Assassin's Creed Valhalla incelemesi

Watch Dogs Legion, İngiltere'nin yeni buhran döneminde geçiyor. Buhran dönemi demişken o kadar da geçmişe gitmeye gerek yok; zira bu ekonomik çöküşün sebebi geleceğin korkulan teknolojisi olan yapay zekadan başkası değil. Oyunun hikayesi ise DedSec adlı hacker grubunun bir üyesi olan Dalton Wolfe ile başlıyor.
Oyun aslında oldukça hızlı bir başlangıç yapıyor. Hikayenin başlarında parlamento binasını patlayıcılarla yıkmayı planlayan Zero Day isimli grubun eylemlerine engel olmaya çalışıyoruz; fakat patlatıcıları engellemeye çalışırken büyük resmi göremiyoruz ve grubun tüm Londra'ya yani şehrin dört bir yanına bomba döşediğini bombalar patlayınca öğreniyoruz. Bu gelişmenin ardından şehir elbette kaosa sürükleniyor.
Oyunun asıl hikayesi ise tam bu noktadan sonra başlıyor. Hükümet, özel bir şirket olan Albion ile Londra’yı düzene sokması için anlaşma yoluna gidiyor. Ancak işin kötü yanı, bu patlamaların suçlusu Dedsec olarak görülüyor ve bu nedenle ekip artık eskisi gibi aktif olamıyor. Biz de bu grubun bir üyesi olarak üzerimize atılan bu iftiradan kurtulmak için yoğun bir çaba içine giriyoruz.
ATMOSFER
Oyunun atmosferiyle devam edelim. Bazı oyunlar vardır, hikayesiyle birlikte çevredeki öğelerle birlikte mükemmel bir uyum yakalar ve sizi içine çekmeyi başarır. Tıpkı filmlerde olduğu gibi. Ubisoft'un oyunculara ulaştırdığı Watch Dogs Legion da tam bir buhran dönemini oyuncuya yaşatıyor. Sokaklarda gezerken Londra'da olduğunuzu fazlasıyla hissediyorsunuz. Oyun içinde pek çok yan görev de var; haliyle uğraşacak çokça şey bulabiliyorsunuz.
Telefonlarla sesli arama yapmanın artık çok da bir önemi kalmadı. Çünkü internet üzerinden iletişim kurmak için artık çok fazla yol var. Telefonunuzu elinize alın; dilerseniz WhatsApp'ı kullanın ve sesli arama yapın ya da Messenger gibi paralel uygulamaları deneyin.
Dün İzmir yakınlarında meydana gelen deprem sonrası da yine telefonlara sarıldık ve sevdiklerimize ulaşmaya çalıştık. Ancak acil durumlarda telefon şebekelerinin ayakta kalabilmesi için gerekmedikçe telefon görüşmesi yapmaktan kaçınmak gerekiyor. Bu tip durumlarda bunu bazen unutuyoruz; ama aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.
Eğer biriyle ille de konuşacaksak bu konuşma süresini kısa tutmalı, görüşmeleri de mümkün olduğunda internet tabanlı uygulamalardan yapmalıyız. Zaten dün AFAD'dan yapılan açıklamada da bu durum açıkça belirtilmiş. Bu sayede hem sevdiklerinize sorunsuz ulaşma şansınız artar, hem de 'hat'ları meşgul etmemiş olursunuz.
AFAD'ın uyarısı şu yönde:
Haberleşmek için kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih edin.
Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının.
Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun.
Apple'ın gerçekleştirdiği etkinlikleri meslek hayatıma başladığımdan bu yana yakından takip ediyorum. WWDC yani dünyanın en büyük yazılım geliştirici konferansına da birkaç kez katılma şansı buldum. Ancak pandemi sürecine girmemizle birlikte geçen ay gerçekleştirilen Apple Watch ve yeni iPad etkinliği ile iPhone 12 serisinin duyurulduğu etkinlik internet üzerinden yapıldı.
Etkinliğe olan ilgiyi anlamak için Apple'ın YouTube kanalına girmek ve canlı yayını takip etmek yeterli oldu. Anlık neredeyse 2.5 milyon kullanıcının etkinliği sadece YouTube üzerinden izliyor olması, iPhone 12'lerin merakla beklendiğini de gözler önüne serdi.
Hurriyet.com.tr'de de canlı olarak takip ettiğimiz bu etkinlikte Apple; iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max adında dört yeni telefonunu tanıttı. Etkinlik öncesi sızan bilgilerin pek çoğu da doğru çıktı; tasarım anlamında büyük bir değişim söz konusu değil; ancak teknik özelliklere baktığımızda Apple'ın epey yol kat ettiğini görebiliyoruz.
Ancak bu yıl etkinliğin asıl gündem maddesi 5G teknolojisi oldu. Bugüne dek pek çok teknoloji şirketi, 5G destekli telefonunu satışa sundu. Ancak Apple, pazarın olgunlaşmasını bekleyen ve 'zamanında' sahneye çıkmayı seven bir marka. Dolayısıyla 5G'li telefonlar konusunda acele etmeyip, bugünü bekledi. Kaldı ki, 5G teknolojisi halen dünya genelinde pek çok ülkede aktif olarak kullanılmıyor. Ancak gelecek sene 5G'yi çok daha fazla konuşacağız; zira Türkiye dahil pek çok ülkede bu teknoloji kullanıcıların hayatına girmeye başlayacak.
Çin pazarı Apple için oldukça önemli ve 5G teknolojisini telefonlarına getirmesi de bu kapsamda değerlendirilebilir. Zira 5G, Çin'de aktif bir şekilde kullanılıyor ve bu noktada 5G'li iPhone ihtiyacı ortaya çıkıyor. iPhone satışları söz konusu olduğunda Çin'de çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz.
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, Wing isminde yeni akıllı telefonunu görücüye çıkardı. Diğer pek çok telefon gibi iki ekrana sahip olan ürünün ön yüzünde yer alan ekranın pervane gibi dönmesi ise işin rengini değiştiriyor. Ekranlar aynı hizaya geldiğinde tek ekran halini alan telefon, elbette bu haliyle oldukça ağır ve taşınması o kadar kolay değil.
Diğer yandan pervane tasarımı ilk kez LG kullanmış olsa da bu tasarımın gerçekten tutup tutmayacağı belirsiz. Zira telefonun duyurulduğu gün sosyal medyadan gelen yorumlar, telefona pek de sıcak bakılmadığını gün yüzüne çıkarıyor.
