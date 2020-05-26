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Teknoloji
Haber Giriş: 26.05.2020 - 06:34,Son Güncelleme:

Ramazan ayında tüketiciler gece alışveriş yapmayı tercih etti

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Ramazan ayında tüketiciler gece alışveriş yapmayı tercih etti
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Ramazan ayıyla birlikte değişen uyku ve yeme-içme düzeni, tüketicilerin online alışveriş alışkanlıklarına da yansıdı.

sahibinden.com, Ramazan ayı boyunca site ve mobil trafiğinde yaşanan değişimleri ve online alışveriş tercihlerine ilişkin güncel verileri açıkladı. Buna göre sahur saatlerine kadar geçen süre olan 01:00 ile 04:00 arasında, geçen yıla göre site ve mobil uygulamalardaki toplam trafik %31 arttı.

Site kullanıcıları aramalarında mobili tercih etti. Ramazan ayı boyunca sahur saatlerinde en çok ilan görüntülenen gün 17 Mayıs Pazar oldu. İlan görüntülenmesinde bir önceki yıla göre iOS uygulamasında %21, Android mobil uygulamasında ise %34’lük bir artış yaşandı. 

Sahur saatlerinde en çok ziyaret edilen kategoriler Emlak, Vasıta ile İkinci El ve Sıfır Alışveriş oldu. En çok aranan kiralık ve satılık kelimelerine ek olarak karavan ve dubleks sözcükleri de öne çıktı. İl bazındaki görüntülemelerde ise İstanbul, Ankara ve İzmir’i, Adana ve Bursa izledi.

Apple'ın açığını buldu, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildiMERSİN'in Erdemli ilçesinde, Apple'da daha önce birçok kez bulduğu açıklar sayesinde değişik miktarlarda ödül kazanan Çayan Temel (21), şimdi de ücretli olan müzik ve film kliplerini ücretsiz olarak indirme, dinleme ve izleme yöntemini keşfederek yeni bir açığı da ortaya çıkardı. Karşılığında firma tarafından 1,5 TL değerindeki müzik klibi hediyesiyle ödüllendirilen Temel, "Bu durumu Apple?a bildirdim ve bana teşekkür maili gönderdiler. Açığı kapattılar ve bana 1,5 lira değerindeki müzik klibi hediye ettiler. Bu komik bir durum, ama gerçek" dedi.
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