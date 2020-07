The Last of Us Part 2 çok daha karanlık bir sonla bitebilirdi

The Last of Us Part 2'yi henüz oynamamış veya bitirmemişseniz haberin devamını okumamanızı öneriyoruz; zira 'spoiler' içerebilir.

The Last of Us Part 2'nin hikayesinin arkasındaki isim olan Halley Gross, oyunun final sahnesinin son anda değiştirildiğini söyledi. Finalde Ellie'nin Abby'i öldürmesi gerekirken, oyunun yapımcısı Neil Druckmann'ın fikir değişikliğine giderek Abby'nin yaşamasını istediğini kaydeden Gross, yapılan bu değişikliği kendisinin son anda öğrendiğini belirtti.

Druckmann ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Açıkçası Abby'i hayatta bırakmak ilk etapta çok doğru gelmedi, ancak sonuç itibariyle karakter derinliğine baktığımızda Ellie'nin öldürmemesi daha doğru bir tercihti. Karakterler kararlarını alırken, tutarlı davranmalı, o zaman hikaye örgüsü de tutarlı olabilir."

Druckmann, karakterlerden Lev'in yaşaması gerektiğini düşününce Abby'nin de hayatta kalmasını sağlamış. Gross'a göre bu tercih aynı zamanda The Last of Us Part 3'ün de kapılarını aralamış.