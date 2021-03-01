Robotlarla insanlar arkadaşlık kurabilecek mi?

Tüketici elektroniğine talepte artış yaşanırken, stok sorunları nedeniyle üreticiler bu talebi karşılamakta zorlanıyor. Tüketici elektroniğinde 2021’in ilk yarısı bir hayli zorlu geçecek.

Pandemiyle birlikte elektronik cihazlarımızın bizim için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Elektronik cihazlarımız sayesinde sevdiklerimizle iletişimde kaldık, yeni bir şeyler öğrendik, eğlenceli vakit geçirdik, ev içindeki yaşamımızı kolaylaştırdık. Bu durum alışveriş alışkanlıklarımıza doğrudan yansıdı.

Özellikle de uzaktan çalışma ve uzaktan eğitime tüm dünyada adapte olmaya çalışılırken, bilgisayar ve tablet satışlarında zirve yaşandı. Strategy Analytics tarafından paylaşılan 2020 yılı tüketici elektroniği satış istatistikleri de bunu çok net bir biçimde gösteriyor. Strategy Analytics verilerine göre, tüketici elektroniği kategorisindeki satışlarda 2020 yılında yüzde 7’lik bir artış yaşandı. Küresel ölçekte tüketici elektroniği hacmi 358.5 milyar dolara ulaştı. İlk sırada ise tahmin edebileceğiniz gibi kişisel bilgisayarlar yer aldı. Kişisel bilgisayarlar, toplamda 396 milyon adet satış ve 199 milyar dolarlık ekonomik hacme sahip oldu.

Araştırma şirketi Canalys’in paylaştığı veriler de bilgisayar sektöründeki büyümeyi bize net bir şekilde gösteriyor. Tabletleri de bilgisayar kategorisinde ele alan Canalys’in verilerine göreyse, 2020 yılı 4. çeyrek sonuçlarına göre, Lenovo bu 3 aylık dönemde 28.8 milyon adet satışla lider oldu. iPad serisi ile büyük başarı yakalayan Apple ise tabletlerin de bilgisayar kategorisinde tutulduğu raporda 26.4 milyon adet satışla ikinci sırada yer aldı. Dizüstü bilgisayar sınıfında Lenovo’nın en büyük rakibi HP 19.3 milyon adet, Samsung ise 11.5 milyon satış sayısıyla dikkat çekti.

Son yıllarda oyun sektöründeki yükseliş, pandemiyle yeni bir boyut kazandı. Oyun konsolu satışları yüzde 18’lik artış ve 11.9 milyar dolarlık hacmiyle bu dönemin dikkat çekenleri arasında yer aldı. TV satışları ise biraz da sürpriz bir şekilde düşüş yaşayan kategoriler arasında bulundu. Bu dönemde 240 milyon adet TV satışı gerçekleşirken, yüzde 2’lik düşüş dikkat çekti. İnsanların evlerine kapanmasıyla kablosuz hoparlör kategorisinde de yüzde 3’lük bir düşüş yaşandı.

Tüketici elektroniğine artan talep, üreticileri de zor durumda bırakıyor. Teknoloji devleri bu dönemde siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Özellikle de yarıiletken hammadde stoğundaki azalma, üreticileri zor durumda bıraktı. TSMC ve Samsung gibi döküm yapan şirketler, üreticilerden gelen siparişleri karşılayamadıklarını duyurdu. Benzer bir durumu akıllı telefonlarda da görüyoruz. Örneğin; Apple modem tedarikinde yaşadığı sorunlar nedeniyle 2021 yılında iPhone 12 üretiminde hedefine ulaşamayacağını duyurmuştu. İşlemci ve çeşitli donanım bileşenlerinin üretiminde yaşanan azalma, önümüzdeki aylarda ürünlerin fiyatlarını da doğrudan etkileyecektir. 2021’in ilk yarısı sonrasında bizi nasıl bir tablonun karşılayacağını hep birlikte göreceğiz.