Veri hırsızlığına karşı çift katmanlı kimlik doğrulamanın önemi

SO27001, KVKK, EU-GDPR, PCI-DSS, HIPAA, PII gibi birçok regülasyon var ve bu regülasyonlara uyum sağlayabilmek için teknoloji tarafında yapmamız gerekenleri konuşuyoruz. Bu konuyu önemseyip aksiyon alan kurum ve kuruluşlar olduğu gibi konunun ciddiyetine vakıf olamamış, gerekli yatırımları yapabilecek bütçesi olmayan, bu süreci nasıl tamamlayacağını bilmeyen, hatta konuyu önemsemeyen firmalar da var ne yazık ki. Özellikle Türkiye’de son yıllarda KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) çerçevesinde ciddi denetlemeler ve yaptırımlar konuşulmaya başlandı. Hatta birçok özel firmanın da ceza aldığını biliyoruz.
Veri şifreleme konusu yeni bir kavram olmayıp M.Ö 58 yıllarına dayanmaktadır. Yunanca Kryptos (Gizli) + Graphein (Yazma) kelimelerinin birleşmesinden oluşan KRYPTOSGRAPHEIN kelimesinden gelmekte olup dilimize “Kriptografi” yani “Şifreleme bilimi” olarak çevrilmiştir. İlk zamanlar şifreleme için iki yöntem kullanılmış.
Örnek olarak;
Yer Değiştirme: TABAK = BTAKA (Aynı harflerin yerleri değişir.)
Yerine Koyma: TABAK = QDEDN (Harflerin yerine farklı harf kullanılır.)
Tahmin edebileceğiniz üzere bu iki yöntem de günümüzdeki teknolojik gelişmeler ile tahmin edilmesi zor olmayan, özellikle kısa kelimelerde harflerin çözülmesini mümkün kılan bir metot. Zamanla birçok farklı zorlu metot üretilmiş, savaş alanlarında rakibe karşı üstünlük kurarak savaşı kazanabilmek adına ve casusluk amaçlı kullanılmıştır. Günümüze gelecek olursak çok daha karmaşık metotlar kullanılmakta, teknolojinin nimetlerinden en son noktaya kadar faydalanılmaktadır. Askeri, elektronik, banka sistemleri, e-ticaret siteleri, borsa, sigorta ve daha birçok yer veri şifreleme metotları kullanarak verilerinin güvenliğini sağlayıp istenmeyen kişilerin eline geçmesi durumunda da kullanılabilirliğini engellemektedir. Şifreleme gereksinimi ülkelerden tutun da firma ve kurumlara hatta standart bir bilgisayar kullanıcısına kadar herkesin ihtiyacı haline gelmiş durumda. Günümüzde simetrik ve asimetrik şifreleme metotları kullanılmaktadır.
Simetrik Şifreleme Algoritmaları:
DES (Data Encrytion Standard - Veri Şifreleme Standartı)
Veri; kişi ve kuruluşların ölçüm, deney, gözlem, sayım ya da araştırma yolu ile elde ettikleri ve sunucularda metin, çizim, ses ya da video görüntüsü halinde tuttukları bilgiye veri diyoruz.
Bugün veri güvenliği ile ilgili birkaç soru soralım ve bu sorulara beraber cevap arayalım.
Haydi başlıyoruz!
Veri güvenliği neden daha önemli?
Şirketler, ürettikleri verileri derleyerek ciddi analizler yaparlar. Şirketten şirkete göre bu analizler değişse de asıl amaç, şirket verimliliğini artırmaya yöneliktir. Yapılan analizler sonucunda bir şirketin bir yıl içinde ne kadar üretim yaptığı, ne kadar satış yaptığı, kullandığı malzeme adedi, malzeme maliyeti, eleman maliyeti ve daha birçok girdi ve çıktı bilgilerini analiz ederek o senenin değerlendirilmesi ile sağlanabilir. Buna ek olarak şirket örneğin ürettiği malzemenin tasarım bilgisini tekrar kullanmak ve üzerinde revizyonlar yaparak mükemmelleştirmek isteyebilir. Bu durumda da yine ürettiği veriden ve verinin geçmiş revizyonlarından faydalanır. Şirketler ürettikleri bu kıymetli verinin çalınmasını, rakiplerinin eline geçmesini ya da bu verinin kaybedilmesini istemez. Bu da verinin büyümesi ile birlikte üretilen verinin kıymetinin ne denli önemli olduğunu göstermektedir.
