2023 seçimlerinde HDP’ye biçilen rol

Sosyal medyayla ilgili düzenleme konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu denli kararlı olduğunun farkında değildim. Kıbrıs gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la soru-cevap yapıyorduk. Ne zaman ki sosyal medyadaki yalan haberlerle ilgili bir yasa çalışmanız var mı sorusu geldi, o zaman anladım.

YALAN TERÖRÜ

Erdoğan, “yalan haber” demedi. “Yalan terörü” olarak tanımladı. “Bu konuda da yaptığımız bir çalışma var. Uluslararası alanda özellikle bu yalan teröründe ne tür adımlar atılıyor; ne tür düzenlemeler, ne tür müeyyideler getiriliyor, karşılaştırmalı bir çalışma yaptık” diye konuştu.

UYARICI OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bu konuda da yaptığımız bir çalışma var” sözü ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, “Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır” açıklaması ise benim için uyarıcı oldu.

BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan belli ki sosyal medya konusunu sadece “yalan terörü” olarak görmüyor. İşin bir de rejim boyutu var. Fahrettin Altun bunu “Beşinci kol faaliyeti” olarak yorumladı. Beşinci kol, yani başka bir ülke adına Türkiye’nin içinde faaliyet göstermek. Ya da başka bir deyişle başka bir ülke adına yalan haber yapmak, kaos ortamının oluşmasına hizmet etmek.

REJİM BOYUTU

Ben Cumhurbaşkanlığı’nda sosyal medya işinin bu kadar ciddi bir tehdit olarak görüldüğünün farkında değildim.