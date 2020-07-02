Bu tarif çay saatlerinizin yıldızı olacak! Enfes peynirli kek

İtiraf etmek isterim ki ilk başta “Tabansız cheesecake mi olurmuş, tadını sever miyiz acaba?” diye düşündüren bu kek, bir kez tattıktan sonra vazgeçilmeziniz oluyor. Birkaç malzemeyle yapılışı ve son derece pratik oluşuyla da kalpleri çalıyor.

Bu peynirli kek, diğer alışık olduğumuz cheesecake’ler gibi bisküvili tabanla yapılmıyor. Üstelik diğerlerinden farklı olarak yüksek derecede pişiyor. Fırından çıkardığınızda kekin üzerinde koyu renkli ama iştah kabartan bir kabuk oluşmuş oluyor. Bu kabuk, keke hafif yanık ama enfes bir tat katıyor. Tabii birkaç püf noktasına dikkat etmek gerekiyor. Başta yumurtalar olmak üzere tüm malzemeleri oda sıcaklığında kullanmak, yumurtaları harca tek tek dahil etmek ve iyice karıştırmak, ayrıca sulanma ve çatlama yaşanmaması için labne yerine krem peyniri tercih etmek, bu kekin lezzet sırlarını oluşturuyor. Fakat bu peynirli keki yaparken, San Sebastian Cheesecake’te olduğu gibi kelepçeli bir kalıp değil küçük bir kek kalıbı kullanılıyor. Kalıbın içine yerleştireceğiniz yağlı kağıtsa, kekinizi piştikten sonra buzdolabında kolayca soğutmanıza ve kalıptan kolayca çıkarmanıza katkı sağlıyor. İşte tadına doyamayacağınız peynirli kekin o müthiş tarifi...

Malzemeler:

2 paket beyaz krem peynir (400 gram)

200 gram krema

15 gram un

150 gram toz şeker

2 adet yumurta

5 gram vanilin

Yapılışı:

Peynirle şekeri ortalama 1,5 dakika kadar karıştırın, daha sonra kremayı ekleyerek biraz daha karıştırdıktan sonra içine tek tek yumurtaları kırın. (Oda sıcaklığında olmasına dikkat edeceğiniz malzemelerin iyice karıştığından emin olun.)

En son unu ve vanilini ilave edip güzel bir kıvam almasını sağlayın.

Yağlı kağıdı kalıbınıza yerleştirin ve karışımı içerisine dökün. Üzerini spatula yardımıyla güzelce düzeltin.

Önceden ısıtılmış 230 derece fırında ortama 40 dakika kadar pişirin. (Pişirme süresi fırının özelliklerine göre değişebilir, siz kendi fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz.)

Fırından aldıktan sonra oda sıcaklığında soğumasını bekleyin. Ardından buzdolabına yerleştirin ve ortalama 4 saat kadar bekletin.

Zevkinize göre mevsim meyveleriyle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.