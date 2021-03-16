Veri hırsızlığına karşı çift katmanlı kimlik doğrulamanın önemi

Bir önceki yazımızda “Veri Güvenliği” konusuna değinmiştik. Bu yazımızı da yine veri güvenliği sürecinin bir halkası olan “Verinin Şifrelenmesi” özelinde yapacağız.

SO27001, KVKK, EU-GDPR, PCI-DSS, HIPAA, PII gibi birçok regülasyon var ve bu regülasyonlara uyum sağlayabilmek için teknoloji tarafında yapmamız gerekenleri konuşuyoruz. Bu konuyu önemseyip aksiyon alan kurum ve kuruluşlar olduğu gibi konunun ciddiyetine vakıf olamamış, gerekli yatırımları yapabilecek bütçesi olmayan, bu süreci nasıl tamamlayacağını bilmeyen, hatta konuyu önemsemeyen firmalar da var ne yazık ki. Özellikle Türkiye’de son yıllarda KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) çerçevesinde ciddi denetlemeler ve yaptırımlar konuşulmaya başlandı. Hatta birçok özel firmanın da ceza aldığını biliyoruz.

Veri şifreleme konusu yeni bir kavram olmayıp M.Ö 58 yıllarına dayanmaktadır. Yunanca Kryptos (Gizli) + Graphein (Yazma) kelimelerinin birleşmesinden oluşan KRYPTOSGRAPHEIN kelimesinden gelmekte olup dilimize “Kriptografi” yani “Şifreleme bilimi” olarak çevrilmiştir. İlk zamanlar şifreleme için iki yöntem kullanılmış.

Örnek olarak;

Yer Değiştirme: TABAK = BTAKA (Aynı harflerin yerleri değişir.)

Yerine Koyma: TABAK = QDEDN (Harflerin yerine farklı harf kullanılır.)

Tahmin edebileceğiniz üzere bu iki yöntem de günümüzdeki teknolojik gelişmeler ile tahmin edilmesi zor olmayan, özellikle kısa kelimelerde harflerin çözülmesini mümkün kılan bir metot. Zamanla birçok farklı zorlu metot üretilmiş, savaş alanlarında rakibe karşı üstünlük kurarak savaşı kazanabilmek adına ve casusluk amaçlı kullanılmıştır. Günümüze gelecek olursak çok daha karmaşık metotlar kullanılmakta, teknolojinin nimetlerinden en son noktaya kadar faydalanılmaktadır. Askeri, elektronik, banka sistemleri, e-ticaret siteleri, borsa, sigorta ve daha birçok yer veri şifreleme metotları kullanarak verilerinin güvenliğini sağlayıp istenmeyen kişilerin eline geçmesi durumunda da kullanılabilirliğini engellemektedir. Şifreleme gereksinimi ülkelerden tutun da firma ve kurumlara hatta standart bir bilgisayar kullanıcısına kadar herkesin ihtiyacı haline gelmiş durumda. Günümüzde simetrik ve asimetrik şifreleme metotları kullanılmaktadır.

Simetrik Şifreleme Algoritmaları:

DES (Data Encrytion Standard - Veri Şifreleme Standartı)