NEDEN TUTMAZ?
Öncelikle ekranı katlanabilen telefonları tartıştığımız bir dönemdeyiz. Bazı telefon üreticileri, ekranı katlanabilen çok fonksiyonlu telefon geliştiriyor. Ancak bu telefonların fiyatları 'tuzlu' olduğundan şu an bu cihazların yanına yaklaşabilmek pek de mümkün değil.
Telefonu ilk gördüğümde 'LG farklı bir şey yapmak istemiş; ancak pek de olmamış' diye düşündüm. Çünkü bu telefonun ikinci ekranı yani ön ekranı yatay konuma geldiğinde ilk ekranın sadece yarısını kullanabildiğinizi fark ediyorsunuz. yani aslında size sunulan iki ekran değil; 1.5 ekran.
Üstteki ektan yatay konuma geldiğinde alttaki ekranın yarısıyla örneğin bildirimleri takip ederken, üstteki ekranda oyun oynayıp film seyredebiliyorsunuz. Ancak pratikte çok da kullanışlı olduğu söylenemez.
TELEFON PAZARINDA ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEK İSTİYOR
Neuralink, uzun soluklu bir proje ve ilk kez ismi duyulduğunda akıllarda pek çok soru işareti oluşmuştu. Şimdi ise Neuralink ilk meyvesini verdi; bir domuz üzerinde yapılan deneyde Neuralink projesinin sorunsuz bir şekilde çalıştığı gözlemlendi. Oldukça minik bir çipten söz ediyoruz; bu çip Neuralink ameliyat robotunun gerçekleştirdiği bir operasyonla kafa derisinain içine monte ediliyor ve birkaç dakikalık kısa bir operasyon bu işlemi gerçekleştirmek için yeterli oluyor.
Açıkçası ben de pek çokları gibi bu gelişmeyi büyük bir heyecanla izledim. Öncelikle bu teknolojinin büyük fırsatlar getireceğini düşündüm. Özellikle de engellilerin eli, kolu, ayağı ve gözü olabilecek bir projeden söz ediyoruz. Akıllı protezlerin sadece düşünce gücüyle çalıştığını düşünün. Ya da sanal gerçeklik ile artırılmış gerçeklik teknolojilerini de arkasına alan böylesi bir teknolojinin görme engellilerin hayatına nasıl dokunabileceğini hayal edin.
Engeli olan pek çok insan için belki de gelecekte engelleri kaldıracak bir teknolojiyi konuşuyoruz. Diğer yandan araçların düşünce gücüyle kontrolünü dahi tartışacağımız günler gelecek. Mesela oyun oynarken herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan beyinden gelen sinyallerde yani sadece düşünerek bir oyun deneyimi nasıl mümkün olabilir?
Diğer yandan bu teknolojinin sunduğu fırsatlar kadar belki daha fazla olumsuz yönlerini de konuşacağız. Beynin hack'lenmesini tartışabiliriz örneğin. Çünkü bu teknoloji henüz davranışa geçmeyen düşünceleri dahi analiz edip yorumlayabiliyor. Kötüye kullanılırsa diğer tüm teknolojik cihazlarda olduğu gibi büyük sorunlara yol açabilir.
Microsoft'u daha çok kurumsal yapısıyla biliyoruz. Hatta sesli akıllı asistanı Cortana dahi Siri ve Google'ın asistanıyla baş edemeyince kızağa çekildi ve sadece Office 365 bünyesinde aktif olmaya devam edecek. Diğer yandan Microsoft'un şu sıralar TikTok'u almak istediği için popüler uygulama ile masada oturduğunu öğrendik. Ancak Microsoft'un TikTok'u almak istemesinin ardında bir değil, birçok neden yatıyor. TikTok, her ne kadar Microsoft'un 'tarzı' bir uygulama gibi görünmüyor olsa da, şirkete çok daha farklı açılardan faydaları olacak.
Microsoft'un gelecekteki hedeflerine biraz daha yakından bakarsanız TikTok'un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki operasyonlarını satın alma hamlesinin boşa olmadığını anlamanız çok zor değil. Microsoft'un TikTok'u alarak öncelikle pek de bir varlığı olmadığı bir alana giriş yapacak ve YouTube ile Facebook'a meydan okuyabilecek.
Bir diğer önemli nokta da Microsoft'un TikTok ile birlikte bu platformda bulunan tüm kullanıcıların verilerine de ulaşacak olması. İşte bu nokta çok önemli; zira milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok'un değerini yükselten faktörlerden biri de bu kullanıcı verileri ve şirket, TikTok'un hisselerini aldığında bu büyük veritabanına ulaşacak.
Çin hükümeti ile olan bağı nedeniyle verilerin güvenliğinden endişe duyan ABD yönetimi ise Microsoft'un kontrolünde bir TikTok'a elbette daha sıcak bakıyor. Bu noktada amaç TikTok'un ABD merkezli kullanıcılarının verilerinin ülkede kalmasını sağlamak ve Çin'e sızmasının önüne geçmek.
Microsoft, TikTok kullanıcılardan topladığı veriyi pek çok şekilde değerlendirebilir. Gelecekte hayata geçireceği ya da henüz plan aşamasında dahi olmayan pek çok fikre bu veri tabanıyla ulaşabilecek. TikTok alımının Microsoft'un diğer tüm servisleri üzerinde de pozitif etkisinin olacağı söylenebilir.
Şöyle düşünün: TikTok, Microsoft'a video izlemek için uygulamayı kullanan milyonlarca gence ve hatta içerik oluşturmak için kullananlara doğrudan bir yol sunuyor. Şirket, bugüne dek Windows işletim sistemini video oluşturma uygulamalarıyla daha tüketici dostu olacak şekilde uyarlamaya çalıştı, ancak TikTok milyonlarca telefondan video oluşturmak için kolay bir yöntem sunacak.
TikTok, aynı zamanda artırılmış gerçeklik yani AR teknolojisi konusunda Microsoft için önemli bir eşik olacak. TikTok, AR'yi kullanan filtre ve reklamlarla artırılmış gerçekliği kullanıyor. Microsoft’un AR hedefleri büyük ölçüde HoloLens ve Minecraft gibi platformlarla sınırlı. Oysa TikTok, Microsoft için AR'ın mobil dünyasına açılan başka bir kapı olacak.
