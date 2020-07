The Last of Us Part 2 yapımcıları ölüm tehditleriyle boğuşuyor

Geçtiğimiz günlerde oyunun yapımcısı Neil Druckmann'ın kendine yönelik nefret söylemleriyle dolu mesajları paylaşmasının ardından bu kez The Last of Us Part 2'nin yapımcı şirketi Naughty Dog'un resmi sosyal medya kanallarından yazılı açıklama geldi.

Açıklamada eleştirilere açık olduklarına vurgu yapan Naught Dog ekibi, yapımcılara yöneltilen hakaret ve tehditlerin kabul edilebilir bir yanı bulunmadığını vurguladı.





Although we welcome critical discussion, we condemn any form of harassment or threats directed towards our team and cast. Their safety is our top priority, but we must all work together to root out this type of behavior and maintain a constructive and compassionate discourse. pic.twitter.com/eoq4t1ITnh — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 5, 2020

İlk oyunun ardından hikayeyi çok farklı bir noktaya taşıyan The Last of Us Part 2, kimi oyuncuların beğenisini kazansa da, bazı oyunculardan da tepki çekti. Ancak bazı kullanıcılar hikayeyi beğenmediğini söylemek yerine yapımcılarına ağır hakaretler etmekte çareyi buldu.

The Last of Us Part 2, satışa sunulmasıyla birlikte 3 günde 4 milyondan fazla lisanslı kopya satmayı başarmıştı. Druckmann ise daha önce yaptığı bir açıklamada oyuna online bir mod geleceğini dile getirirken, bu modun ilk oyundaki mod ile benzerlik taşımayacağını söylemekle yetinmişti. Druckmann ayrıca oyuna yeni bir DLC düşünmediklerini de kaydetmişti.