AK Parti Kongresi’nin sürprizleri ve Erdoğan’ın konuşması

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Çünkü yürekten söyler. Ama Karabağ zaferinden sonra bir başka söylüyor. Önceden hasret yüklüydü ses tonunda şimdi zaferin tınıları hissediliyor. En son söylerken, “Azerbaycan bayrağını Karabağ’da asmışız biz. Türk’ün şanlı bayrağını Karabağ’da asmışız biz” deyince salon ayağa kalkmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev ayakta alkışlamıştı.

Azerin’le, Azerbaycan’ın zaferle sonuçlandırdığı 24 saatlik Karabağ operasyonu sırasında CNN Türk’te Fulya Öztürk’ün programında birlikteydik. Yine Çırpınırdın Karadeniz’i söylemişti. Ben ona Türk dünyasının sanatçısı diyorum.

AZERİN DÜET YAPACAK

Azerin, AK Parti’nin 7 Haziran’daki kongresinde sahne alacak. İçinde “Karabağ” olan bir parçayı seslendirecek. Yeni bir beste mi yoksa ‘Çırpınırdın Karadeniz’i yine Karabağ’a bağlayarak mı söyleyecek, onu bilmiyorum. Bir de AK Parti milletvekili ünlü sanatçı Yücel Arzen’le birlikte düet yapacaklar. Yücel Arzen ile Azerin daha önce Abdurrahim Karakoç’un “Bayrak senden incinmesin” şiirinden bestelenen bir parçayı birlikte söylemişlerdi. Bulup dinlemenizi öneririm. Çok başarılılar. Sahnede izlemek isterdim. Azerin ayrıca Neşet Ertaş’ın parçalarını da çok güzel söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Neşet ustayı çok sevdiği için bakarsınız Azerin bir de Neşet Ertaş’tan, “Cahildim dünyanın rengine kandım” der.

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Azerin

HEP YENİ HEP İLERİ

Kongrenin ana teması, “Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri” olarak belirlenmiş. Ana temayı destekleyici tema olarak, “Cumhuriyet’in yüz akı, Türkiye’nin ortak aklı” seçilmiş. Kongre için bir de koreografi hazırlanmış. Önce Türkiye yüzyılını anlatan görseller yansıtılacak, sonra tribünlerde bir koreografi yapılacak. Peki koreografinin teması ne olacak? Bu bölümü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasıyla ilgili bölümde paylaşmak istiyorum. Neden öyle yaptığım o zaman daha iyi anlaşılacak.

ERDOĞAN NE DİYECEK

Şimdi sıra geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına. Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette ki yeni Türkiye Yüzyılı’ndan söz edecek, yeni anayasa çağrısını yineleyecek, Karabağ’dan söz edecek. Terörle mücadeleye değinecek. Kararlılık mesajı verecek. Ama konuşmasının ana fikrini bunlar oluşturmayacak.

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ÖZNE MİLLET OLACAK

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Erdoğan çok güçlü bir şekilde Cumhuriyet’i demokrasi ile buluşturma vurgusu yapacak. Bu neden önemli? Bunun bir tarihi perspektifi var mı?

İsmet Paşa dönemiyle birlikte başlayıp, 27 Mayıs darbesiyle rejime damgasını vuran bir olay var. Darbelerle birlikte millet rejimin öznesi olmaktan çıkarıldı. 14 Mayıs 1950 seçimleriyle bir devrim yaşandı. O nedenle 14 Mayıs seçimlerine “beyaz devrim” denildi. Demokrat Parti, “Yeter söz milletindir” diyerek iktidar oldu. Ama 27 Mayıs’la birlikte başlayan darbeler zinciri ile millet iradesi rejimin ana öznesi olmaktan çıkarıldı. Darbeler ve vesayet kurumları rejimin ana temasını oluşturdu. Menderes’in de, Özal’ın da, bir dönemler Demirel’in de kavgasının temelinde millet iradesini rejimin ana öznesi yapmak vardı. Çok istemelerine rağmen istedikleri kadar başarılı olamadılar.

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ERDOĞAN BAŞARDI

Ama Erdoğan 27 Nisan e-muhtırasını püskürterek 15 Temmuz darbe girişimini önleyerek, askeri vesayeti sona erdirerek millet iradesini rejimin öznesi yapmayı başardı. Bu şeref Erdoğan’a ait oldu. 100’üncü yılında Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandırmayı başardı.

Erdoğan’a tek adam diyenler askeri vesayetin ve darbelerin sözcülüğünü yaparken, Erdoğan geldiği her göreve millet iradesiyle geldi. Milleti özne yaptı. Tribünde oturup seyretmesi istenen milleti sistemin merkezine yerleştirdi. Ve demokrasiyi darbelerin vesayetinden kurtarmayı başardı. Erdoğan tek adam değil tam aksine demokrasiyi taçlandıran oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ana teması Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandırmak ve milli iradeyi rejimin ana teması yapmak olacak.

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KOREOGRAFİDE NE VAR

Şimdi sıra koreografiye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasındaki milli irade vurgusu koreografi olarak yansıtılacak. Milleti temsil eden ne varsa o olacak. Köylü olacak, işçi olacak, memur olacak, öğretmen olacak, doktor olacak, işveren olacak, öğrenci olacak. Başı örtülü, başı açık kadınlar, genç kızlar, genç erkekler, sanatçılar, sporcular olacak. Yani milletin tüm renkleri koreografiyle canlandırılacak. Böylece sanat diliyle AK Parti milleti rejimin öznesi yaptı denilecek. AK Parti elitlerin değil, milletin içinden çıkıp gelen bir parti mesajı verilecek.

YENİLİKÇİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan kökü mazide olan ati tanımını çok sever. AK Parti ise hep değerleri koruyan ama sürekli olarak kendini yenileyen bir parti oldu. O nedenle iktidarda 21 yılını doldurmasına rağmen donuk değil, dinamik ve yenilikçi bir parti olmayı başardı. O nedenle “Hep yeni, hep ileri” sloganı AK Parti’yle örtüşüyor. Erdoğan değişen konjonktüre göre politikalarını ve kadrolarını yenilemeyi başaran bir lider. Mehmet Şimşek, Ali Yerlikaya ve Hakan Fidan’ın göreve getirilmesi gibi.

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KAYBEDEN DEĞİŞMEDİ KAZANAN DEĞİŞİM DEDİ

Türk siyaseti açısından ilginç bir örnek. Seçimleri kaybedenler yenileşmeyi ve değişimi tercih etmiyor. Tam aksine kendi statükosunu koruma uğruna herşeyi göze alıyor. Bunu yaparken yüksek sesli, bağıran, çağıran, kavga eden bir siyaset tarzını tercih ediyor. Kılıçdaroğlu ve CHP örneğinde olduğu gibi. AK Parti ve Erdoğan örneğinde ise kazandığı halde değişimi ve yenilenmeyi tercih ediyor. Bunu yaparken de sükünut içinde kalmayı başarıyor.

YEREL SEÇİM STARTI VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede aynı zamanda yerel seçim startını verecek. Kongreden sonra AK Parti hızla yerel seçim hazırlıklarına başlayacak. Adayların tespit edilmesi, seçim stratejisinin belirlenmesi, yerel seçim sloganlarının belirlenmesi ve nihayet aday tanıtımı ile birlikte sahaya çıkılacak.

Muhalefet birbirini yerken Erdoğan cumartesi günü partisinin kongresini yapıp, ardından da yerel seçimler için kolları sıvayacak.