İnternetin gelişmesi, hayatımıza tümden yerleşmesi hayatımızı baştan sona değiştirdi; ancak internetle birlikte siber güvenlik de hayati bir öneme sahip oldu. Bu konuda dikkatli davranmayan bireysel kullanıcılar ve işletmeler ise büyük kayıplara uğruyor. Bugün ise Twitter'ı konuşuyoruz. Bill Gates'ten Barack Obama'ya pek çok ünlü ismin Twitter hesaplarına izinsiz erişim sağlanarak bu hesaplar üzerinden bitcoin transferi sağlanmış. İlk belirlemelere göre 100 bin doların üzerinde bir para akışı söz konusu. Siber saldırganların Bitcoin üzerinden para transferi istemesinin sebebi ise bitcoin üzerinden takibin pek mümkün olmaması.
Twitter ise bu saldırının doğrudan çalışanları üzerinden yapıldığını kabul ediyor. Yani saldırganlar, Twitter'a özel yetkileri bulunan bazı çalışanların bilgilerine bir şekilde ulaşarak bu hesaplara erişmeyi başarmış.
Bu açıklama, bir yandan da yeni soruları doğuruyor. Örneğin bir çalışan bir hesaba girerek tweet atabilecek izne nasıl sahip olabiliyor? Bu erişim izni olmasaydı bugün bu olayı belki de hiç yaşamayacaktık bile.
Düşünün ki Donald Trump'ın Twitter hesabına bu şekilde girseler, Çin'e yarın savaş açıyorum mesajını bile gönül rahatlığıyla paylaşabilirler. Gerçekten de korkunç... Ya da Bill Gates'in hesabından para istemek yerine bambaşka rahatsız edici bir mesaj paylaşılabilirdi de.
Örnekler çoğaltılabilir. Ancak yaşanan bu durum, Twitter'ın düştüğü durumu asla açıklamaya yetmiyor. Ortada büyük bir güvenlik zafiyeti var. Şirketin bu hatası nedeniyle belki de pek çok ünlü isim ya da siyasi isim hesaplarını kapatma yoluna gidecek. Çünkü kesinlikle bireysel hatadan kaynaklanmayan bir sorunu konuşuyoruz.
Twitter, olayı sıcağı sıcağına bitirmek adına önce saldırıya uğrayan hesapları kilitlerken, bu hesaplardan tweet atılmamasını sağladı. Hack'lenen tüm hesapların onaylanmış hesap olmaları da dikkat çekici. Elbette hack'lenen kullanıcılar da sözü dinlenen ve takipçisi bol kişiler. Bu nedenle kısa sürede 100 bin doları aşkın para toplanması şaşırtıcı değil.
Twitter'da 359 bini aşkın onaylanmış hesap bulunuyor. Bu hesaplara zaman zaman dolaylı yollardan yenileri ekleniyor olsa da, yaklaşık iki yıldır onaylanmış hesaplar için Twitter'a başvuru yapılamıyor.
Şimdi bir de ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri var ve sosyal medya platformları gerçekten de büyük bir sınavla karşı karşıya...
The Last of Us serisinin ilk oyununda dünya yeni bir felaketin eşiğine gelmiş ve herkes kaptığı hastalık yüzünden bilincini kaybederek birer canavara dönüşüyordu. Milyonlarca, hatta milyarlarca insanın bu şekilde dönüşüm yaşamasının ardından dünya düzeni yerle bir oluyor ve anarşi tüm dünyaya hakim oluyor.
Oyunda ise canlandırdığımız Joel ve Ellie ise kilit öneme sahipler. Ellie, tüm insanlardan farklı olarak enfekte olmayan ve hastalığa karşı bağışık olan bir küçük kız. Joel ile yolları kesişince de baba kız formatında onların macerasını takip etmek gerçekten de oldukça keyifliydi.
Oyunun ikinci bölümü ise geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Ama 500 TL gibi uçuk bir fiyata... Oyunu alanlar, YouTube ve Twitch gibi video platformlarından izleyenler ise ikiye bölündü. Oyunu ilk kez deneyimleme şansı bulan oyun otoriteleri oyuna tam not verirken, oyuncuların ise olumsuz yorumları ağırlık kazandı. Ancak olumsuz yorum yapanlar da kendi aralarında bölünüyor. Kimi oyunu karakterlerin cinsel tercihleri nedeniyle eleştirirken, kimi de ilk oyundaki heyecanı bulamadığını söylüyor.
Açıkçası yeni oyunu beğenmem için çok sebebim var. Oynanış olsun grafikler olsun, atmosfer olsun gerçekten de önemli bir eser. Uzun yıllardır beklediğime değecek kadar iyi bir oyundan söz ediyoruz. Ama eleştirilere katıldığım bir nokta elbette var. O da hikayenin pek albenisinin bulunmaması.
Kimisi 4 kameralı, kimi 8K video çekiyor, kimi incecik, kimi de açılıp kaybolan selfi kamera kullanıyor. Hepsi bir yerinden tutuyor ve kullanıcıları tavlamaya çalışıyor. Peki işin aslı ne? Vatandaş yılda bir, iki yılda bir telefon değiştirmeye çalışırken buna gerçekten ihtiyaçları var mı? Yoksa en yeniye sahip olma arzusu mu bu?
Elbette bu sosyolojik tespitlere girecek değilim; zaten bu yazının konusu da değil. Ancak şu bir gerçek ki her gün her hafta bir telefonla tanışmamız artık şaşırtıcı gelmiyor. 90'lı yıllarda ve 2000'li yılların başlarında telefon sektöründe Nokia dahil birkaç isim vardı ve sınırlı sayıda telefon arasından kolayca seçim yapabiliyorduk. Şimdi ise telefonların pek çok modeli birbirine benziyor. Burada da markalar bir özelliği öne çıkarıp satma gayretindeler.
Ancak işin aslı öyle devrimsel bir yenilikle karşı karşıya değiliz. Beni son zamanlarda heyecanlandıran tek şey ekranı bükülebilen telefonlar oldu. Huawei, Samsung, TCL, Motorola dahil bazı markalar kendi ürünlerini ortaya koydu. İlk etapta modellerde sıkıntı meydana gelirken, yeni sürümler geldikçe o sorunlar da gerilerde kaldı. Ancak fiyat olarak bakıldığında vatandaşın bu tip bir telefonu alması pek kolay değil.
