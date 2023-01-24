6’lı Masa cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak?

Haberin Devamı

Meral Akşener 26 Ocak’ta yapılacak olan toplantıda cumhurbaşkanı adayının konuşulacağını açıkladı. Peki 30 Ocak’ta cumhurbaşkanı adayının açıklanması söz konusu mu? 30 Ocak’ta cumhurbaşkanı adayı açıklanmayacak. Ortak Hükümet Programı ve Geçiş Süreci Yol Haritası açıklanacak.

Kamuoyu açısından cumhurbaşkanı adayı önemli ama küçük partiler açısından milletvekili listeleri de çok önemli. O nedenle onlar öncelikle milletvekili listelerini garantiye almak istiyor. 6’lı Masa 10-15 Şubat tarihleri arasında ortak milletvekili listeleri üzerinde çalışacak.

11 MART’TA

Listeler garanti altına alındıktan sonra şubat ayının üçüncü haftasında cumhurbaşkanı adayının belirleneceği söyleniyor. “Adayımızı belirleyeceğiz. Ama açıklamayacağız” deniliyor. Peki ne zaman açıklanacak? Seçim kararının 10 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor. 11 Mart’ta Ankara’da 6 partinin ortak mitingiyle cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı söyleniyor. “Ankara’da milyonların katılacağı bir mitingle cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız” deniliyor.

Haberin Devamı

Takvim bu. Ama cumhurbaşkanı adayının açıklanmasında çok geç kalınmış olmaz mı?

MANSUR YAVAŞ’TAN KILIÇDAROĞLU’NA İLGİNÇ TEKLİF

Mansur Yavaş’ın ismi cumhurbaşkanı adayları arasında yer alıyordu. Hatta Yavaş en güçlü cumhurbaşkanı adaylarından birisiydi. İYİ Partili Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu ve Buğra Kavuncu, Mansur Yavaş ismini vermişlerdi. Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu ile birlikte Mansur Yavaş ismini ön plana çıkarmıştı. Sadece HDP, Mansur Yavaş’ın adaylığına karşı çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği süreçte Mansur Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na güçlü bir destek geldi. Yavaş, Batıkent’deki temel atma töreninde Kılıçdaroğlu’na, “Bu yıl içerisinde inşallah buranın açılışını da hep birlikte yaparız. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz” dedi. Kimileri için bu sürpriz bir gelişme olsa da perde arkasını bilenler açısından sürpriz değil.

KAMPANYA TEKLİFİ

Çünkü bir dönem Meral Akşener ile yakın görüntüler veren Mansur Yavaş son dönemlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na yaklaştı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyen Yavaş’ın, “İç Anadolu Bölgesi’ndeki seçim kampanyanızı ben üstleneyim” diye teklifte bulunduğu söyleniyor. Yavaş’ın bir süre önce, “Eğer 6’lı Masa’da ittifak sağlanırsa ortak aday olurum. Ama ittifak sağlanamazsa Kılıçdaroğlu’na karşı aday olmam” dediği kulislere yansımıştı.

Haberin Devamı

MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NE ZAMAN İSTİFA EDECEK?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın, 14 Mayıs’ta seçimlere gidilmesi için yetkisini kullanacağını açıklamasının ardından 2023 seçimleri için geri sayım başladı. Erdoğan’ın açıklamasından sonra milletvekili adayı olmayı planlayan bürokratlar ve belediye başkanları görevlerinden ne zaman istifa edeceklerini araştırmaya başladı.

Peki 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimle ilgili takvim nasıl işleyecek?

YSK henüz toplanıp seçim takvimini belirlemedi. Çünkü boşalan YSK üyelikleri için seçimler devam ediyor. YSK’nın 25 Ocak’ta yeni üyelerin katılımı ile toplanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart Cuma günü seçimlerin yenilenmesi kararını açıklayacak. Seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılabilmesi için 60 gün önce kararın açıklanması gerekiyor. Erdoğan, 13 Mart Pazartesi günü tarihini de seçebilir ama o “Hayırlı Cuma” olması nedeniyle 10 Mart’ı tercih edecek.

Haberin Devamı

BÜROKRATLAR VE BAŞKANLARIN İSTİFA TARİHİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasına ilişkin kararı aynı gün Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra kamu görevlileri ve belediye başkanlarının milletvekili adayı olmak için 7 gün içinde görevlerinden istifa etmeleri gerekecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kararı 10 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra aday olacakların 16 Mart Perşembe saat 17.00’ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekecek.

MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşirse

2 Nisan günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etmesi gerekecek.

Bu arada biz hep cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde duruyoruz ama milletvekili adaylığı için bürokraside sürpriz istifalar bekleniyor. Bazı isimler şimdiden konuşulmaya başlandı.

Haberin Devamı

Biz yine seçim takvimine dönelim. YSK seçim tarihini 14 Mayıs olarak ilan ederken ikinci tur için 28 Mayıs tarihini belirleyecek.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ BAŞVURUSU

Partiler ya da yüz bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olacaklar, 20-25 Mart tarihleri arasında YSK’ya başvuruda bulunacaklar. Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşme tarihi 2 Nisan olarak öngörülüyor. Milletvekili listelerinin YSK’ya verilmesinin son günü ise 10 Nisan tarihi olacak.

Kamu görevinden istifa edenler listelere giremedikleri ya da seçimi kazanamadıkları takdirde görevlerine dönebilecekler ancak belediye başkanları için bu kural geçerli değil.

BAŞÖRTÜSÜNDE SON DURUM NE?

BAŞÖRTÜSÜYLE ilgili anayasa değişikliğinin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. Bugün Anayasa Komisyonu’nda maddelerine geçilecek. Zaten iki madde var. Biri başörtüsüyle ilgili, diğeri aileye ilişkin düzenleme.

Haberin Devamı

Komisyondaki görüşmeler öncesinde bir uzlaşma girişimi yaşandı.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve Grup Başkanvekili Erhan Usta ile bir araya geldi. Başörtüsüyle ilgili olarak İYİ Parti’nin bir teklifi var. İYİ Parti’nin teklifinde, AK Parti’nin teklifinde yer alan, “Dini inancı sebebiyle başını örtmesi” ibaresi ile “Tercih ettiği kıyafetinden dolayı” çıkarılıyor.

İYİ Parti ve CHP, aileyle ilgili düzenlemeye destek vermeyecek. İYİ Parti, teklifleri kabul edildiği takdirde başörtüsüyle ilgili düzenlemeye destek verecek. Bunu AK Parti ile görüşmede iletmişler. AK Parti, uzlaşmaya açık ama İYİ Parti’nin teklifini tatmin edici bulmuyorlar. Aileyle ilgili düzenlemenin de Anayasa’da yer alması gerektiğine inanıyorlar.

UZLAŞMA HAVASI VAR MI?

SON durum ise şöyle:

1- CHP ve İYİ Parti aileyle ilgili değişikliği desteklemeyecekler.

2- İYİ Parti, teklifine destek verilirse başörtüsüyle ilgili düzenlemeye destek vereceğini açıkladı.

3- AK Parti ise başörtüsü ve aileyle ilgili anayasa değişikliği teklifinin bir bütün olduğunu düşünüyor. İçinde dinin inancı ibaresinin de yer aldığı metni değiştirme eğiliminde değil.

Bu aşamada uzlaşma ihtimali pek görünmüyor. Ama siyasette bazen 24 saat bile çok uzun bir süredir.