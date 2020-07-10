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Teknoloji
Haber Giriş: 10.07.2020 - 16:18,Son Güncelleme:

The Last of Us Part 2 ve şaşırtan detaylar

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
The Last of Us Part 2 ve şaşırtan detaylar
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19 Haziran tarihinde satışa sunulan ve 7 yıldır beklenen The Last of Us Part 2, oyun içinde şaşırtıcı derecede detaylara sahip. İşte oyunu birkaç kez oynadığınızda yakalayabileceğiniz ilginç detaylar...

The Last of Us Part 2 ve şaşırtan detaylar

İlk oyunun da müziklerini yapan ve ikinci oyuna da müziğiyle hayat veren Gustavo Santaolalla, oyunun ilk sahnesinde doğrudan Jackson kasabasında görünüyor; hem de bağlamasını çalarken...
The Last of Us Part 2 ve şaşırtan detaylar

Eğer üzeri karla kaplı bir ağacın dalına çarparsanız karların yere düştüğünü ve kardan dolayı ağırlaşan dalların karlar dökülünce tekrar yükseldiğini göreceksiniz. 
The Last of Us Part 2 ve şaşırtan detaylar

Oyunun yine bir sahnesinde masanın üzerindeki saatin sabit olmadığını ve vaktin geçtiğini göreceksiniz.

The Last of Us Part 2 ve şaşırtan detaylar

Ellie ile suyla temas ettiğinizde giysileri, saçları ve çantası birlikte ıslanırken, kuruyana kadar da bir süre geçmesi gerekiyor. Yere yattığınızda zemin çamurluysa çamur üzerinize bulaşıyor ve o da bir süre üzerinizde kalıyor.
The Last of Us Part 2 ve şaşırtan detaylar

Oyuna en çok renk katan halat fiziği, oldukça detaylı işlenmiş ve gerçeğe çok yakınlaşılmış. Öyle ki halatla birlikte pencereden atlayıp kapıdan çıkarsanız halatla bir noktadan sonra ilerleyemediğinizi görüyorsunuz.
The Last of Us Part 2 ve şaşırtan detaylar

Halat fiziğinin dikkat çeken bir diğer noktası ise halatın boynunuza ve elinizdeki silaha dolanabilmesi...
The Last of Us Part 2 ve şaşırtan detaylar

Ellie ile merdiven çıkarken veya inerken Ellie'nin yüzü merdivenlere dönük duruyor. 

The Last of Us Part 2 ve şaşırtan detaylar

Ellie ile tozlu bir zeminde sürüne sürüne gidiyorsanız tozları da süpürüyor ve geçtiğiniz yerlerde bu şekilde bir iz bırakabiliyorsunuz.
The Last of Us Part 2 ve şaşırtan detaylar

Ellie ile Dina'nın yüzüne fener ışığını tuttuğunuzda Dina rahatsız oluyor ve kafasını başka yöne çeviriyor, hatta ısrar ederseniz olduğu yeri de terk ediyor.

The Last of Us Part 2 ve şaşırtan detaylar

Abby'nin yükseklik korkusu (Vertigo) var ve yüksek bir yerden birlikte aşağı baktığınızda titremeye başladığını ve gözlerinin korkuyla baktığını göreceksiniz.

The Last of Us Part 2 ve şaşırtan detaylar

Eğitimli köpeğiyle karşınıza dikilen birini öldürdüğünüzde köpeğin (sizi fark etmediği durumlarda) sahibinin başında beklediğini ve ağladığını göreceksiniz.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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