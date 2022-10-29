AK Parti fabrika ayarlarına döndü

Haberin Devamı

Erdoğan, Türkiye’ye alışılmışın dışında yeni bir siyaset önerdi. “Türkiye Yüzyılı” perspektifini yeni “Kızıl Elma” olarak ilan etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye Yüzyılı programını izlemek üzere Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’ndaydım.

HALK TAM ORTADA

Parti toplantılarında yaşanan düzenin tam tersi vardı. Bakanlar, milletvekilleri tribünde, halk salonun tam ortasında oturuyordu. Tabii tribünler coşkulu partililerce doldurulmuştu. Salonda parti bayrağı yoktu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen bu durumu, “Türkiye Yüzyılı AK Parti Yüzyılı değil, Türkiye Yüzyılı. O nedenle sadece Türk bayrağı var” diye açıkladı.

MODERN SAHNE DEKORU

Sahnede modern bir tasarım vardı. Türkiye’yi temsil eden ay yıldızın etrafından ışık seli akıyordu. Erdoğan salona Türkçe rap şarkıları, cep telefonlarının ışıklarıyla hazırlanan tribün şovu arasında girdi. Toplantı, salonun ortasına hazırlanan güneş saatinin açılarak Türkiye Yüzyılı logosuyla bütünleşmesiyle başladı.

Haberin Devamı

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

Erdoğan salona girmeden önce spor salonunun dışında toplanan partililere hitap ederken, Cumhur İttifakı vurgusu dikkat çekiciydi.Bahçeli ve Destici ile birlikte salonu selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nı 17 başlık halinde sundu. Ama Cumhuriyet’in 100. yılı olan 29 Ekim 2023 tarihine kadar tüm kesimler tarafından şekillendirileceğini açıkladı.

CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKTI

Erdoğan, konuşmasında Cumhuriyet’in tüm kazanımlarına sahip çıktı. Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandırdıklarını anlattı. Menderes’in, Demirel’in, Özal’ın, Ecevit’in, Erbakan’ın ve Türkeş’in mücadelesine vurgu yaptı.

GAYRİMÜSLİMLERE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnancından dolayı dışlanan Müslüman’ın, dilinden dolayı ayrımcılığa uğrayan Kürt’ün, meşrebinden dolayı baskı gören Alevi’nin, haksızlığa maruz kalan bu toprakların evladı Hıristiyan ve Yahudi’nin yanında olduk” dedi. “Ayasofyayı cami olarak ibadete açmamız bile küresel vesayete karşı gerçekleştirmiş olduğumuz büyük bir meydan okumadır” diye konuştu. Konuşmasında kapatılan Diyarbakır Cezaevi’nden bahsederken Muhsin Yazıcıoğlu başta olmak üzere ülkücülerin işkence gördüğü Mamak Cezaevi’ni de unutmadı.

Haberin Devamı

BAY KEMAL YOKTU

Erdoğan bir siyasi konuşma yapsa mutlaka muhalefeti eleştirirdi. Hele hele Kılıçdaroğlu’nu es geçmezdi. “Bay Kemal”den başlar “Kılıçdaroğlu”ndan çıkardı. Ama tam 1.5 saat konuştu. Bir kez bile “Bay Kemal” demedi.