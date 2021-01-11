WhatsApp’dan vazgeçebilir miyiz?

Günümüzdeki en önemli konu: kuşkusuz ki “Big Data” olarak adlandırılan büyük veri. Her yerde, her ortamda duymaya başladığımız büyük veri kavramı, eğer eldeki veriler değerlendirilmezse, büyük veri çöplüğüne dönüyor ve elde edilen verinin bir anlamı kalmıyor.

Şirketlerin büyük veriyi en çok ve en etkin kullanıldığı alanların başında kuşkusuz ürün pazarlama faaliyetleri geliyor. Şirketler artık, tüketicilerinin satın alma alışkanlıklarını, markette bir ürünün kaç saniye incelendiğini, ürün rafının önünden kaç kişinin geçtiğine kadar tüm detayları ile tespit ederek, ürünlerinin satışlarını arttırma, daha yüksek ciro ve karlılık elde etmek için elde ettiği büyük veriyi analiz araçları ile kullanarak, çıkan sonuçlara göre de aksiyon alıyorlar.



Bu tür işler için yakında yapay zeka robotları devreye girerek, bir ürünü kaç liradan satmamız gerektiği, saat kaçta reklam çıkılması gerektiği gibi bilgileri bizlere sunmaya başlayacaklar. Marketler de ürünleri alırken elde edilen veriden yararlanarak, market yerleşimini, web sayfalarındaki ürünlerin gösterim şekli ve sırasını yapay zeka programlarının ilettiği verilere göre belirleyecekler.

Pazarlama alanlarında çalışan ve bu konuda önemli başarılara imza atmış kişi ve kurumların belirlenmesi, örnek olması açısından BtHaber Gazetesi tarafından her yıl düzenlenen ve Teknoloji Kaptanları serisinin 2.si olan Pazarlama Kaptanları için başvurular başladı ve 31 Aralık tarihi itibariyle sona eriyor. Yarışmada, değerlendirme özel seçilen bir jüri ve halk oylaması ile yapılacak ve 20 Ocak’ta açıklanacak.



Bu tür projelerden ortaya çıkan sonuçlar, katılımcı firmaların gerçekleştirdiği projeleri hayata geçirmek isteyen birçok Anadolu şirketi içinde ciddi anlamda yol gösterici oluyor. Anadolu’da birçok şirket ürününü sosyal medya araçlarında, web sitelerinde, online pazar yerlerinde pazarlamak istiyor ama gerek bulundukları yerlerdeki sosyal medya hizmeti veren kurumlar ve çalışanların yetersizliği (İstisnaları ayrı tutuyorum) gerekse bu işe yönelmek isteyen işverenleri maliyetleri çok görmeleri nedeniyle, ürün tanıtım ve satışında istenilen değerlere ulaşılamıyor.



