Google, yapay zeka ile arama deneyimini geliştiriyor

14 Eylül Salı günü, teknoloji devi Apple merakla beklenen yeni iPhone modellerini (iPhone 13), yeni Apple Watch’u (Apple Watch Series 7) ve yeni iPad'leri çevrimiçi bir etkinlik ile tanıttı.

Daha önceki pek çok Apple etkinliğinin ardından gerçekleştirdiğim analizlerde de belirttiğim üzere, özellikle Steve Jobs dönemine kıyasla, pek çok yönden, Apple'ın çıkaracağı yeni ürün ve özellikleri önceden doğru tahmin etme oranının arttığını gözlemlemekteyiz (ürünlerde daha iyi kamera özellikleri, daha uzun pil ömrü ve daha hızlı işlemciler gibi…). Apple, ana ürün hatlarıyla bir kadansa yerleşti ve bu durum yeni ne tanıtacağına yönelik tahminleri kolaylaştırıyor. Steve Jobs’un alıştırdığı ve “one more thing” (bir şey daha var) söylemi ile özdeşleşen “yıkıcı inovasyonlara” eskisi kadar rastlamasak da Apple’ın her yıl düzenli olarak ürün gamında rutin inovasyonlar gerçekleştirdiğini de kabul etmemiz gerekiyor. Bu durum aslında oldukça kritik, çünkü bir şirket açısından karlılığın önemli bir kısmı rutin inovasyonlardan geliyor. Buna rağmen, Apple’ın hisselerinin, yeni iPhone ve diğer ürünlerin tanıtımına rağmen, dün %1 düşüş göstermesi sorgulanması gereken bir konu… Öte yandan, Apple’ın pek çok alanda inovasyon liderliğini sürdürmesi; arzu objesi olma, hayranlık uyandırması devam ediyor. Yeni ürünlere de ciddi talep olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Bu yıl da Apple etkinliğinde pek çok rutin inovasyon örneklerini görmekle birlikte “next big thing” (bir sonraki büyük proje) açısından hayal kırıklığı vardı. Facebook’un bu etkinlikten birkaç gün önce artırılmış gerçeklik destekli akıllı gözlüğünü tanıttığı bir dönemde, Apple’ın da bu alanda birtakım ürünlerini görmeyi beklerdik. Keza yeni AirPods özelinde de bir açıklama olmadı. Yine de Apple, somut teknolojik gelişmelerin, yazılım güncellemelerinin, donanımsal iyileştirmelerin çok ötesinde bir şeylerin var olduğunu göstermeyi sürdürüyor… Kullanıcı deneyiminin, tasarım odaklı düşünmenin, mühendisliği sanatsal bakış açısıyla birleştirmenin önemini ve bu yetkinliklerin yüzeysel kopyalama çabalarıyla taklit edilemeyeceğini gözler önüne seriyor…

Apple’ın sunduğu yeni ürünlere odaklanırken, bu ürünler ile büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve yapay zekadan yararlanarak, farklı sektörlerin dönüşümünü nasıl desteklediğini de tartışmamız gerekiyor (sağlık, sinema, spor, finans vb. sektörler). Ancak, bu etkinlikte bu dönüşümleri ivmelendiren dijital servislere odaklanılmaması da düşündürücü (sanırım yakın zamanda yeni dijital servislerin ağırlıklı olduğu bir etkinlik daha olacak)…

Etkinlikten birkaç gün önce, Apple’ın, oyun geliştirme firması Epic Games ile hukuk mücadelesini kaybettiğini ve App Store dışı ödeme yöntemlerine izin vermek zorunda kalmasına yönelik mahkeme kararının açıklandığını da belirtmekte yarar var.

Her Apple etkinliğinde olduğu gibi, bu etkinlikte de öne çıkan konuları, kendi perspektifimden Hürriyet için derledim…



iPhone 13 Serisi - Yeni kamera özellikleri ile profesyonel görüntüler elde etmek artık daha kolay…

Genellikle Apple’ın her Eylül etkinliğinde olduğu gibi, bu etkinlikte de en çok merak edilen yeni iPhone’lardı. iPhone, Apple için en önemli gelir kaynaklarından biri olmaya devam ediyor ve ürün ekosisteminin merkezinde yer almayı sürdürüyor. İlk bakışta iPhone 13 serisi dramatik bir değişiklik içermiyor gibi görünse de en dikkat çekici yenilik kameralarında. Bugüne kadarki tüm iPhone'lar arasında ışığa en duyarlı ve gece görüşü en iyi kameraya sahip yeni iPhone’lar. Aynı zamanda, video çekimi için Smart HDR 4 teknolojisinden yararlanıyor ve kendi kısa filmlerinizi ya da ürün tanıtımlarınızı çekmenize olacak sağlayacak profesyonel kamera özellikleri sunuyor.