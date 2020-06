The Last of Us Part 2 için sürpriz güncelleme

The Last of Us'ın üzerinden 7 yıl geçmesiyle birlikte karşımıza çıkan ve oyun otoriteleri tarafından yüksek puanları toplamayı başaran The Last of Us Part 2, 4 milyon satış rakamına kısa sürede ulaşarak Sony PlayStation 4 konsolu çerçevesinde en hızlı çıkış yapan oyun oldu ve Spider-Man geride kaldı.

Satış rakamlarıyla ilgili memnuniyetini Twitter hesabı üzerinden paylaşmayı ihmal etmeyen Naughty Dog'un önemli ismi Neil Druckmann, oyunla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Oyuna The Last of Us'taki Left Behind gibi bir DLC düşünmediklerinin altın çizen Druckmann, buna karşın oyuna bir 'Online Mod' eklemeyi planladıklarını duyurdu.

Ancak 'online mod'un ilk oyundaki online oyun mantığından daha farklı olacağının altını çizen Druckmann, oyuncuları internet üzerinden bir araya getirmeyi planladıklarını, ama bunu ilk oyundaki gibi yapmayacaklarını söylemekle yetindi ve yeni oyun moduyla ilgili detay paylaşmaktan kaçındı.