Veriyi önemli kılan şeyler neler?
Şirketler birçok veri üretirler. Veriyi önemli kılan şey, ne amaçla üretildiği, ne amaçla kullanılacağı, bu veriyi yeniden üretmenin mümkün olup olmadığı ve zaman içerisindeki değerlenmesi, hangi amaca hizmet ettiği, başkasının eline geçerse para, zaman ve itibar kaybetmeye sebebiyet verip vermediği gibi ayrıntılardır.
Veri bu kadar kıymetli olunca da verinin korunması da bir o kadar önemli hale geliyor.
Son yıllarda uzaktan çalışma modelinin çalışan performansını, çalışma disiplinini, iş gücü kaybını ve güvenlik zafiyetlerini doğuracağı kanısı, bu modele geçmeyi ciddi anlamda baskılıyordu. Birçok firma bu modelin önemi ve katkılarını düşünürken, bir yandan da bu kaygıları görmezden gelemediler maalesef. Ancak, pandemi ile bu zorunlu geçiş yani evden çalışma modeli kaçınılmaz oldu. Okullardan hastanelere, bankalardan holdinglere, kamu kurumlarından KOBİ ve diğer birçok farklı iş koluna yani tüm alanlarda evden çalışma modeline geçiş zorunlu olarak gerçekleşti.
Evden çalışma modelinin artılarını ve eksilerini hemen hemen hepimiz tecrübe ettik diye düşünüyorum. Lakin işin güvenlik boyutu başlı başına ele alınması gereken bir konuyu içerisinde barındırıyor. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz kurum ve kuruluşların tamamında ofis düzeni için kısmi de olsa bir güvenlik altyapısı mevcut iken, evden çalışmak firmalar için beraberinde birçok soru işaretini doğurdu. Gelin bu sorulardan birkaçına kabaca bakalım;
Sanırım yukarıdaki kaygıların birçoğunu ve daha fazlasını alt alta sıralamak mümkün. Kabul edelim ki pandemi süreci 2021’de de hayatımızda olacak. Bu sürece entegre olamayan firmalar kepenk kapatmak durumda kalıyor ve kalacaklar.
Firmaların ilk yapması gereken, ne tip eksikleri olduğunu analiz etmek olacaktır. Eksiklerinizi bilemezseniz neyi ne kadar korumanız gerektiğini bilemezsiniz. Bu nedenle önce teknolojik olarak nasıl bir yapıya sahip olduğumuzu, verilerin nerede tutulduğu, bu verilere kimlerin eriştiği ve kimlerin hangi yetkiler ile erişmesi gerektiği netleştirilmelidir. Emin olun, bu süreç gerçekten çok kritik ve önemlidir. Çalışanların bu sürece uyum sağlayabilmeleri için mutlaka uzaktan erişim süreçleri ile alakalı eğitilmesi, olası tehditler hakkında bilgilendirilmesi gereklidir. Zincirin en zayıf halkası kadar güçlü olduğumuzu unutmamalıyız.
