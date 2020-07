The Last of Us Remastered: 6 yıldır unutulmayan efsane

Dünyayı çepeçevre saran bir hastalık, tüm insanları etkisi altına almıştır. Devletler bir bir yıkılırken, küçük topluluklar bir araya gelerek ayakları üzerinde durmaya çalışmaktadır. Joel da bu hastalık yüzünden çocuğunu kaybetmiş ve çetin bir hayat mücadelesi içinde kendini bulmuştur.

Oyun, Joel ile tanıştıktan 20 yıl sonrasını konu alıyor. Hastalığa karşı bağışıklığı bulunan Ellie ile yolları kesişen Joel'un Ateş Böcekleri'nin bulunduğu hastaneye ulaşana kadarki macerasını konu alan oyunda Joel ve Ellie ile öyle bir duygusal bağ kuruldu ki, oyunun devamı olan The Last of Us Part 2'nin hikayesini ilkiyle karşılaştırıp sevmeyen pek çok oyuncu çıktı.



6 yıl önce satışa sunulan The Last of Us Remastered, PS3'te ilgi gören oyunun yenilenen grafikleriyle PS4'e uyarlanmış sürümüydü. 6 yıl geçmesine karşın halen satmaya devam eden oyunun yeni sürümü olan The Last of Us Part 2 ise oynanış ve grafikleri bir adım öteye götürerek önemli bir başarı gösterdi.

Öyle ki, oyun satışa sunulduğunda 3 gün içinde 4 milyondan fazla lisanslı kopya satmayı başarmış durumda.