Sosyal medyada tasarım trendleri değişiyor

Günümüzde web siteler ikiye ayrılıyor; kullanıcı deneyimine odaklananlar, web site sahibinin isteklerine odaklananlar. Bu da hedef kitleye ulaşma noktasın da belirleyici bir ayrışma demek oluyor. Peki, Kullanıcı Deneyimi (UX) nedir, 2021’de öne çıkacak trendler neler olacak?

Web siteler hayatımıza girmeden önce birçok marka, birçok şirket, müşterilerini dükkanlarında, mağazalarında ağırlardı. Gelen müşterilerin dikkatini çekmek, konforunu artırmak, aklında kalmak ve yeniden gelmesini sağlamak için de birçok yöntem denerdi. Günümüzde ise bu yöntemler değişti; artık web sitesi iyi olanın kazandığı, rakiplerinin önüne geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. İşte tam da bu sebeple kullanıcı deneyimi araştırmaları ve bu araştırmalar ışığında yapılan tasarımlar her zamankinden fazla önem kazanıyor. O zaman gelin, 2021 yılında öne çıkacak UX trendlerini birlikte ele alalım…

Sesli Arayüzler

Web teknolojilerinin yeni trendlerinden biri sesli arayüzler olacak. Bildiğiniz gibi bizimle konuşan yardım uygulamaları ve akıllı ev cihazları giderek yaygınlaşıyor. Biz bu teknolojilere alıştıkça, markalar için sesli aramaya odaklanmak da önem kazanıyor. Sesli sohbet robotları ve sanal asistanlar, arama yapma, not alma ve benzeri alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Ses etkileşimlerinin gelecek yılların en önemli UX trendlerinden biri olması da kaçınılmaz görünüyor.

Karanlık Mod’u Sevdik

Tasarım öğelerinin vurgulanmasına ve öne çıkarılmasına imkan tanıyan ve kullanıcıları yormayan karanlık modlar 2021 yılında ve sonrasında da trend olacak gibi görünüyor. Kötü piksellerin kolaylıkla gizlenmesini de sağlayan karanlık mod, düşük ışık koşullarında kullanıcıların göz yorgunluğunu da azaltıyor. En önemlisi de cihazlardaki pil tasarrufuna yardımcı olması.

Doğru Görseller ve Detaylar

Web sitelerde yer alan görsellerin doğru seçilmesi, kullanıcıların güvenini kazanmak için büyük önem taşıyor. Ayrıca, ürün detaylarını göstermek de kullanıcının ürüne ve markaya olan güven duygusunu pekiştiriyor. Yani kullanıcılar artık rakip siteler arasında bir tercih yapma noktasına geldiğinde, aynı ürünün daha gerçekçi, daha net, daha fazla detayına hakim olabildikleri siteyi tercih edecek diyebiliriz.

