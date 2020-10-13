Sonbahar renklerinde bir tarif: Narlı karamelize rezene

Geç gelen sonbahar şu sıralar kendini hissettirmeye başladı. Terlikler yavaştan raflara kalktı, ince ceketler kolay ulaşılacak yerlere indi. Pandemi etkisinde olduğumuz için, açık havada uzun uzun zaman geçirebileceğimiz son zamanları yaşamaya başladık. Açıkçası bu sebeple ilk kez sonbahar hüznünü hayli hissediyorum diyebilirim.

Bu hüznü atlatabilmek için motivasyonum belli. Kış sebzelerinin çıkmış, otların ve mantarların yolda olması. Bolca sakatat pişirebilecek olmam, balık avı sezonunda olmamız ve şimdilik tüm mayhoşluğu ile narenciyelerin pazarlarda yerini almış olması.

Köşemde, kuvvetle muhtemel hiç tatlı tarifi olmayacak. Zira yemeyi sevmediğim şeyleri başarıyla hazırlayıp, dengeli reçeteler oluşturamıyorum. Öyle ki, 5 sene boyunca tatlı yemesem arayacağımı sanmam. Ancak acı, ekşi gibi lezzetlerle kombinlenmiş tatlılık içeren yemeklere de zaafım var.

Bugün sizlerle paylaşmak istediğim tarif tam da bahsettiğim niteliklerde. Hem mevsime ait ürünlerle hazırladım, hem karamelize soğan kullanarak yemeğime tatlılık verdim. Ekşi nar ve limonla da asidite sağladım. Karamelize halinden ötürü de güz renginde bir tabak elde ettim. Ancak sizi baştan uyarmak isterim, ben sabırsız ve pratikçe hazırlanan tariflere talibim derseniz pek size uygun olmayabilir narlı karamelize rezene,çünkü her ne kadar yapılışı çok kolay olsa da, soğanımız şekerini usulca, yanmadan ve tam rengiyle birlikte verebilmesi için uzun bir kavurma süreci geçirecek.

Elde ettiğiniz yemek görsel olarak ruhunuzu, lezzet olarak damağınızı tatmin edecek. Ilık bir sunumla zeytinyağlı, soğuk bir sunumla meze olarak değerlendirebilirsiniz.

Umarım siz de benim kadar beğenirsiniz.

İPUCU: Rezenelerinizi ayıklarken kök kısmının sert bölümünü üçgen şeklinde keserseniz beyaz kısımlarını daha kolay ayırabilirsiniz.

MALZEMELER (3 kişilik):

2 adet rezene

2 adet limonun suyu

4 adet orta boy soğan – piyazlık doğranmış

1 su bardağı ayıklanmış ekşi nar

3 çay kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet kesme şeker

1 kahve fincanı zeytinyağı

2,5 su bardağı su (450 ml)

HAZIRLANIŞI:

İlk işlem olarak, soğanları ve zeytinyağını çelik tencereye koyalım. En küçük ocağın en düşük alevinde, arada (15 dakikada bir) karıştırarak kahverengileşene kadar kavuralım. Bu işlem 2 saat sürebilir.

Bu esnada rezenelerin beyaz kısımlarını yaprak yaprak ayırıp, birer parmak kalınlığında olacak şekilde boylamasına doğrayalım.

Soğanlar karamelize olduktan sonra ateşi artırıp rezeneleri, şekeri ve tuzu ilave edelim. Rezene İle birlikte 5 dakika kadar kavuralım.

Diğer tarafta suyu, limon suyunu ve nişastayı karıştıralım.

Kavrulan soğan ve rezenelerin üzerine suyu ilave edelim.

Rezeneler yumuşayınca narların yarısını ilave edelim. Rezenelerimiz yumuşamış olmalı; ancak dişe gelecek kadar diriliğini de korumalı.

Narları ekledikten 5 dakika sonra ocağın altını kapatalım. Yemeğimizi servis tabağına aldıktan sonra kalan narları üzerine ekleyelim.

Afiyet olsun.

HAMİŞ: Rezenenin sindirime son derece faydalı, mineral deposu ve maydanozgillerden bir bitki olduğunu biliyor muydunuz?