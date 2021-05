NFT pazarı büyüyor, kripto sanat tartışmaları alevleniyor

İnternet kullanımı, sosyal medya istatistikleri ve dijital mecralardaki gelişmeler hakkında sektörün nabzını tutan We Are Social ve Hootsuite tarafından hazırlanan “Digital 2021” raporu yayımlandı. Yeni raporda Türkiye’deki kullanıcılar hakkında da dikkat çekici veriler yer alıyor.

Dijital dünyadaki gelişmeleri yakından takip edenlerin ve bu dünyaya dair içgörülere ve istatistiklere hakim olmak isteyenlerin en güvendiği kaynaklarından biridir We Are Social raporları. Öyle ki hazırlanan sunumlarda ve strateji planlarında muhakkak bu raporlardaki verilere yer verilir, referans gösterilir. Haliyle 2021 yılı raporları da heyecanla bekleniyordu. Ben de bekleyenlerden biri olarak duyurulduğu gibi raporu indirip inceledim ve her zamanki gibi önce Türkiye istatistiklerinden başladım.

Raporda ilk dikkatimi çeken, internet kullanım oranına ve internette geçirilen süreye göre internet hızının en düşük olduğu ülkeler arasında yer almamız oldu. Ülkemizde internet kullanımının ortalamanın üzerinde olduğunu ve günlük 8 saate yaklaştığını görüyoruz. Geçtiğimiz yılın istatistiklerinden yaklaşık 30 dakika, bir önceki yılın verilerinden de 45 dakika daha fazla internette vakit geçiriyoruz. Ancak buna rağmen internet hızında 34.79 Mbps ile dünya ortalamasının altında kalıyoruz. Hele ki gelişmiş ülkelerin çok çok altında kalıyoruz.



Özellikle pandemi döneminde iş dünyasındaki ve eğitim alanındaki dijital entegrasyon sürecini göz önünde bulundurursak ve dijital dönüşümdeki hızımızdan gururla bahsettiğimizi düşünürsek bu internet hızı ve internet sağlayıcıların ücret politikaları gerçekten çok can sıkıcı. Teknolojiyle, bilişimle, dijital yatırımlarla ülkelerin nasıl kalkınabildiğini son dönemde defalarca farklı örneklerle gördük. Bu sıkıntılı süreci fırsata çevirip eksik kaldığımız noktalarda yeni yatırımlarla güçlenmek, en azından internete erişim oranımızı ve internet hızımızı artıracak altyapı çalışmalarına odaklanmak için daha fazla çalışma yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ancak yine kaçan trenlerden birini daha seyretmekle yetiniyoruz.

Her neyse, biz konumuza dönelim… Raporda en çok dikkatimi çeken verilerden biri de internet sitesi içeriği üretimi hakkında oldu. Türkiye şu an tüm dünyada en çok internet sitesi içeriği üretilen diller sıralamasında dördüncü ülke konumunda. İçeriklerin %60.4’ü İngilizce, bu zaten şaşıracağımız bir bilgi değil. İngilizce global bir dil neticede. İkinci sırada %8.5 ile Rusya var. Üçüncü sırada %4.0 ile İspanya var. Türkiye ise %3.7 ile dördüncü sırada. İçerik üretiminde bu kadar üst sıralarda olmamızı genç nüfusun fazla olmasına bağlamak mümkün elbette. Ancak bana göre dijital dünyanın kazanımlarını en çok fark eden ülkelerden biri olmamız da bu sonuçlarda etkili. Özellikle pandemi döneminde küçük işletmelerin, kobilerin dijital dönüşümdeki muazzam çabası göz ardı edilemez. Yeni gelişmeleri takip etmeye ve uygulamaya da çok açığız. E tabii, biraz da mecburiyetten. Herkes ekmeğinin derdinde. Dijital dönüşümmüş, teknolojiymiş, içerik üretmekmiş temelde çok da önemli değil ama bu kaygan zeminde, bu olumsuz koşullarda ayakta kalabilmenin yolu da buradan geçiyorsa mecburen uyum sağlanıyor.

Önümüzdeki günlerde raporun dünya genelindeki araştırmalara dair sunduğu verileri yine sizlerle paylaşacağım. 2021 yılı nasıl geçecek, veriler, istatistikler nelere işaret ediyor hep birlikte değerlendireceğiz. Şimdilik sağlıkla kalın, teknolojiyle kalın…