Örneğin bir telefon markasının ekranı katlanabilen telefonunun Türkiye fiyatı 30 bin TL'yi buluyor. Evet, bir telefona araba parası vermek de mümkün. Elbette gücü yeten, teknoloji meraklısı bir kişi satın alıp bu ürünü deneyimleyebilir; ancak birçoğumuz için bu telefon henüz ulaşılabilir değil.
Ekranı bükülebilen telefonlar dışında aslında telefonlar arasında büyük bir fark yok; yenilik de. Kimi 8K video çekimi yapabiliyor; ancak bu özelliğe gerçekten ne kadar ihtiyacımız var? 4K'yı bile henüz özümseyebilmişken oldukça yeni olan bir teknolojiye adapte olmak için yüklü bir ücret ödemek mantıklı mı?
Koronavirüs salgınının pek çok olumsuz etkisi oldu. Teknoloji tarafından baktığımızda büyük markalar büyük paralar kaybetti; Amazon olsun, Apple olsun, Google olsun bir ay içinde hızla eridiler. Microsoft ise trilyon dolarlık değere sahip tek şirket olarak kaldı. Peki bu nasıl oldu?
Microsoft, uzun süredir salgına karşı gereken önlemleri alan bir şirket. Çalışanlarını dahi salgının daha ilk günlerinde evlerinden çalışmaya teşvik etmesiyle bilinen bir marka. Ancak elbette Microsoft'un piyasa değerini koruyan sadece bu etken değil elbette. Şirket, aynı zamanda dijital dönüşüm sürecinde aktif rol oynayan pek çok yazılıma da ev sahipliği yapıyor. Özellikle de Microsoft Teams'in salgın sonrası 46 milyon aktif kullanıcıya ulaşması, tesadüf değil.
Evinde çalışmaya başlayan milyonlarca kişi, işi eve taşımış durumda. Biz de Hürriyet editörleri olarak evden bu sayfaları hazırlıyor, sizlere en sıcak haberleri ulaştırmaya bu sefer evimizden devam ediyoruz. Bu da elbette evde bilgisayar başında iş süreçlerini yönetmeyi zorunlu kılıyor. 'Home Office' kavramının iyice yerleşmeye başladığı bugünlerde pek çok işletme ilk kez bu yöntemi deniyor. Yani bugüne dek hep ofis ortamında çalışanların azımsanmayacak bir kısmı, evinde bilgisayar başında çalışıyor.
Yani bir bakıma virüs salgını nedeniyle dijital dönüşüm sürecinde bir hızlanma söz konusu. Bu elbette beklentilerin çok ötesinde bir gelişme. Virüs salgınının daha ne kadar süreceğini kimse bilmiyor; ancak bu salgının dünyayı değiştireceği, bazı noktalarda köklü değişiklikleri meydana getireceği de ortada. Bunlardan biri de evde çalışma kavramı olacak gibi görünüyor.
Pek çok şirket, çalışanların evde işlerini sürdürmesini daha uygun bulmaya başladı bile. Ancak bu elbette bir süreç ve zamanla pek çok şirkette iyice oturacağına şüphe yok.
Esnek çalışmak motivasyonu artırıyor
Esnek çalışma modellerinin son zamanlarda gündemde olması bu olgunun yeni olduğu anlamına gelmiyor. Mobil çalışmaya yönelik ilk toplumsal araştırmalar 1976 yılına dayanıyor. O dönemde Amerika’da mobil çalışma sisteminin doğmasının başlıca nedeni, işe gidiş gelişlerde trafikte harcanan uzun saatler olarak belirtiliyor. Günümüzde ise esnek çalışma sisteminin tüm dünyada gündeme taşınması, corona virüsü salgınından dolayı toplum sağlığı için alınan tedbirler nedeniyle evden çalışma gerekliliğinden kaynaklanıyor.
Pek çok araştırma, uzaktan çalışmanın verimliliği artırdığını ortaya koyuyor. Çalışan odaklı yüksek güven kültürü yaklaşımını benimseyen şirketler, esnek çalışmaya ve mobiliteye kolaylıkla adapte olabiliyor. Yüksek güven kültürüne dayanan şirketler, kriz zamanlarını daha az kayıpla atlatabiliyor.
Samsung, Galaxy Fold isimli telefonuyla ilk etapta dikkatimi çekmeyi başardı. Ekranı katlanabiliyor, geniş hali ise tabletten farklı değil. Yani yıllardır kurduğumuz esnek ekranlı telefon hayali gerçek olmuş gibi görünüyordu ilk etapta. Ancak işin aslı pek de öyle değil.
Samsung'la birlikte Huawei'nin Mate X ile ekranı katlanabilen telefon kervanına katılması çok sürmedi. Sonra peşi sıra TCL ve Motorola gibi markalar görüntü. Xiaomi'yi de unutmamak lazım; onların geliştirdiği telefon her ne kadar hiç satışa sunulmadıysa da, benzer bir tasarımı ortaya koymayı başardılar.
Bu telefonlar, müthiş bir tasarım sunuyor gibi görünse de pratikte göründüğü kadar sağlam bir tasarıma sahip değiller. Şirketlerin bu cihazlar için sunduğu garanti de tartışmalı ve hayli sınırlı. Ekranın katlandığı noktanın zaman içinde (oldukça kısa bir zaman) bozulmaya başlaması, ekranda izler belirmesi, ekranı katlanan telefonlar için henüz oldukça yolun başında olduğumuzu ortaya koyuyor.
Son olarak Galaxy Flip Z ile tanıştık. Bu telefon ise Galaxy Fold'dan dersini alan Samsung'un yeni ekranı katlanabilen telefonu aslında. Ancak Galaxy Fold'dan farklı olarak sağ/sol değil tepeden aşağı kapanıyor; tıpkı kapaklı telefonlar gibi ve bu haliyle gömlek cebine girince kayboluyor.
Ancak Türkiye'de 13 bin TL'nin üzerinde bir fiyatla satılacağından Samsung'un bu cihazı çok satma gibi bir sevdası olmadığı ortada. Diğer yandan Huawei Mate Xs de Mate X'in yeni modeli olarak karşımıza çıkıyor. Mate X'e göre daha dayanıklı bir yapıda olması bir yana, son teknolojiyi de 'sonuna kadar' kullanıyor. Ancak bu cihazın da çok satmasını beklememek gerekir.
