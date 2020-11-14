Assassin's Creed Valhalla incelemesi

FaceApp çılgınlığını bir süredir özellikle de Instagram üzerinden sıkça maruz kalıyoruz. Oldukça eğlenceli bir uygulama olduğuna şüphe yok. Ancak FaceApp'in yüzünü paylaşan kullanıcıların verilerini sakladığına yönelik açıklamalar biraz kafa karışıtıcı geliyor. Sahi bunu söyleyenler Facebook, Instagram, Snapchat ve hatta Twitter'ın da aynı şeyi yaptığından bihaber mi?

FaceApp, son zamanlarda gördüğümüz en ilginç uygulamalardan biri. Aslında yeni bir uygulama değil ve yayınlanma tarihi 2017 yılına kadar uzanıyor. Ancak her geçen gün uygulama gelişmeye devam etti ve yeni güncellemelerle bugünkü halini aldı. Kullanıcıların yüzü söz konusu olduğunda pek çok açıdan analiz edip üzerine yüzünüzü gençleştirebilir, yaşlandırabiliyor, bıyık ekleyebiliyor veya bunun gibi yüzünüzde pek çok işlemi yapabilme şansına sahip.

Ancak kullanıcılar özellikle de yaşlandırma özelliğini çok sevdi ve ünlü isimler dahil pek çok kişi yaşlılık halini yoğun bir şekilde paylaşmaya başladı. FaceApp'in burada vurucu olmasının en önemli sebebi gerçeğine oldukça uygun bir şekilde filtre uygulayabilmesi denilebilir. Kullanıcılar kendi yaşlılık hallerini gördüklerinde gelecekte böyle olacaklarına gerçekten inanıyor; bu anlamda oldukça başarılı bir uygulama.

Siz bir fotoğrafta gülmüyorsanız bile, gülme efekti ile FaceApp sizin yerinize yüzünüzü güldürebiliyor. Yani hem eğlenceli, hem de gerçekten tedirgin edici!

Tüm bunlar olurken FaceApp'in pek de güvenilir olmadığına dair haberler görmeye başladık. Siber güvenlik uzmanları, FaceApp'in yüz verilerini topladığını açıkladı ve uygulamanın eğlendirirken, böyle bir karanlık yönünün de bulunduğunu savundu. Uygulamanın verilerinizi depolamadığını iddia etmek güç; ancak uygulamaya yöneltilen bu eleştiri tek başına zayıf kalıyor.

Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter ve SnapChat gibi uygulamalar yıllardır hayatımızda. Özellikle Instagram ve SnapChat gibi yoğun olarak fotoğraf paylaşımı yapılan platformlarda her gün bize dair bir şey paylaşıyoruz. Sizce Facebook'un ve diğer sosyal medya kanallarının yaptığı FaceApp'ten çok mu farklı?

Bu kanalları kullanırken de bilgilerinizi paylaşıyor, fotoğraflarınızı kendi elinizle bu platformlara yüklüyorsunuz. Ve hiçbir zaman bu platformlara yüzde yüz güvenilmeyeceğini herkes gibi siz de iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla FaceApp'in yaptığı da aslında Facebook'un yaptığından farklı bir şey değil.

Hatta Facebook'un veri paylaşımı skandalı nedeniyle geçtiğimiz günlerde 5 milyar dolarlık cezaya çarptırıldığını da hatırlayalım. Elbette bu rakam Facebook için çok küçük bir para ve caydırıcılığı tartışılır; ancak elimizde yaşanmış ve cezası kesilmiş bir Facebook vakası bulunuyor.

Bu nedenle telefonunuzda kullandığınız pek çok uygulamanın, özellikle de sosyal medya araçlarının sizin verilerinize erişim yetkisi var. Fotoğraflarınıza, dosyalarınıza olan erişimi mecburen kendiniz vermek durumundasınız. Bu nedenle FaceApp'in güvenliğini sorgularken, diğer yandna yıllardır elimizin altındaki mecraları bir gözden geçirelim.