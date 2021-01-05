2021 yılının teknoloji dünyasına getirecekleri

Değerli Hürriyet okurları, bu makalemde sizlere yakın gelecekte dikkat çekecek olan yeni teknolojilerden ve bu teknolojilerin etkisiyle gerçekleşecek olan gelişmelerden bahsedeceğim.

Teknoloji baş döndürücü bir hızla hayatın her alanında kendisini net bir şekilde hissettiriyor. Hayatımıza yön verdiği gibi hayatımızı kolaylaştıracak yenilikleri de sunan teknoloji, bazı dönemlerde ve zaman dilimlerinde tam olarak olgunlaşmadan piyasaya çıkarıldığında ise kullanıcılar açısından hüsrana da neden olabiliyor. Ancak gelecekte bizi bekleyen teknolojileri iyi anlayarak ve kurgularımızı gelişmelere uygun olarak gerçekleştirerek hızlı gelişmelere ayak uydurabiliriz.

TEKNOLOJİYİ İLK ÇIKARMAK DEĞİL, DOĞRU ZAMANDA ÇIKARMAK ÖNEMLİ Teknolojinin gelişimiyle birlikte üreticiler ve markalar her zaman teknolojik gelişmelerin en yenilerini kullanıcılarına sunmayı hedefler. Bu çalışmalarını kimi zaman AR-GE ile kimi zaman da teknoloji satın alarak gerçekleştirir. Bu olması gereken bir gelişme olmakla birlikte, bazen zamansız sunumlar ile hem gelir kaybına hem de mevcut kullanıcıları oldukça zor durumda bırakacak gelişmelere yol açabilir.

YENİ SUNULAN TEKNOLOJİLERE TAM DESTEK SAĞLANMALI

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanıcıların merakla beklediği servis ve hizmetlerin sunulmasından daha önemli bir konu, servis desteğinin tam olarak sağlanmasıdır. Bu, ürün bazında bakıldığında aksesuar, yedek parça ve yazılım desteği olabileceği gibi servis hizmetleri bazında bakıldığında, teknik yeterlilik ve bilgi birikiminin kullanıcılara sunulması anlamına gelir. Bu argümanlar kullanıcılara sunulmadığı takdirde, uzun dönemde mutlaka sadık kullanıcılar ve iş ortaklıkları zarara uğrayabilir.

TEKNOLOJİK GELİŞMELER DOĞRU VE EŞ ZAMANLI SUNULMALI Uzun yıllardır bir pazarlama taktiği olarak, piyasada ve halk arasında çok konuşulan ve gündeme oturan teknolojiler üzerine çalışmalar yürütülür. Aslında bu bir manada, “geleceğin teknolojilerini bugünden pazarlamak” anlamına da gelir. Genelde bu durum, üründen çok servis ve hizmet konusunda öne çıkar. Gündemde her daim yeni teknolojik gelişmeler vardır ve bu gelişmeler üzerine anlatılır, yazılır, çizilir ancak kullanamazsınız. Bu pazarlama argümanı uluslararası birçok marka ve firma tarafından PR olarak kullanılabildiği gibi satın alınan veya kiralanan bir teknolojiyse rakiplerinden geri kalmadığının bir göstergesi, kullanıcılarına en son teknolojileri sunduğu veya sunacağı imajı oluşturmak için kullanır. Aslında reel olarak ortada kullanıma açık bir ürün veya servis yoktur.