Özetle ekranı katlanabilen telefonlar, bugün için lüks sayılabilecek cihazlar. Gerçekten onlara bu haliyle ihtiyacımız var mı sorusunun net yanıtı ise belli: Hayır! Aslında bizim tam olarak istediğimiz gelecek yıllarda satışa çıkacak esnek ekranlı ve incecik tasarıma sahip telefonlar... Öyle ki, bu telefonlar o kadar ince ve hafif olacak ki onları gömlek cebinde taşısak bile çok hissetmeyeceğiz.
Bildirimler konusu bir süredir tartışma konusu. Telefonların akıllanmasıyla dünyada olan birçok şeyden hızlıca haberimiz oluyor. Ancak gereksiz pek çok bilgiye de maruz kalıyoruz. Biriyle sohbet ederken gelen bildirimler, o anki ilgi odağınızı dağıtabiliyor.
Özellikle akıllı saatlerin de hayatımıza girmesiyle bildirimleri kaçırma şansımız pek kalmadı gibi. Hal böyle olunca bildirimler, sürekli dikkat dağıtan, bilgi kirliliği yaratan, yani beyni gereksiz yere meşgul eden bir özellik haline geldi. Bu gerçekten de ciddi bir sorun. Öyle ki bazı Avrupa ülkelerinde teknoloji bağımlığından endişelenler, tepki olarak tuşlu telefonlara geri dönmeye başladı. Teknolojiden sıyrılma hareketinin amacı ise o ana odaklanmak; telefonların esiri olmamak...
Bir günde kaç bildirim aldığınızı düşündünüz mü? WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, SMS, maç gelişmeleri, hava durumu dahil pek çok uygulamanın sizi sürekli sabote ettiğinin farkında mısınız?
Gün sonunda baktığımızda bildirimlere yetişmeye çalışıyoruz; ancak bu oldukça yorucu bir hal alıyor ve bu olumsuz durumu pek çoğumuz fark etmiyoruz bile. Çünkü bu durum bir alışkanlık haline geldi. WhatsApp'ta atılan bir mesaja hemen dönüş yapmadığınızda karşı tarafın size olumsuz yaklaşması da yine bu 'köleliği' artırıyor.
Elbette gelişmeleri teknoloji sayesinde telefonumuzdan ve saatimizden takip etmeliyiz. Ancak bu bildirimlerin gerçekten hangileri sizin için önemli? Önemsiz bildirimleri kapatarak anı yaşamaya ne dersiniz?
Google'ın haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle rekabet kurumunca cezaya çarptırılması Google'ı harekete geçirdi. Teknoloji devi, iş ortaklarına mektup yollayarak yeni telefonlar için Android lisansı verilmeyeceğini paylaştı. Bu oldukça önemli bir gelişme.
Önce Google'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamayı okuyalım sonra da yorumlarımızı paylaşalım:
"Ağustos ayında Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye’deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.
Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi, halihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google’ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz."
Bu açıklama, satışta olan mevcut Android telefonlarda bir sıkıntı olmayacağını ortaya koyuyor. Yani şu an Android telefon kullanıyorsanız herhangi bir sorun yaşamayacaksınız; güncellemeleri almaya devam edeceğiniz gibi Google servislerini de sorunsuz bir şekilde kullanacaksınız. Ancak alacağınız yeni bir telefon için bu durum geçerli değil.
Yani satışa sunulacak yeni bir akıllı telefon modelini satın aldığınızda Google Play uygulama mağazasını telefonunuzda göremeyeceksiniz. Aynı zamanda YouTube, Gmail gibi Google servisleri de telefonlarda yüklü olmayacak. Android'i Android yapan bu uygulamaların olmaması kullanıcılar için büyük bir sorun. Peki Google Play Store'un olmadığı bir telefon ne anlama geliyor? Örneğin Samsung'un bir telefonunu satın aldınız. Uygulamaları mecburen Samsung'un kendi uygulama mağazasından kurmak durumundasınız. Google Play Store'un geniş uygulama yelpazesini kullanabilmek elbette mümkün değil. Google servislerini kullanabilmek için de web tarayıcı üzerinden ilgili servislere erişmek durumundasınız.
Huawei'nin ABD ambargosu nedeniyle yaşadığı sorunun tüm Android cihazları kapsadığını düşünün. Elbette Türkiye sınırları içinde... Huawei Mate 30 serisi, Google Play mağazası olmadığından Türkiye dahil pek çok ülkede satışa sunulmazken, yaşanan bu son gelişme büyük Android markalarını tehdit ediyor.
Ancak bu konuda henüz açık olmayan noktalar var. Örneğin Google Play uygulama mağazasını sonradan telefonlara yüklemek mümkün olacak mı? Kimine göre ilgili APK'yı internetten indirerek Google Play Store'u telefonlara yüklemek mümkün olacak. Bu da sıkıntıyı ortadan kaldıracak. Ancak Google'ın buna izin vermeme durumu da söz konusu. Ki bu senaryo kullanıcılar için büyük bir sıkıntı doğuracak.
Elektrikli scootler'ları artık İstanbul sokaklarında da rahatça kullanabiliyoruz. Elbette İstanbul'un her yerinde değil, belli noktalarında. Zira tasarımı gereği düz zemin gerektiren yerlerde rahatça bu araçlardan faydalanabiliyoruz. Bisiklet kullanımı Avrupa'da hayli yaygın, elbette bunda Avrupa'nın düz bir coğrafyaya sahip olması oldukça etkili.
Hindistan'ın elektrikli motosiklet kiralama girişimi Bounce'u ele alalım. Şirket, geçtiğimiz ay 2.1 milyon müşteriyi geçtiğini duyururken, elektrikli scooter kiralama girişim Lime, operasyon alanını genişleterek tüm kıtalarda faaliyet göstermeye başladı. Hindistan'daki bu yoğun ilgi de markaların iştahını elbette kabartıyor.
