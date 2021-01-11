WhatsApp’dan vazgeçebilir miyiz?

Şirketlerin büyük veriyi en çok ve en etkin kullanıldığı alanların başında kuşkusuz ürün pazarlama faaliyetleri geliyor. Şirketler artık, tüketicilerinin satın alma alışkanlıklarını, markette bir ürünün kaç saniye incelendiğini, ürün rafının önünden kaç kişinin geçtiğine kadar tüm detayları ile tespit ederek, ürünlerinin satışlarını arttırma, daha yüksek ciro ve karlılık elde etmek için elde ettiği büyük veriyi analiz araçları ile kullanarak, çıkan sonuçlara göre de aksiyon alıyorlar.
Bu tür işler için yakında yapay zeka robotları devreye girerek, bir ürünü kaç liradan satmamız gerektiği, saat kaçta reklam çıkılması gerektiği gibi bilgileri bizlere sunmaya başlayacaklar. Marketler de ürünleri alırken elde edilen veriden yararlanarak, market yerleşimini, web sayfalarındaki ürünlerin gösterim şekli ve sırasını yapay zeka programlarının ilettiği verilere göre belirleyecekler.
Pazarlama alanlarında çalışan ve bu konuda önemli başarılara imza atmış kişi ve kurumların belirlenmesi, örnek olması açısından BtHaber Gazetesi tarafından her yıl düzenlenen ve Teknoloji Kaptanları serisinin 2.si olan Pazarlama Kaptanları için başvurular başladı ve 31 Aralık tarihi itibariyle sona eriyor. Yarışmada, değerlendirme özel seçilen bir jüri ve halk oylaması ile yapılacak ve 20 Ocak’ta açıklanacak.
Bu tür projelerden ortaya çıkan sonuçlar, katılımcı firmaların gerçekleştirdiği projeleri hayata geçirmek isteyen birçok Anadolu şirketi içinde ciddi anlamda yol gösterici oluyor. Anadolu’da birçok şirket ürününü sosyal medya araçlarında, web sitelerinde, online pazar yerlerinde pazarlamak istiyor ama gerek bulundukları yerlerdeki sosyal medya hizmeti veren kurumlar ve çalışanların yetersizliği (İstisnaları ayrı tutuyorum) gerekse bu işe yönelmek isteyen işverenleri maliyetleri çok görmeleri nedeniyle, ürün tanıtım ve satışında istenilen değerlere ulaşılamıyor.
Küçük ve Orta Ölçekli firmalar, büyük veri ve büyük verilerin istatistiklerinden faydalanma, bu verilere bağlı karar alma gibi kavramların henüz farkında değil. Örneğin basit bir muhasebe programın kullanan en küçük firma bile, elindeki yıllık fatura bazlı satış listesi ile gerek Excel kullanarak gerekse LibreOffice Hesap Tablosu programını kullanarak basit pivot tablolar oluşturarak, şirket hakkında çok önemli sonuçlar çıkarabilir.
Örneğin 1 yıllık bir fatura listesinden;
Bunlara benzer çok sayıda raporlamayı Excel, Google E-Tablolar, LibreOffice Calc programlarından herhangi birini kullanarak, kolay bir şekilde raporlayabilirsiniz. Burada Cari ifadesi yerine Stok kartlarınızı koyarsanız da raporlar stok kartlarına yönelik olarak güncellenir.
KOBİ olarak adlandırılan ve hangi faaliyet kolunda bulunursa, bulunsun tüm işletmelerin, 2020 yılında yaşadıkları zorluklardan dersler çıkarmaları ve 2021 yılını daha rahat planlayabilmeleri için, ellerindeki veriyi düzgün analiz etmeleri, yorumları ve önemli noktaları iyi tespit etmeleri gerekiyor. Bunun için de öncelikle ellerinde, ne tür verilerin bulunduğu, bu verileri hangi amaçla kullanabilecekleri gibi konuların farkına varmaları ve 2020 yılını iyi analiz ederek, 2021 yılındaki satın alma, maliyetler, personel yönetimi, üretim gibi bölümleri düzgün bir şekilde planlamaları gerekiyor.
