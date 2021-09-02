Pandemi sosyal medya algoritmalarını değiştirir mi?

Son yıllarda en sık duyduğumuz sözler arasında “Büyük Veri” yer alıyor. Başta markalar olmak üzere herkes bir verinin peşine düşmüş durumda. Veri sahipleriyse ellerindekini koruyabilmeye çalışıyor.

Veriler, haklara saygılı kullanıldığı taktirde, toplumların pek çok sorununun çözülmesine yardımcı olabilir ve ekonomik değer yaratabilir. Hatta şeffaf veri politikaları, verilerin paylaşımı büyük toplumsal sorunların çözülmesinde de rol oynayabilir. Ancak halihazırda gerek gerçek gerekse sanal ortamda insanların haklarını korumaya yönelik hâlâ pek çok boşluk var. Genel olarak verileri işleyen şirketler veri sahiplerine nazaran daha güçlü konumda. Dijital ekonomide, veriler para kazanılabilen ve bireylere ve şirketlere önemli faydalar sağlayan kritik bir kaynak hâline geldi. Yine de veriyi oluşturan kişinin rızası olmadan verilerin çalınması, kötüye kullanılması riski her zaman mevcut.

Siyasiler de büyük veri peşinde

Veriye konu olan bilgiler sadece kredi kartı ya da kimlik numaramız, adresimiz değil aynı zamanda kişisel tercihlerimiz ne yediğimiz ne giydiğimiz, hangi marka ürün satın aldığımız en çok ne arattığımız vb. daha pek çok tercihimiz de veri olarak toplanıyor ve ekonomik bir değer oluşturuyor. Bu konuda yeni bir gelişme ise Çin hükümetinin yerel teknoloji devlerinin ellerindeki veriyi denetleyecek ortak bir girişim kurmayı planlaması. Hükümet, dijital ekonominin sağlıklı gelişimini desteklemek için e-ticaretten sosyal medyaya kadar birçok alanda hizmet veren şirketin verilerini açmalarını öneriyor.



Yeni kuruluşun kapsamının ne olacağı ne tür verileri yöneteceği ve hangi kaynaklardan alacağı ise hâlâ belirsizliğini koruyor. Ancak bu yönde bir girişimin uluslararası sonuçlar doğurması da çok mümkün. Bu talep, giderek büyüyen ve toplumu etkileme gücü yüksek dijital platformların, siyasilerin iştahını kabarttığının bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. Anlaşılan o ki artık dünyada medya ve sosyal medyanın ardından artık e-ticaret siteleri de siyasilerin ilgisini çekiyor.

Bu verilerin korunması hükümetler açısından ulusal güvenlik meselesi olarak görülse de uluslararası platformlardan toplumları uzak tutmak çok da mümkün değil. Verilerin güvenliği için çözüm yine uluslararası kurallardan geçiyor.