Elektrikli scooter ve bisikletlerin sayısındaki artış, özellikle yurt dışında gözle görülür seviyeye geldi. Pek çok marka, kendi ürünlerini bir bir ortaya koyuyor. Ancak son zamanlarda özellikle de otomotiv markalarının bu alana kaydığı gerçeği karşımıza çıkıyor. Araç kullanımının geleceği yavaş yavaş e-scooterlar, e-bisikletler ve e-motosikletlere doğru yol alırken, otomobil şirketlerinin bu yeni pazardan pay almak istemesi gayet doğal bir gelişme. Şimdiye kadar başta BMW, VW, GM, Audi, Peugeot ve Skoda olmak üzere birçok otomobil şirketinin elektrikli scooter, elektrikli motosiklet ve elektrikli bisiklet üretimine odaklandı. Ancak üretim, bununla sınırlı kalmayacak ve diğer büyük markalarda kendi hazırlıklarını yapmaya başladı.
SEAT'ın ürettiği yeni 125 CC'lik elektrikli scooter motosiklet, 11 kW bir motora sahip. 3.8 saniyede 50 km'ye çıkabilen yeni elektrikli motosiklet, saatte 100 Km ile seyahat etmenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra tek bir şarj ile 115 km yol alabiliyorsunuz. İki kişinin rahatlıkla seyahat edebildiği motor, koltuğun altında kasklar için bir depolama alanı da barındırıyor. Bu markanın sadece bildiğimiz araçlardan öte elektrikli scooter'lara ciddi bir yatırımı söz konusu.
SEAT dışında Alman otomotiv devi Audi de boş durmuyor ve şirket 2 bin euroluk elektrikli scooter'ı Audi e-tron Scooter ile ses getirmeyi başarıyor. Bir diğer marka, Peugout ise tüketicilerin beğenisini kazanan elektrikli bisiklet serisiyle öne çıkıyor. Skoda'nın da sıra dışı elektrikli bisiklet ve scooter modelleriyle gündeme geldiğini hatırlatmak gerekiyor.
Yakın gelecekte otomotiv pazarındaki rekabetle birlikte artık büyük markaların e-scooter ve e-bisiklet pazarındaki pay kapma savaşına da tanıklık edeceğiz gibi görünüyor.
Öncelikle Apple bu kez gerçekten de bir ilki yapıyor ve üç kameralı tasarıma sahip ilk telefonuyla karşımıza çıkıyor. Böylece son dönemde yoğun olarak görmeye alıştığımız 3 kameralı akıllı telefonlardan biri olarak yer alan iPhone 11 Pro Max, 12 MP, 12 MP ve 12 MP şeklinde, kare şeklinde bir platformda yan yana getirilmiş 3 kamera sahibi. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri, kamera konusunda iPhone 11 Pro ile aynı yeteneklere sahip.
iPhone 11 Pro Max'in 12 MP ölçüsündeki ana kamerası, geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor ve f/1.8 diyaframa sahip. 26 mm'lik bu kamera, telefoto kamerayla birlikte dual optik imaj stabilizasyon özelliğine sahip. 2x optik zum, 10x dijital zum yeteneğiyle beraber gelen kamera sistemi, çift tonlu dörtlü LED flaş ile destekleniyor ve 4K'da 60 kare, 1080p'de ise 240 kare kayıt alabiliyor.
12 MP'lik ikinci kamera telefoto olarak işlev görüyor. 52 mm'lik lens, f/2.0 diyaframa sahip. Üçüncü kamera da ultra geniş açılı olarak karşımıza çıkıyor ve bu da f/2.4 diyafram değeriyle geliyor.
DEEP FUSION İÇİN GERİ SAYIM
iPhone 11 Pro'nun en önemli özelliklerinden biri bu 3'lü kamera dizilimi olurken, telefonlar Deep Fusion özelliğine sahip olacak. Yazılım güncellemesiyle (iOS 13.2) beraber gelecek olan bu özellik neticesinde, iPhone 11 Pro Max ile 9 fotoğraf birleştirilerek normalde "mümkün olmayan" kalitede bir kare oluşturulacak. Bunu merakla bekliyorum...
Çok değil, 15-20 sene öncesine kadar filmleri, MP3'leri satın alır, sanatçıların albümlerinin çıkışını bekleyerek bir dükkana gidip satın alma yoluna giderdik. Ancak Spotify ve Apple Music gibi müzik platformları bakış açımızı tamamen değiştirmeye başladı. Spotify, uygun bir ücret ile kullanıcılardan aylık bir ücret karşılığında tüm müzik arşivini kullanıcıya sunuyordu. Bunun ilk etapta yerleşmesi kolay olmadı; ancak müzik parçalarına tek tek para verip dinlemektense uygun ücreti ödeyerek tüm arşivin elinin altında olma fikri ağır basmaya başladı. Ve bugün gelinen noktada Spotify'in milyonlarca üyesi bulunuyor. Apple Music'in de Spotify'dan geri kalır yanı yok.
Benzer şekilde televizyonlar da son teknolojiye uydu, akıllandı. Akıllı televizyonlar, bildiğimiz standart yayıncılığı değiştirmeye başladı. İnternet üzerinden dizi, film izlemeye başladık. Derken Netflix ortaya çıktı; Spotify'da olduğu gibi aylık bir ücret karşılığında hem bu platformun özel yapımlarını izleyebiliyoruz, hem de tek tek yapımları satın almak zorunda kalmıyoruz. Aylık ücret ödendiği sürece tüm arşiv kullanıcıların elinin altında. Netflix, bu başarıyı yakalayınca Amazon, Disney başta olmak üzere pek çok dev şirket bu alana yatırım yapmaya başladı; internete özel proje geliştirmeye başladılar. Digitürk de benzer şekilde filmleri satın almak yerine kiralama yolunu izleyicisine sunuyor.
Ancak kiralama akımı bununla sınırlı kalmayacak elbette. Adobe'un 999 dolara verdiği bir yazılımı düşünün. Şirket, kullanıcılardaki bu tutum değişikliğinin satışlarına olumlu yansıması için özel bir çalışma yürütüyor ve bu fiyat yerin aylık 19.99 dolar karşılığında söz konusu yazılımını kullandırmaya başlıyor. Hem de yazılımın sürekli güncel kalma garantisiyle. Kullanıcının en büyük kozu ise istediği zaman bu abonelikten çıkabilmesi. Yani bir şeye sahip olmayan kullanıcı, o yazılıma veya platforma kendini bağımlı hissetmiyor ve tercihini daha rahat bir şekilde değiştirebiliyor ve maliyet kullanıcılar için çok daha düşük.