Günümüzde artık, her KOBİ’nin bir mobil uyumlu bir web sayfasının olması, YouTube kanalının bulunması ve YouTube üzerinde güncel ürün videolarının bulunması, firmanın sektörüne göre Instagram hesabının aktif olması ve güncel bilgilerinin bulunması, Telegram, Facebook Gruplar gibi topluluklar oluşturarak, üyeler ile aktif iletişimde olmaları bir zorunluktur. Bu kanallardan toplanan veriler ile de gerekli düzenlemeler yapılmalı ve aksiyonlar alınmalı.
Kullanılan ve yakın gelecekte daha çok KOBİ türü işletmenin kullanmaya başlayacağı yapay zeka programları ile elimizdeki verileri analiz etmek ve kullanmak temel düzeyde kolaylaşacak. Bu gelişmelere bağlı olarak, rakiplerinizde aynı raporlama tekniklerine ulaşabilecekleri için, fiyat politikalarını belirmek, üretim adımları ve maliyetlerini kontrol etmek daha önemli hale gelecek.
Yıl biterken, aşağıdaki sorulara cevap aramanız ilk başlangıç olabilir.
Eskiden bir işin ustaları vardı. Örneğin arabamız bozulduğunda “sanayi de şu ustayı bul, bu senin derdini çözer” derlerdi. Sonra Google yaygınlaşmaya başlayınca, herkes “Google da yaz, bir bak” demeye başladı. Sonra da YouTube yayınlaşmaya başlayınca da “YouTube’a bir bak, mutlaka videosu vardır” demeye başladı. Hemen hemen her konuda videoların bulunduğu YouTube platformu, her gün yüklenen çok sayıda video ile vazgeçilmez bir platform oldu.
YouTube, video oynatma platformuna ek olarak, YouTube TV, Youtube Müzik, Youtube Kısaları, Reklamsız akış, özel içeriklere erişim, mobil cihazlarda arka plan ve çevrimdışı video oynatma gibi çok sayıda özellik sunan YouTube Premium gibi çok sayıda alt platformlar barındırıyor ve YouTube, yavaş yavaş Tik Tok, Spotify gibi uygulamaların yaptığı tüm işleri kendi bünyesinde yapmaya başlıyor. Benzer uygulamaları Instagram gibi platformlarında yapmaya başladığına dikkat edin. Tik Tok benzeri uygulama videoları Instagram’da Reels özelliği olarak eklendi ve kullanılmaya başladı.
Güçlü bir platform olan Youtube, firmalara, ürünlerini, firmalarını, çalıştıkları sektörleri tanıtma gibi çok sayıda fırsatı ücretsiz olarak sağlıyor.
Farklı dillerde hazırlanan tanıtım videoları, düzgün açıklama metinleri ve doğru link yönlendirmeleri ile hazırlanan videolar, firmalar için yeni pazarlara açılma, yeni müşteriler bulmak için muhteşem bir fırsat.
İşletmeler, ürünlerinin profesyonel ve farklı dillerde hazırlamış oldukları, ürün videolarını YouTube üzerinde paylaşarak yeni müşteriler bulabilecekleri gibi, gelen yorumları analiz ederek, ürünleri hakkında kullanan kişilerin neler düşündüğünü de ücret ödemeden öğrenmiş oluyorlar. YouTube video yorumlarını, müşteri hizmetleri gibi düşünüp, yorumlara özen göstererek ve zamanında cevaplayarak, müşteri memnuniyetini arttırabilirsiniz. Sürekli yorumlar yazıldığı içinde ürün videonuzun daha üst sıralarda görünmesini sağlayarak, daha çok müşteriye erişebilirsiniz.
YouTube ’a video yüklemeye başlayan işletmelerin, hazırladıkları video içeriklerinde, Google aramalarında bulunmak istedikleri kelimeleri geçirmeleri, ileride Google aramalarında üst sıralarda çıkmaları için de önemli bir detay.
