Elektrikli otomobiller 2021 yılının gözdesi olacak

Değerli Hürriyet okurları, yeni makalemde sizlere teknolojinin ortaya çıkışı, hayatımızdaki yeri ve geleceğinden bahsedeceğim.

Teknoloji, herhangi bir endüstri dalıyla ilgili tasarım ve yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgiler bütünü olarak düşünülebilir. Teknoloji terimi sanat/beceri anlamına gelen “techne” ve çalışma alanı anlamına gelen “logia” sözcüklerinden türemiştir. Sözcüğün İngilizce’ de ilk ortaya çıkışı ise 17. yüzyıla dayanmaktadır. İlk zamanlarda yalnızca sanatın uygulanması anlamında kullanılmış, ancak daha sonraları anlamı değişmiştir.

YÜZYIL İLE BİRLİKTE DEĞİŞEN TEKNOLOJİ Teknoloji, 20. yüzyılın başlarında bazı süreç ve düşüncelerin çeşitli araçlara ve makinelere dönüşmesini kapsayacak kadar genişlemiştir. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise, teknoloji artık insanın çevresini dönüştürmek için araştırarak yaptığı etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Teknoloji tanımı yıllarca bilimle doğrudan ilişkilendirilmiş ve günümüzde de yaygın olarak bilimsel bilginin yaşama geçirilme yöntemleri halinde kullanılmaktadır.

TEKNOLOJİ GELİŞMİŞ BİR UYGARLIK İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR Teknolojinin gelişimi çok eski zamanlara dayanmakta, hatta ilk basit aletlerin yapımına kadar uzanmaktadır. Orta çağın ardından özellikle “Endüstri Devrimiyle” modern teknoloji dönemi başlamıştır. Bir yandan teknolojik gelişmeler hızlanırken, diğer yandan coğrafi sınırlar genişlemiş, politik oluşumlar teknolojik gelişmelere paralel bir yön izleyerek değişmiştir. Teknoloji geleneksel yapıları değiştirirken, hiç umulmadık sonuçlara da yol açmıştır. Bu sonuçlar göz önüne alındığında teknoloji yapıcı olarak göze çarpsa da, yıkıcı sonuçlarıyla da değerlendirilmektedir.

TEKNOLOJİ GELİŞİMİNİN HIZINA YETİŞİLEMİYOR 20. yüzyıla gelindiğinde teknolojinin gösterdiği değişim hızı, insanlık tarihinin geçmiş hiçbir anında görülmemiştir. Teknolojinin getirdiği yenilikler birçok alanı etkiledi ve değiştirdi. İnsanların giyim, kuşamını dahi etkileyen yeni malzemeler gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıktı. 1800’lü yıl-arın sonuna doğru tramvayın ortaya çıkışıyla, şehirler uzaklık kavramından bağımsız olarak gelişmeye başladı. 1900’lü yılların başında otomobil üretiminin seri üretime başlaması ve ucuzlamasıyla sanayi toplumlarında kırsal ve şehir mesafesi azalırken, kırsal kavramı da yavaş yavaş değişmeye başladı. Yine 1900’lü yılların başında Wright kardeşlerin hemen ardından uçak endüstrisinde de büyük gelişmeler yaşandı.



RADYO VE TELEVİZYON İLE BİRLİKTE İNSANLARIN YAŞAM TARZI DEĞİŞTİ 1900’lü yılların hemen başında Atlantik ötesi ilk radyo mesajının iletilmesi geliştirilmiş elektronik teknolojisi sayesinde olurken, hemen ardından gelen televizyon yeni bir iletişim aracı olarak kabul edildi ve insanların yaşam tarzını önemli ölçüde değiştirdi.

HESAP MAKİNESİNDEN, MODERN BİLGİSAYARA İlk hesap makineleri 2. Dünya Savaşı’nın öncesinde vardı, ancak 1948 yılında transistorun’ un keşfiyle modern bilgisayarların önü açılmış oldu. 2. Dünya Savaşı sonrasında nükleer enerjinin gündeme gelmesi, 1957 yılında Sovyetler Birliği’nin uzaya ilk yapay uyduyu fırlatması ve diğer tüm gelişmeler 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başındaki bilimsel gelişmelerin sonucu olarak meydana geldi.

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