Aynı şekilde Nike'ın da benzeri bir pilot çalışması bulunuyor. Şirket, 6-9 yaş aralığındaki çocuklar için satın alınan ayakkabılara aylık abonelik uygulaması getiriyor. Yani çocuğunuz için alacağınız ayakkabıya 20 dolar veriyorsunuz, ama bu ayakkabıyı Nike her sene çocuğunuz büyüdükçe ya da ayakkabı eskidikçe değiştiriyor. İyi fikir gibi görünüyor.
Peki kiralama yöntemi şirketlerin satış hacmini nasıl etkiliyor? Adobe'un 999 dolara verdiği yazılımdan elde ettiği gelir ilk etapta elbette kiralama yöntemine göre yüksek kalıyor. Ancak abone sayısının artması ve düzenli ödemelerin yapılması da bu şirketlerin kısa vadede değil, uzun vadede kârlı hale geleceğini ortaya koyuyor.
Aynı şekilde operatörlerin şimdilik kurum çalışanlarına telefon kiralama dönemini başlattığını da biliyoruz.
Evet dünya, artık sahip olmak değil, kiralamak istiyor ve yakın gelecekte arabalarımız dahil pek çok şeyi sadece kiralayacağız. Bu bize özgürlük sağlarken, tercihimizi değiştirdiğimizde bunun maliyeti bize çok daha düşük seviyede olacak.
Şimdi size soruyorum: Bir yazılıma 500 dolar para vererek sahip olmak mı istersiniz yoksa 19 dolara kiralamak mı? Seçim sizin...
1860 yılında tarihteki ilk ses kaydı alınmıştır. İlk ses kaydı ses dalgalarının gaz lambasının çıkartmış olduğu is ile karartılmış kâğıda işlenmesi ile birlikte ortaya çıkmış bir Fransız halk şarkısıdır.
Müzik kayıt sisteminin en önemli dönüm noktası ise, 1877 yılında Thomas Edison tarafından ses titreşimlerini, silindir şeklinde olan ince bir kalay levhaya işlenerek kaydedilip daha sonra sesleri dinlemek için silindiri tersine çevirip “konuşan makine” adını verdiği bir fotoğrafı icat etmesi ile başlamıştı.
Ses kaydında kullanılan bu silindir zamanla şekillendirilerek plak olarak bildiğimiz müzik aleti ortaya çıkarılmıştır. 1887 yılında Gramofon icadı ile birlikte bu durum gittikçe daha da ilginç ve güzel bir hal almaya başlamış. Günümüzde ise Gramofon koleksiyoncuların en önemli parçalarından biri halini almıştır.
1960 yıllar ile beraber Fransızcadan dilimize geçmiş olan Kaset adını verdiğimiz cihazlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 1960 yılından 1990’lı yıllara kadar hükmünü sürmüş olan kasetler günümüzde yavaş yavaş nostalji parçaları halini almaya başlamıştır.
Kaset döneminin başlaması ile beraber her evin içerisinde büyük bir yer kaplayan kasetçalarlar yer almaya başlamıştır. 45’lik, 60’lık, 90’lık kasetler, kasetçalarlar, walkman yavaş yavaş yaygınlaşarak her bireyde bulunan müzik aletlerinden birisi halini almıştır. Kaset ile beraber teknoloji biraz daha ilerlemiş oldu ve böylelikle kaset üzerinden para kazanma devride başlamış oldu.
Eski günlere dönmek adına bir süre kullandığım Sony Walkman-FS555, gerçekten de o döneme göre oldukça yenilikçi bir cihaz. Kaseti çıkarmadan ön ve arka tarafını tek tuşla dinleme şansına sahip olmamız oldukça faydalı bir özellik. FM radyosu da olan ve suya, toza karşı da hayli dayanıklı olan Walkman-FS555, bugün satışta olan bir ürün değil elbette. Zaten kaset kullanan da artık yok; ancak nostalji yapmak isteyenler için göz ardı edilemeyecek bir ürün. Ancak Walkman'i kullanırken elbette bugünün teknolojisinin hayatımızı ne denli kolaylaştırdığını da daha iyi anlayabilme şansına sahip oluyoruz.
FaceApp, son zamanlarda gördüğümüz en ilginç uygulamalardan biri. Aslında yeni bir uygulama değil ve yayınlanma tarihi 2017 yılına kadar uzanıyor. Ancak her geçen gün uygulama gelişmeye devam etti ve yeni güncellemelerle bugünkü halini aldı. Kullanıcıların yüzü söz konusu olduğunda pek çok açıdan analiz edip üzerine yüzünüzü gençleştirebilir, yaşlandırabiliyor, bıyık ekleyebiliyor veya bunun gibi yüzünüzde pek çok işlemi yapabilme şansına sahip.
Ancak kullanıcılar özellikle de yaşlandırma özelliğini çok sevdi ve ünlü isimler dahil pek çok kişi yaşlılık halini yoğun bir şekilde paylaşmaya başladı. FaceApp'in burada vurucu olmasının en önemli sebebi gerçeğine oldukça uygun bir şekilde filtre uygulayabilmesi denilebilir. Kullanıcılar kendi yaşlılık hallerini gördüklerinde gelecekte böyle olacaklarına gerçekten inanıyor; bu anlamda oldukça başarılı bir uygulama.
Siz bir fotoğrafta gülmüyorsanız bile, gülme efekti ile FaceApp sizin yerinize yüzünüzü güldürebiliyor. Yani hem eğlenceli, hem de gerçekten tedirgin edici!
Tüm bunlar olurken FaceApp'in pek de güvenilir olmadığına dair haberler görmeye başladık. Siber güvenlik uzmanları, FaceApp'in yüz verilerini topladığını açıkladı ve uygulamanın eğlendirirken, böyle bir karanlık yönünün de bulunduğunu savundu. Uygulamanın verilerinizi depolamadığını iddia etmek güç; ancak uygulamaya yöneltilen bu eleştiri tek başına zayıf kalıyor.
Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter ve SnapChat gibi uygulamalar yıllardır hayatımızda. Özellikle Instagram ve SnapChat gibi yoğun olarak fotoğraf paylaşımı yapılan platformlarda her gün bize dair bir şey paylaşıyoruz. Sizce Facebook'un ve diğer sosyal medya kanallarının yaptığı FaceApp'ten çok mu farklı?