İkinci aşamada ise uzaktan erişim sağlayacak kişilerin cihazlarındaki yazılımların güncel olup olmadığını tespit etmek, ihtiyacı olanlar üzerinde bu güncellemeleri tamamlamak olası yazılım açıklarının önüne geçmenizi sağlayacaktır. Olmazsa olmazlardan biri de cihazlardaki antivirüs ve kişisel güvenlik duvarlarının güncel ve aktif olmasıdır. Ayrıca çalışanların internet erişimlerinin aynı şirket ortamında çalışırmışçasına planlanması (Web erişim güvenliği çözümleri), zararlı içerik barındırın sitelere yapılacak istem dışı erişimlerin önüne geçilmesini sağladığı gibi çalışanı güvenli alanda tutmayı da başaracaktır.
Firmaların en büyük kaygılarından biri de verilere uzaktan erişecek kişinin gerçekten kendi çalışanı olup olmadığıdır. Yani çalışanın bilgisayarı siber saldırıya maruz kalmış olabileceğinden tüm erişim bilgileri (kullanıcı adı, şifresi, uzak erişim için kullandığı erişim yetkileri) saldırganın eline geçmiş olabilir. Bu durumda “Uzaktan erişim sağlayan kişi gerçekten firma çalışanı mı?” sorusu hiç de yersiz bir soru olmuyor. Bu sorunun çözümü ise Çift Katmanlı Doğrulama Çözümleri (MFA yada 2FA) ile deva buluyor. Uzak bağlantıları ikinci bir çift katmanlı doğrulamadan geçirerek, gerçekten şirket çalışanı olup olmadığını garanti altına almış oluyoruz. MFA çözümlerini en iyi anlatan senaryoyu bankacılık işlemlerinde telefonunuza gelen ikinci bir doğrulama şifresi gibi düşünebilirsiniz. Aynı mantıkta çalışıyor. Unutulmaması gerekiyor ki, süreç zor ama yönetilemez değil. Zaman, gerekli tedbirleri alarak yeni normalimize adapte olma zamanı.
Veri hırsızlığına karşı çift katmanlı kimlik doğrulamanın önemi
Bugünkü konumuz MFA ya da 2FA diye adlandırılan Çift Katmanlı Doğrulama’nın hayatımızdaki önemi üzerine olacak. Bu konuyu seçmemdeki en büyük neden, son zamanlarda çok sıklıkla duymaya başladığımız kimlik hırsızlığı vakalarındaki artışın görülüyor olması.
Normal şartlarda kimlik hırsızlığı yapan bilgisayar korsanı “kullanıcı adı” ve “şifrenizi” ele geçirdiğinde tüm verinize ve erişim yetkilerinizin olduğu alanlara ulaşım sağlayabilir. Verilerinize erişmiş olan hacker, eriştiği bilgiyi ve eriştiği alandaki verileri kendi amaçları doğrultusunda kullanabilir. İşin kötü yanı ise bunu sizi taklit ederek ve sizin yetkileriniz ile yapmasıdır. Verileriniz elden ele dolaşabileceği gibi verilerinizi gelir elde etmek için de kullanabilir. Doğrusunu söylemek gerekirse ne yazık ki bu durum, herkes için yaşanılabilecek sıradan bir olay haline geldi.
Kimlik doğrulama gereksinimi sadece bilgi teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan bir konu değildir. Hemen her konuda kimliğimizi teyit edecek durumlar ile karşılaşırız. Mesela notere gidip arabamızı satacağımızı söylediğimizde ilgili kişi bizden hem nüfus cüzdanımızı hem de arabanın bize ait olduğunu gösteren belgeyi talep eder. Bu sayede arabanın sahipliği teyit edilmiş olur ya da kurumsal bir firmaya ziyarete gittiğimizde kapıdaki görevli kimlik bilgilerimizi talep eder. Aslında kimliğimizdeki bilgiler ve fotoğraf ile fiziki benliğimizi karşılaştırıp bizi teyit etmiş olur. Kimlik doğrulamaya gereksinim duyduğumuz alanlar için buna benzer onlarca farklı örnek gösterebiliriz. Konu bilgi teknolojileri alanındaki gereksinimlere geldiğinde geçmişte olduğu gibi tek başına kullanıcı adı ve şifre kullanımı güvenli değildir. Teknolojinin gelişmesi ile siber suçlular da kendini geliştirip saldırı yöntemlerini geliştirdiler ve maalesef yapmış oldukları saldırılar ile edindikleri verinin kullanımı noktasında daha acımasız davranmaya başladılar.
