ABD desteği İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapar mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir grup AK Parti milletvekili ile kahvaltıda bir araya geldi. Erdoğan daha önce de iki ayrı grup halinde milletvekilleriyle toplantı yapmıştı. Önümüzdeki günlerde de bunu sürdürecek. Milletvekilleri ile doğrudan temas kurulması açısından bu tür buluşmalar çok yararlı oluyor. Milletvekilleri hem ülke sorunları hakkında değerlendirmeler yapıyorlar hem de illerinin sorunlarını iletme imkânı buluyorlar. Kahvaltılı toplantıda 25 milletvekili söz almış.

Milletvekilleri sormadan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine değişikliğine ilişkin bir açıklama yapmış.

Abdulhamit Gül’ün ayrılıp Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı’na getirilmesinden söz ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kabinede bir değişiklik yaptık. Bekir Bozdağ’ı Adalet Bakanlığı’na getirdik. Bekir Bey’in gelmesi çok isabetli oldu. Onun yerine de (Anayasa Komisyonu) Yusuf Beyazıt’ı getirdik. İhtiyaç olduğu zaman bu değişiklikleri yapacağız. Arkadaşlar bu değişikliklerden başka anlam çıkarmasın. Arkadaşlar bu değişikliklerden rahatsız olmasın” diyor.

Erdoğan Kabine Toplantısı’ndan sonra yaptığı konuşmada da bakan değişikliğini bayrak yarışı olarak tanımlamıştı.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ DEVAM EDECEK

Bakan değişikliğiyle ilgili bir soru gelmiyor. Zaten herhangi bir rahatsızlık yok ama Cumhurbaşkanı’nın bilgi verme ihtiyacı hissetmesi olumlu karşılanıyor.

Erdoğan’ın, ”İhtiyaç olduğu zaman bu değişiklikleri yapacağız” sözünü ise milletvekilleri birkaç bakanın değişeceği yönünde yorumluyorlar. Erdoğan, Kabine Toplantısı’ndan sonra yaptığı konuşmada da, ”Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz” demişti.

Bu aşamada kaç bakan değişecek, kimler gidecek, kimler gelecek gibi konulara girmek istemiyorum. Bazı beklentiler var ama daha ilerisi spekülasyon olur. Ama