Adalet Bakanı Tunç: FETÖ’yle mücadele kırmızı çizgimiz

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CNN Türk’te Fulya Öztürk’ün programında FETÖ’yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle HSK tarafından görevden ihraç edilen 450 hâkim ve savcının Danıştay tarafından göreve iade edilmesi konusunu tartışıyorduk.

FETÖ, Ergenekon’dan başlayarak 7 Şubat MİT ve 17-25 Aralık operasyonlarını yargı üzerinden yürüttü.

O nedenle FETÖ’den ihraç edilen 450 hâkim ve savcının yeniden mesleğe dönmesi demek, FETÖ yine yargı üzerinden operasyon yapma imkânına kavuşacak demekti. 40 yıldır nasıl bir örümcek ağı gibi devleti ördüklerini gördük. FETÖ lideri, ”Devlete sızacağız. Öyle ki birinizi alacaklar, yerine getirdikleri de bizden olacak. Onu alacaklar, yerine getirecekleri de bizden olacak” diyordu.

FETÖ’NÜN TALİMATI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olan firari albay Tevfik Gök’ün bilgisayarından çıkan notlarda, FETÖ’nün “5 bin savcı, o kadar hâkim, on binlerce polis, o kadar asker şehit olmaya hazır. Hiç kimse hayır diyemez. Herkesin zaaf ve özelliklerini kaydetmiştik. Gerekirse açıklarını açıklamakla şantaj yapın” talimatı yer alıyordu.

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Bizim zaman geçtikçe unutmak gibi bir zafiyetimiz var. Biz unuturuz ama FETÖ unutmaz.

ERDOĞAN’IN KARARLILIĞI

Geçmişte yaşananlar nedeniyle 450 hâkim ve savcının iadesi bir hassasiyet oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Danıştay’ın kararı hakkında Mısır gezisi dönüşünde, benim de aralarında yer aldığım gazetecilere yaptığı açıklama ise yüreklere su serpti.

“Danıştay’ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız” derken çok kararlıydı.

Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan haricinde kimse bu FETÖ’yle mücadele edemezdi. Erdoğan düşmanları dahi bunu itiraf ediyorlar. Erdoğan’dan başka hiç kimse bu yapıyla mücadele edemezdi diyorlar. Erdoğan, 15 Temmuz’da canını ortaya koyma pahasına mücadele etti ve kazandı.



Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı olması yetmiyor. Hepimizin uyanık olması gerekiyor.

ADALET BAKANI’NA ULAŞTIM









Tekrar CNN Türk’teki programa dönecek olursak; yayın arasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a ulaştım. Milletvekilliğinden beri tanıdığım Yılmaz Tunç, FETÖ’yle mücadele konusunda kararlı bir bakan. “FETÖ’yle mücadele kırmızı çizgimiz” dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan aldığım bilgiye göre, FETÖ’yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle HSK’nın ihraç ettiği 387 hâkim ve savcı hakkında Danıştay göreve iade kararı vermiş. Danıştay’ın kararı gereğince bu isimler göreve başlatılmış.

Adalet Bakanı Tunç, 387 hâkim ve savcıyla ilgili HSK’nın inceleme başlattığını açıkladı. Bu kişilerin dosyasındaki deliller yeterince incelenmedi mi, yeni deliller var mı? Bunlara bakılacağını söyledi. Eğer FETÖ’yle irtibatları tespit edilirse ihraç edileceklerini söyledi. Adalet Bakanı’nı bu konuda kararlı gördüm.

4006 HÂKİM VE SAVCI İHRAÇ EDİLMİŞ

Yılmaz Tunç, FETÖ’yle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. FETÖ’yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 4006 hâkim ve savcı ihraç edilmiş. Bunlardan 3888’i işlemin iptali için Danıştay’a dava açmış. Sanıyorum Zekeriya Öz gibi yurtdışına kaçan FETÖ’cü hâkim ve savcılar dava açmamış. Bunların arasından 387’si hakkında işlemin iptaline karar verilmiş. Ama bu bir anda olmamış. Bu sayı 2021-2022 ve 2023 yıllarında muhtelif tarihlerde verilmiş kararlar.

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Danıştay’ın iptal kararı verdiği davaların tümü HSK tarafından temyiz edilmiş. Halen 1286 davanın temyiz incelemesi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda devam ediyor. 64’ü ise ilk derece sıfatıyla Danıştay’ın ilgili dairesinde görülüyor.

FETÖ BİTMEDİ

FETÖ konusundaki hassasiyetimizin sürmesi gerekiyor. Çünkü bu mücadele bitmiş değil. Her seçim öncesinde Türkiye’ye dönüş bileti alıp bunu sosyal medyadan ilan ediyorlar. En küçük zafiyet FETÖ’nün tekrar dirilmesine yol açar.

FETÖ bitmiş değil. Lideri hayatta. 15 Temmuz darbe girişimini birlikte yaptıkları ABD’nin koruması altında. Pensilvanya’dan örgütünü yönetiyor. Darbeci askerler hariç beyin takımı yurtdışında. Her an Türkiye’ye dönebilecekleri günün hesabını yapıyorlar. ABD’nin, FETÖ’yle ilgili hesabı bitmemiş olmalı ki onları koruyor. Belli ki zemin uygun olduğunda FETÖ’yü yine sahneye sürecekler.

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KILIÇDAROĞLU SAVAŞ AÇTI



Dün CHP’nin aday tanıtım toplantısı vardı. CHP’nin 12 Eylül’den sonra açıldığı ilk toplantıyı izlemiş bir gazeteciyim. Ecevit partinin başına dönmediği için salonda bir burukluk vardı. Ama CHP kadroları dimdik ayaktaydı. Dünkü toplantıya bakınca; CHP son 40 yıldır hiçbir seçime bu kadar dağınık bir şekilde gitmemişti diye düşündüm. Partide bir kaos ve kriz havası hâkim. Özgür Özel, Türkiye ittifakından söz ediyor ama CHP içinde birlik ve bütünlüğü sağlayabilmiş değil. Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler, Aleviler ve Kürtler kendilerini dışlanmış hissediyor. Ekrem İmamoğlu’nun istedikleri ve Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır’ın arkadaşları belediye başkan adayı oldu.

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KILIÇDAROĞLU İLE İTTİFAK

Özgür Özel, Türkiye ittifakından söz ediyor ama daha Kılıçdaroğlu ile ittifak yapabilmiş değiller. Kılıçdaroğlu dünkü toplantıya davet edildiği halde katılmadı.

Kılıçdaroğlu şimdiye kadar kırgındı, küskündü. Ama dünden itibaren savaş açtı. CHP bu seçimlerde sadece Erdoğan’la mücadele etmeyecek. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun gölgesiyle de savaşmak zorunda kalacak.

1 NİSAN HESAPLAŞMASI

CHP’de asıl büyük meydan muharebesi ise seçimlerden sonra yaşanacak. 1 Nisan sabahı CHP’de, “Yar saçların lüle lüle Özgür sana güle güle” şarkısı söylenebilir...