Drone’lar gürültü kirliliğiyle geliyor

Pandeminin başlarında bir hayli düşüş yaşayan kripto para piyasası, 2020’nin son aylarında çok hızlı bir şekilde toparlanmayı başardı.

2019 yılının son ayları kripto para piyasası için adeta bir dip nokta gibiydi. Piyasanın en güçlü kripto para birimi Bitcoin bu dönemde 7 bin dolar seviyelerine görerek, yatırımcılarını bir hayli hayal kırıklığına uğratmıştı. 2020’nin ilk ayları kripto para piyasası için toparlanma dönemi gibi geçmiş ancak bu kez de pandemi durumu altüst etmişti. Özellikle de pandeminin birçok ülkede görüldüğü 2020’nin Mart ayında Bitcoin ve diğer kripto paralar için düşüş yaşanmıştı.

Ardından yaşanan yukarı yönde ivmelenme, bu kez kripto para piyasası için uzun sürdü diyebiliriz. Hatta Aralık ayında Bitcoin 23 bin dolar barajını geçerek tarihi bir rekora ulaştı. Bunda pandemiyle para birimlerinde yaşanan değersizleşme ve vatandaşların güvence için farklı yatırım araçlarına yönelmesinin de payı oldu. Hatta bir dönem Bitcoin’i dolandırıcılık aracı olarak gören Amerikan yatırım bankası JPMorgan da altın ve dolar gibi yatırım araçlarının, kripto para sektörü karşısında güç kaybettiğini duyurdu. JPMorgan, kurumsal yatırımcıların da Bitcoin’i benimsemeye başlamasıyla bu alandaki yatırımların artış göstermeye başladığını açıkladı.

Elbette bu durum kripto para sahibi kişi sayısında da artışa neden oluyor. Ünlü kripto para analisti Willy Woo’nun tahminlerine göre; mobil hesaplar, internet kullanıcıları, PayPal hesapları göz önüne alındığında dünya nüfusunun yüzde 1,7’si Bitcoin’e sahip. Woo, Bitcoin sahiplik oranını 2021 yılında seviye atlayacağını ve 2024 yılında yüzde 25’e ulaşacağını öngörüyor. Geçtiğimiz 11 yıllık süreçte yüzde 1’in altında kalan bu oranda Woo, parabolik bir artış olacağını tahmin ediyor.



Kripto para piyasası, yatırım aracı olmasının yanı sıra merkeziyetsiz yapısı ve kullanıcılara sağladığı para transfer imkanlarıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 8 bin 692 Bitcoin’in bir hesaptan başka bir hesaba geçişi sırasında işlem ücreti için sadece 0,0000652 Bitcoin’in alınması, kripto para piyasasının geleneksel bankacılık sistemine karşı üstünlüğünü gösteriyor. Ancak Bitcoin’in değerinde yaşanan artış, kesmen de olsa transfer ücretlerine yansımış durumda. Aralık ayının ikinci haftasında 2.7 dolar seviyelerinde olan Bitcoin transfer ücreti, üçüncü haftada 11.91 dolar seviyelerine ulaştı. Yaklaşık yüzde 400 oranındaki bu artışta Bitcoin’in değerinde yaşanan artışla, daha fazla para transferinin yapılması ve madencilikte harcanan eforun artması önemli rol oynadı.

Bitcoin’in yükselişine paralel olarak diğer kripto para birimlerinde de yükseliş gördük. Her ne kadar bir zamanki rekor seviyelerinden uzakta olsalar da ETH, Litecoin, XRP, Bitcoin Cash gibi diğer kripto para birimleri de 2020’nin son aylarını başarılı bir şekilde geçirdi.