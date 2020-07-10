The Last of Us Part 2 ve şaşırtan detaylar



İlk oyunun da müziklerini yapan ve ikinci oyuna da müziğiyle hayat veren Gustavo Santaolalla, oyunun ilk sahnesinde doğrudan Jackson kasabasında görünüyor; hem de bağlamasını çalarken...



Eğer üzeri karla kaplı bir ağacın dalına çarparsanız karların yere düştüğünü ve kardan dolayı ağırlaşan dalların karlar dökülünce tekrar yükseldiğini göreceksiniz.



Oyunun yine bir sahnesinde masanın üzerindeki saatin sabit olmadığını ve vaktin geçtiğini göreceksiniz.





Ellie ile suyla temas ettiğinizde giysileri, saçları ve çantası birlikte ıslanırken, kuruyana kadar da bir süre geçmesi gerekiyor. Yere yattığınızda zemin çamurluysa çamur üzerinize bulaşıyor ve o da bir süre üzerinizde kalıyor.



Oyuna en çok renk katan halat fiziği, oldukça detaylı işlenmiş ve gerçeğe çok yakınlaşılmış. Öyle ki halatla birlikte pencereden atlayıp kapıdan çıkarsanız halatla bir noktadan sonra ilerleyemediğinizi görüyorsunuz.



Halat fiziğinin dikkat çeken bir diğer noktası ise halatın boynunuza ve elinizdeki silaha dolanabilmesi...



Ellie ile merdiven çıkarken veya inerken Ellie'nin yüzü merdivenlere dönük duruyor.





Ellie ile tozlu bir zeminde sürüne sürüne gidiyorsanız tozları da süpürüyor ve geçtiğiniz yerlerde bu şekilde bir iz bırakabiliyorsunuz.



Ellie ile Dina'nın yüzüne fener ışığını tuttuğunuzda Dina rahatsız oluyor ve kafasını başka yöne çeviriyor, hatta ısrar ederseniz olduğu yeri de terk ediyor.





Abby'nin yükseklik korkusu (Vertigo) var ve yüksek bir yerden birlikte aşağı baktığınızda titremeye başladığını ve gözlerinin korkuyla baktığını göreceksiniz.





Eğitimli köpeğiyle karşınıza dikilen birini öldürdüğünüzde köpeğin (sizi fark etmediği durumlarda) sahibinin başında beklediğini ve ağladığını göreceksiniz.