WhatsApp’dan vazgeçebilir miyiz?
WhatsApp Messenger kullanıcılarına, 8 Şubat 2021 tarihine kadar yeni gizlilik sözleşmesi ve güncellemesini kabul etmeyi zorunlu kılmasıyla birlikte, mesajlaşma programını yoğun kullanan kullanıcılar, WhatsApp’tan ayrılmaya ve farklı mesajlaşma programlarını incelemeye, araştırmaya ve de kullanmaya başladılar.
Peki WhatsApp kullanımından vazgeçebilir miyiz? Bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. 2 Milyar kullanıcısı olan WhatsApp programı kişisel kullanımların dışında, kurumlarında yoğun olarak kullandığını bir program ve vazgeçmesi de zor olacak bir program.
Devlet kurumları, özel şirketler, belediyeler gibi çok sayıda kullanıcısı olan kurumlar, WhatsApp kullanmayacağını açıklarsa, kişilerinde WhatsApp’tan çıkışlar hızlıca artacaktır.
Kişisel olarak WhatsApp, arkadaşlarımızla mesajlaşmak, fotoğraf göndermek-almak, Aile grupları kurarak görüntülü sohbetler yapmak, arkadaşlarımız, müşterilerimiz ile görüntülü ve sesli görüşmeler yapmak için yoğun olarak kullandığımız bir program. Kişisel kullanımda bu kullanım seçenlerinin değişmesi çok zor. Farklı bir programa geçme, yeniden aile gruplarının kurulması yeni programın kullanımının öğrenilmesi, teknoloji ile arası iyi olmayanlara öğretilmesi gibi çok sayıda zorluk barındırıyor.
Kurumlarda da yoğun olarak kullanılan WhatsApp Messenger, şirketlerin kendi içinde kurdukları gruplar ile şirket içi yazışmalar, yapılan işlerin takibi, hızlıca çözülmesi gereken işlerde mail yerinde WhatsApp yazışmalarının yapılması gibi çok sayıda farklı alanda kullanılıyor. Yeni güncelleme ile bu kullanımda ciddi oranda azalma olacaktır. Kurumlar, çalışanlarının WhatsApp kullanımına sınırlama ve yasaklama getirecektir. Şirket içinde WhatsApp kullanımı ve erişimi de yasaklanacaktır.
WhatsApp güncellemesi ile bilgilerimizin Facebook ve bağlı şirketleri tarafından kullanılabilecek olması insanı rahatsız ediyor. WhatsApp güncelleme kavramının çok yoğun kullanılması, kişilerin WhatsApp kullanımlarında daha dikkatli olmaya, bilgileri, resimlerini paylaşırken daha dikkatli olamaya itecektir.
Signal Messenger, bip gibi programlar WhatsApp yerine geçer mi?
Signal, bip gibi mesajlaşma programları, WhatsApp Messenger gibi, yazışmaların, görüntülü görüşmelerin, gruplarının kurulabildiği bir programlar. Bu ve benzer mesajlaşma programlarının devlet kurumlarının, belediyelerin kullanılmaya başlaması, bu kullanımların basında yer alması ile kişisel kullanımda yavaş yavaş artacaktır. Signal programının açık kaynak kodlu olması ve kodların okunabilir olması, Signal Messenger’i bir adım öne çıkarabilir.
WhatsApp gizlilik sözleşmesinin basında daha çok yer alması, televizyon programlarında tartışılması gibi durumlarda daha çok gündeme gelmesi kullanıcıların signal, bip gibi farklı mesajlaşma programlarını denemeye, kullanmaya itecektir ama alışkanlıkları değiştirmek kolay olmayacaktır. WhatsApp Messenger’i silen, kullanmaktan vazgeçenler zamanla geri dönebilir.
E-posta Kullanımı daha da artacaktır.
WhatsApp Messenger programının kurumsal kullanımlarının yasaklanması, azalması sonucunda doğal olarak şirket içi E-posta kullanımı artacaktır.
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