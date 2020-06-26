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Teknoloji
Haber Giriş: 26.06.2020 - 13:35,Son Güncelleme:

Last of Us Part 2 için yeni DLC geliyor mu?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Last of Us Part 2 için yeni DLC geliyor mu?
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Last of Us'ın ardından uzun yıllardır satışa sunulması beklenen Last of Us Part 2, 19 Haziran tarihinde Türkiye dahil pek çok ülkede satışa sunuldu. Oyunla ilgili merak edilen noktalardan biri de tıpkı ilk oyundaki Left Behind DLC'si gibi yeni oyuna da DLC gelip gelmeyeceği. Oyunun yapımcısı Neil Druckmann bu konuda tartışmaları bitiren net bir açıklama yaptı.

Last of Us Part 2, geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Tartışmaları da beraberinde getiren ve özellikle de farklı hikayesi nedeniyle gündemi uzun süre meşgul eden oyun için bugün sürpriz bir gelişme oldu. İlk oyun için sonradan oyuna dahil olan Left Behind eklentisinde (DLC) Ellie ile oyunun ana hikayesine bağlı bir bölümü oynuyor ve Ellie'yi daha yakından tanıyorduk. 

Last of Us Part 2 için de aynı beklentide olan oyuncular, yeni oyuna bir DLC gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Oyunun yapımcısı olan Neil Druckmann ise, tartışmaları bitirecek bir açıklama yaptı. Druckmann, Last of Us Part 2 için yeni bir DLC düşünmediklerini kaydetti.

Last of Us Part 2 için yeni DLC geliyor mu

Ancak bu açıklama elbette oyuna hiçbir şekilde DLC gelmeyeceği anlamını taşımıyor. Çünkü Druckmann, ilerleyen süreçlerde fikrini değiştirebilir ve oyunculardan gelen geri bildirimlere göre yeni bir DLC için düğmeye basabilir. Ancak şu an için oyuncuların bu beklentisi, yapılan son açıklamayla boşa çıkmışa benziyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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