu yanlışlara karşı çıkan Paçacı’yı cezalandırıyorsun. O zaman samimiyetin sorgulanmaz mı?

3- Akşener, Meclis kürsüsünden kurşun atmak gibi bir felakete imza atmıştı. Kurultay’da da bir oy torbasıyla çıktı. Bir lider, partililerinin karşısında kendini bu konuma düşürmemeliydi.



4- Akşener ağzından köpükler saçarak kendisini suçlayan muhalif medyayı eleştirdi. Haklıydı. Bu muhalif medya olduğu sürece CHP iktidar yüzü göremez.

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CHP İŞİ BİTTİ Mİ



Tekrar o soruya dönecek olursak; Meral Akşener’in bu açıklamalarından sonra CHP ile ittifak bitti diyebilir miyiz? Normalde bitmesi lazım. Normalde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın, “İYİ Parti desteği olmazsa seçimi kaybederiz” diye kaygılanması lazım. Ama kazın ayağı hiç öyle değil. Geçmişte İYİ Parti’nin zarar görmesi ve Akşener’in itibar kaybına rağmen CHP ile ittifak içinde tutmak ve 6’lı Masaya geri oturtmak için seferber olanların hepsi Akşener tarafından yönetime alındı. Onlar şimdiden “Bu kez teklif CHP’den gelmeli” diye kur yapmaya başladılar. Belli ki teklif gelmesini bekliyorlar. Birkaç il bize verilsin diye hazırlık yapıyorlar. Bunlar pazarlıkta el yükseltmek için yapılmış çıkışlar olarak gözüküyor. Yerel seçim öncesinde Akşener, “kumar masası”na geri dönerse kimseyi şaşırtmasın. Çünkü sonuçta “kasa” kazanır.

İYİ PARTİ VİTRİNİ

Meral Akşehner, İYİ Parti vitrinini yenileyecek.

Genel başkan yardımcıları olarak Akşener’in yeminliler grubu ile yeni isimlerin adı geçiyor. Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş’in genel başkan yardımcısı olması bekleniyor.

Akşener’in ekibinden Uğur Poyraz, Buğra Kavuncu, Kürşad Zorlu, Ümit Dikbayır, Bahadır Erdem, Metin Ergun, Bilge Yılmaz ile GİK’e yeni giren isimlerden Oktay Vural, Sedat Aksakallı, Turhan Çömez, Taner Demirel, Selcan Taşçı’nın parti yönetimine girmeleri bekleniyor.