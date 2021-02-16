Neden şifrelemeye ihtiyaç duyarız?

“Veri Güvenliği” kavramı son yıllarda birçok kavramdan daha fazla değer kazanmış durumda. Oysa bundan 3-5 yıl önce firmaların önemsediği tek şey büyümekte olan veriydi. Hala verinin büyümesi önemli olsa da üretilen verinin güvenliği çok daha önemli hale gelmeye başladı. Her şeyden önce “Veri nedir?” Bunu irdelemek faydalı olabilir.

Veri; kişi ve kuruluşların ölçüm, deney, gözlem, sayım ya da araştırma yolu ile elde ettikleri ve sunucularda metin, çizim, ses ya da video görüntüsü halinde tuttukları bilgiye veri diyoruz.

Bugün veri güvenliği ile ilgili birkaç soru soralım ve bu sorulara beraber cevap arayalım.

Haydi başlıyoruz!

Veri güvenliği neden daha önemli?

Şirketler, ürettikleri verileri derleyerek ciddi analizler yaparlar. Şirketten şirkete göre bu analizler değişse de asıl amaç, şirket verimliliğini artırmaya yöneliktir. Yapılan analizler sonucunda bir şirketin bir yıl içinde ne kadar üretim yaptığı, ne kadar satış yaptığı, kullandığı malzeme adedi, malzeme maliyeti, eleman maliyeti ve daha birçok girdi ve çıktı bilgilerini analiz ederek o senenin değerlendirilmesi ile sağlanabilir. Buna ek olarak şirket örneğin ürettiği malzemenin tasarım bilgisini tekrar kullanmak ve üzerinde revizyonlar yaparak mükemmelleştirmek isteyebilir. Bu durumda da yine ürettiği veriden ve verinin geçmiş revizyonlarından faydalanır. Şirketler ürettikleri bu kıymetli verinin çalınmasını, rakiplerinin eline geçmesini ya da bu verinin kaybedilmesini istemez. Bu da verinin büyümesi ile birlikte üretilen verinin kıymetinin ne denli önemli olduğunu göstermektedir.

Veriyi önemli kılan şeyler neler?

Şirketler birçok veri üretirler. Veriyi önemli kılan şey, ne amaçla üretildiği, ne amaçla kullanılacağı, bu veriyi yeniden üretmenin mümkün olup olmadığı ve zaman içerisindeki değerlenmesi, hangi amaca hizmet ettiği, başkasının eline geçerse para, zaman ve itibar kaybetmeye sebebiyet verip vermediği gibi ayrıntılardır.

Veri bu kadar kıymetli olunca da verinin korunması da bir o kadar önemli hale geliyor.