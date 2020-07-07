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Teknoloji
Haber Giriş: 07.07.2020 - 08:07,Son Güncelleme:

The Last of Us Part 2 yapımcıları ölüm tehditleriyle boğuşuyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
The Last of Us Part 2 yapımcıları ölüm tehditleriyle boğuşuyor
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Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan ve oyunculardan büyük ilgi gören The Last of Us Part 2, diğer yandan hikayesiyle de çıktığı günden bu yana tartışılıyor. Ancak bazı kullanıcıların yapımcılara olan tepkilerini ölüm tehdidine kadar getirmesi ortalığı karıştırdı.

Geçtiğimiz günlerde oyunun yapımcısı Neil Druckmann'ın kendine yönelik nefret söylemleriyle dolu mesajları paylaşmasının ardından bu kez The Last of Us Part 2'nin yapımcı şirketi Naughty Dog'un resmi sosyal medya kanallarından yazılı açıklama geldi.

Açıklamada eleştirilere açık olduklarına vurgu yapan Naught Dog ekibi, yapımcılara yöneltilen hakaret ve tehditlerin kabul edilebilir bir yanı bulunmadığını vurguladı.

İlk oyunun ardından hikayeyi çok farklı bir noktaya taşıyan The Last of Us Part 2, kimi oyuncuların beğenisini kazansa da, bazı oyunculardan da tepki çekti. Ancak bazı kullanıcılar hikayeyi beğenmediğini söylemek yerine yapımcılarına ağır hakaretler etmekte çareyi buldu.

The Last of Us Part 2, satışa sunulmasıyla birlikte 3 günde 4 milyondan fazla lisanslı kopya satmayı başarmıştı. Druckmann ise daha önce yaptığı bir açıklamada oyuna online bir mod geleceğini dile getirirken, bu modun ilk oyundaki mod ile benzerlik taşımayacağını söylemekle yetinmişti. Druckmann ayrıca oyuna yeni bir DLC düşünmediklerini de kaydetmişti.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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