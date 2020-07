The Last of Us Part 2 puanlama sistemini değiştiriyor

The Last of Us Part 2, 19 Haziran'da satışa sunulduğunda aynı gün Metacritic üzerinden binlerce olumsuz oylamaya maruz kalmıştı. 'Maruz kalmıştı' diyoruz çünkü oyunun oynama süresinin yaklaşık 30 saat olduğu düşünüldüğünde daha oyunu temin etmeyenlerin dahi oyunu puanlamaları, ortalığı karıştırmıştı.

Metacritic ise kullanıcıların oyunu gerçekten oynayarak puanlamasını istiyor. Bu nedenle artık oyunlar satışa sunulduktan ancak 36 saat sonra puanlanabilecek. Bu noktada amaç oyun geliştiricilerin cezalandırılmasını önlemek. Zira özellikle de The Last of Us Part 2 bu duruma çok güzel bir örnek oldu. Oyunun hikayesini beğenmeyen pek çok kullanıcı, oyunu almadan sadece aldıkları duyumlarla ve izledikleri görüntülerle puanlama yoluna gitti. Bu da oyunun fazlaca düşük puan almasına yol açtı.



Oyunu inceleyen editörlerin ortalama 94 puan verdiği The Last of Us Part 2, kullanıcılardan ise sadece 5.5 puan toplayabildi



Platform ilk uygulamayı ise satışa sunulan Ghosts of Tsushima ve Paper Mario: The Origami King için yaptı; oyunun puanlanması için kullanıcılardan 36 saat beklenmesi istendi.