Kimlik Verilerimizi Hangi Yöntemlerle Kaptırıyoruz?
1) Kolay tahmin edilebilir şifreler tercih ediyoruz (doğum tarihi, tutulan takım, evcil hayvan adı, birbirini takip eden sayılar vb.).
2) Şifrelerimizi kolay ulaşılabilecek yerlere yazıyoruz (masaüstü, not defteri, ekran kenarı gibi).
3) Tanımadığımız kişilerden gelen mailleri açarak mail içindeki zararlının bilgisayarımıza bulaşmasına yol açıyoruz.
4) Güvenli olmayan web sitelerinde dolaşıyoruz. Tüm bu nedenler veri hırsızlarının iştahını kabartıyor.
Oysa çift katmanlı doğrulama çözümleri kullanarak bu tip tehditler için çok önemli bir koruma sağlamak mümkündür. Çift katmanlı doğrulama çözümleri standart erişim bilgilerimizin dışında (Kullanıcı adı ve Şifre) kimliğimizi doğrulayan bir veriye daha ihtiyaç duyar. Genelde ikinci doğrulama için ihtiyaç duyulan veri üç şekilde olabiliyor.
Bildiğin bir şey: Anne kızlık soyadın, şifre vb.
Sahip olduğun bir şey: Fiziksel kart, telefon vb.
Biyometrik karakteristiğin olan bir şey: Parmak izi, retina vb.
Farkında olmadan çift katmanlı doğrulama çözümlerini kullanıyor olabilirsiniz. Örneğin dijital bankacılık kanallarında bankaya erişmek, EFT, havale ve ödeme yapmak için bu yöntemler kullanılmaktadır. Bildiğiniz üzere bankaya önce kullanıcı adı (mail) ve şifre ile erişim sağlamamız gerekiyor, sonrasında banka sahip olduğumuz telefona bir kod gönderiyor. Bu kodu girerek çift katmanlı doğrulamayı tamamlıyoruz. İkinci katmana örnek olarak, sahip olunan telefona erişmek için kullanılan parmak izi ve aklımızda tuttuğumuz PIN numarasını söyleyebiliriz.
Çift katmanlı doğrulama yöntemlerini bunun dışında artık birçok alanda daha kullanabiliyoruz. Özellikle pandemi ile uzaktan çalışma modeli hayatımıza son sürat girdi. Bu süreçte şirketler çalışanlarının tıpkı ofisteymiş gibi çalışabilmesi ve ilgili uygulamalara erişimini sağlayabilmesi için VPN altyapılarını kurgularken, erişim sağlayan kişinin gerçekten doğru kişi olup olmadığını da çift katmanlı doğrulama çözümleri kullanarak sağladı.
Çift katmanlı doğrulama yöntemlerini banka erişimlerinde, e-ticaret sitelerinde yapılan alışverişlerde, bilgisayara giriş yaparken, şirkette bir uygulamaya erişirken, uzaktan şirkete VPN ile erişirken kullanabiliriz. Bu sayede erişim bilgileriniz çalınmış olsa bile (kullanıcı adı ve şifresi) yukarıda bahsetmiş olduğumuz; sadece sizin bildiğiniz (anne kızlık soyadın, şifre vb.), sadece sizin sahip olduğunuz (fiziksel kart, telefon vb.) ve sadece size özel karakteristik özellikleriniz (parmak izi, retina vb.) olmadan verilerinize erişilemeyecek.
Özetle çift katmanlı doğrulama çözümleri kullanmak, verilerinize yetkisiz erişmek isteyenlerin işini çok daha fazla zorlaştıracağı gibi sizi daha güvenli hale getirecektir.