Bu kanalları kullanırken de bilgilerinizi paylaşıyor, fotoğraflarınızı kendi elinizle bu platformlara yüklüyorsunuz. Ve hiçbir zaman bu platformlara yüzde yüz güvenilmeyeceğini herkes gibi siz de iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla FaceApp'in yaptığı da aslında Facebook'un yaptığından farklı bir şey değil.
Hatta Facebook'un veri paylaşımı skandalı nedeniyle geçtiğimiz günlerde 5 milyar dolarlık cezaya çarptırıldığını da hatırlayalım. Elbette bu rakam Facebook için çok küçük bir para ve caydırıcılığı tartışılır; ancak elimizde yaşanmış ve cezası kesilmiş bir Facebook vakası bulunuyor.
Bu nedenle telefonunuzda kullandığınız pek çok uygulamanın, özellikle de sosyal medya araçlarının sizin verilerinize erişim yetkisi var. Fotoğraflarınıza, dosyalarınıza olan erişimi mecburen kendiniz vermek durumundasınız. Bu nedenle FaceApp'in güvenliğini sorgularken, diğer yandna yıllardır elimizin altındaki mecraları bir gözden geçirelim.
Assassin's Creed Valhalla incelemesi
Ubisoft'un uzun bir süredir beklenen yeni oyunlarından Assassin's Creed Valhalla nihayet oyunculara sunuldu. PlayStation 5 üzerinden deneyimlediğim oyunla ilgili söylenecek pek çok şey var. Şimdi gelin, oyuna yakından göz atalım.
Assassin's Creed evrenini en başından yakalayanlardan biriyim. İlk oyunu 2007 yılının sonlarında karşımıza çıkmış ve bu oyunda Altair ile bu yeni dünyanın kapılarını aralayıp sırları çözmeye çalışıyorduk. Seriye sonrasında pek çok oyun geldi; ancak özellikle de Ezio Auditore da Firenze'nin bulunduğu üçleme (ki biri İstanbul'da geçiyor) yeri çok ayrıdır.
Assassin's Creed Valhalla ise bu serinin son oyunu. Ubisoft'tan yapılan açıklamaya göre serinin bir önceki oyunu olan Assassin's Creed Odyssey'e göre Valhalla, ilk gününde iki kat daha fazla ilgi gördü. Bu da yeni oyuna olan bekletinin ne denli yüksek olduğunu gösteriyor.
Assassin's Creed serisinin 22. oyunu olan Valhalla, oyuncuları Viking diyarına götürüyor. Oyuna başlarken iki farklı zorluk kategorisi arasında seçim yapıyoruz. 'Exploration Difficulty' üzerinden belirlediğimiz zorluk, bizim etrafımızdaki eşyaları ve önemli bölgelerin keşfinin ne kadar kolay ya da zor olacağını belirliyor.
Oyuna henüz oldukça genç yaşlarında olan ve ailesiyle yaşayan Eivor olarak başlıyoruz. Büyük bir şenliğin ortasında baba Varin tarafından minik ama önemli bir görevle karşılanıyoruz. Varin, yüzüğü alıp ilgili kişiye iletmemizi istiyor. Eğlence sürerken birden düşmanların bulunduğumuz alana geldiğini ve savaşın başladığını görüyoruz.
Varin, halkının canı karşılığında kendi canını ortaya koyuyor ve teslim oluyor. Ancak düşman birliklerinin başındaki Kjotve, sözünde durmuyor ve herkes kılıçtan geçiriliyor. Eivor olarak savaş alanından son anda kurtuluyoruz ve bu minik halimiz çok gerilerde kalıyor.
Artık bir yetişkin olarak elimizde baltayla büyük bir mücadelenin içine giriyoruz. Seçimi erkek ya da kadın olarak belirleyebiliyor ve oyuna bu şekilde devam edebiliyoruz.
Önce oyunun atmosferinden ve grafiklerinden bahsedelim. Grafikler gerçekten de oldukça iyi. Pek çok kişi bu oyunu deneyimlerken bilgisayarının 'kaldıramayabileceğini' dahi düşünebilir. Ancak Ubisoft, bu noktada oyuncuları şaşırtacak gibi görünüyor. Atmosfer oldukça gerçekçi ve sizi içine çekiyor. Açık bir dünyada oynamak elbette farklı bir deneyim. Ancak bu iyi grafiklerin yanında sorunlar da yok değil.
Örneğin oyunu 60 FPS oynasanız bile, bayrakların sallanışı 30 kare hızına kilitlenmiş. Yani animasyonlarda böyle bir sınırlama söz konusu. Bir süre sonra bu minik detayın rahatsız etmeye başladığını da söylemeliyiz. Ancak bu sorun, gelecek bir güncelleme ile düzeltilebileceğinden üstünde çok durmayalım.
Görevler ise oyunun önemli olan bir diğer noktası. Yan görevlerde zaman zaman tekrara düşseniz de her görev için böyle bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Görevleri yerine getirmek de hayli keyifli.
Yetenek ağacı da hikaye boyunca bizim gelişimimizi gösteriyor. Üç farklı yol üzerinden yetenekler geliştirilebiliyor. Suikastçilik, yakın dövüş ve uzak dövüş. Bunlardan hangisini seçerseniz o yönde daha deneyimli bir hale geliyorsunuz. Ancak bu yeteneklerin kolayca geliştirilebileceğini de düşünmeyin. Oyunda saatler geçirmeme karşın bu yeteneklerin çok azını açabildim.
Karakterimizi kişiselleştirebilme şansımız var. Ancak bu konuda Ubisoft’un çok da seçenek sunmadığını söylemek gerekiyor. Karakter için 4 ila 5 farklı saç modeli kullanabilirken, sakallarda da durum pek farklı değil. Dövme tarafında ise çeşitlilik beklediğimizden fazla.
Eşyalar tarafında da çeşitlilik hayli bol. Birçok zırh, kask ve silah çeşidine ulaşabiliyor ve kullanabiliyoruz. Viking’ler söz konusu olduğunda akla ilk etapta balta çeşitleri gelse de, oyunda balta dışında pek çok seçenek yer alıyor. Ayrıca iki farklı silahı aynı anda kullanabildiğimizi de eklemek gerekiyor.
Sonuç itibariyle Assassin’s Creed Valhalla beklentilerimi karşılayan bir oyun oldu. Bu haliyle de 2020’de çıkış yapan en iyi oyunlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu seriyi takip ediyorsanız zaten mutlaka deneyimlemelisiniz.
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