Ramazan ayında tüketiciler gece alışveriş yapmayı tercih etti

sahibinden.com, Ramazan ayı boyunca site ve mobil trafiğinde yaşanan değişimleri ve online alışveriş tercihlerine ilişkin güncel verileri açıkladı. Buna göre sahur saatlerine kadar geçen süre olan 01:00 ile 04:00 arasında, geçen yıla göre site ve mobil uygulamalardaki toplam trafik %31 arttı.



Site kullanıcıları aramalarında mobili tercih etti. Ramazan ayı boyunca sahur saatlerinde en çok ilan görüntülenen gün 17 Mayıs Pazar oldu. İlan görüntülenmesinde bir önceki yıla göre iOS uygulamasında %21, Android mobil uygulamasında ise %34’lük bir artış yaşandı.

Sahur saatlerinde en çok ziyaret edilen kategoriler Emlak, Vasıta ile İkinci El ve Sıfır Alışveriş oldu. En çok aranan kiralık ve satılık kelimelerine ek olarak karavan ve dubleks sözcükleri de öne çıktı. İl bazındaki görüntülemelerde ise İstanbul, Ankara ve İzmir’i, Adana ve Bursa izledi.