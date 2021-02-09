Yükselen trend tüketici elektroniği

Tıpkı elektrik gibi internetsiz bir dünya düşünmek artık mümkün değil. Dünyada internet erişiminde ve internette geçirilen süredeki artış tüm hızıyla devam ediyor.

Teknoloji gelişimi yaşam tarzlarımızda değişime, yaşam tarzlarımızdaki değişim ise teknolojinin gelişimine neden oluyor. Birbirini besleyen bu iki değişkenle, günümüzde artık tıpkı elektrik gibi internetsiz bir dünya düşünmek de artık mümkün değil. İş, eğitim ve sosyal hayat için internet olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor. Son yıllarda tüm dünyanın internete erişiminde önemli bir artış yaşanıyor. Bunda altyapı çalışmaları büyük bir rol oynarken, Google gibi şirketlerin çalışmalarına devam ettiği internet balonları, tüm dünyada erişimi mümkün hale getirecek.

Çevrimiçi varlık ve sosyal medya yönetim platformu Hootsuite, küresel ölçekte internet kullanıcı sayısına ve sosyal medya kullanımı alışkınlıklarına yönelik yeni istatistikler paylaştı. Hootsuite verilerine göre, küresel ölçekte yıllık bazda internet kullanıcı sayısı 316 milyon arttı. Bu artışla birlikte tüm dünyada internet kullanıcısı sayısı 4.66 milyara ulaştı.



İnternet kullanan kişi sayısında yaşanan artış, sosyal medya kullanımına da doğrudan yansıdı. 2020 yılında 12 aylık süreçte tüm dünyadaki sosyal medya kullanan kişi sayısı 4.2 milyara ulaştı. Bu da toplam dünya nüfusunun yüzde 53’ü anlamına geliyor. 2020 yılında her gün 1.3 milyondan fazla kişi, sosyal medya kullanmaya başladı. Sosyal medya kullanımı alışkanlığına baktığımızda ise dünyada internette geçirilen büyük bir sürenin sosyal medya geçtiğini görüyoruz. Küresel ölçekte sosyal medyada geçirilen ortalama süre 2 saat 25 dakika iken, Filipinler 4 saat 15 dakika ile bu kullanımda lider konumda yer alıyor. Japonya, günde ortalama 51 dakika sosyal medya kullanımıyla bu listede en son sırada bulunuyor.

Ortalama bir internet kullanıcısı, zamanının 7-8 saatlik kısmını internette geçiriyor. Bu da haftalık 48 saatlik ortalama bir süreye den geliyor. Yaklaşık 7-8 saat uyuyan bir kişi, uyanık kaldığı sürenin yüzde 42’lik kısmını internette geçiriyor. Küresel ölçekte internette geçen süre ise yaklaşık 12 trilyon saate karşılık geliyor.

Ayrıca şu anda dünya nüfusunun yüzde 66,6’sına denk gelen 5.22 milyar kişi akıllı telefon kullanıyor. 2020 yılında akıllı telefon kullanıcısı sayısında yüzde 1,8’lik artış yaşanırken, mobil bağlantı sayısı 8.02 milyar oldu. Mobil bağlantı sayısının bu denli yüksek olması, bazı kişilerin birden fazla telefona sahip olmasından ve bazı izleme-kontrol sistemlerinde mobil bağlantı kullanılıyor olmasından kaynaklanıyor.