MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Emine Uluçay YazılarıHem sağlıklı hem de lezzetli bir 'merhaba': Elmalı fincan kek
GeriEmine Uluçay Hem sağlıklı hem de lezzetli bir 'merhaba': Elmalı fincan kek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yazarlar
Haber Giriş: 25.11.2020 - 08:15 | Son Güncelleme:

Hem sağlıklı hem de lezzetli bir 'merhaba': Elmalı fincan kek

Emine Uluçay
Emine Uluçay
emineulucay@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emine Uluçay
Emine Uluçay
emineulucay@hotmail.com
Hem sağlıklı hem de lezzetli bir 'merhaba': Elmalı fincan kek
Abone Olgoogle-news

Herkese merhaba, ben Diyetisyen Emine Uluçay! Bundan sonra sağlıklı tariflerimle ve tavsiyelerimle iki haftada bir bu köşede karşınızda olacağım...

Sağlıklı tarifler dendi mi, çoğu zaman akla sıkıcı, tatsız veya yapması çok zor tarifler gelir. Sağlıklı tarif ‘diyet’ tarif olmamakla birlikte, tatsız ve tek düze olmaktan da oldukça uzaktır aslında. Bence sağlıklı tarifler ile diyet tarifler arasındaki en büyük fark, ilkinde odak noktası kullanılan malzemelerin olabildiğince sağlıklı olmasıyken, ikincisindeyse malzemenin sağlıklı olup olmamasından çok kalorisinin düşük olmasına odaklanılmasıdır.

Ben ürettiğim tüm tariflerde hem içeriğinin olabildiğince sağlıklı ve dengeli, hem de kalorisinin aşırı yüksek olmaması için çabalıyorum. Tabii bir de olabildiğince pratik ve kolay hazırlanır olabilmeleri için!

Havaların da soğuması ile birlikte, hazırlaması inanılmaz pratik ve mis gibi tarçın kokan bu tek kişilik fincan kek son dönemlerde favorilerden. İçerisindeki elma sayesinde günlük meyve tüketimine katkıda bulunurken, hurma, badem unu ve yumurta gibi malzemeleri de tarifin besin değerini, dolayısıyla da besleyiciliğini arttırıyor.

Sabah fırından yeni çıkmış elmalı kekin mutfakta yarattığı mis koku ve sıcaklık gibi, ama çok daha pratiği; tek kişilik elmalı fincan kek! Bu tarifin bence en güzel yönlerinden biri tek kişilik olması. Eğer tek kişiyseniz, veya bir kez yiyip yarına veya sonraya da kalsın istemiyorsanız, harika bir alternatif. Birden fazla kişi için yapacaksanız da kolayca ölçüyü arttırmak mümkün...

Öğün: Kahvaltı

Zorluk derecesi: Kolay

Porsiyon: 1 kişilik

Enerji: 300 kalori

Servis önerisi: Pratik kahvaltı niyetine😍

Malzemeler:

Yarım elma

2 adet hurma

3 yemek kaşığı badem unu veya yulaf unu (yulafı robotta çekerek elde edebilirsiniz)

1 adet yumurta

3 yarım ceviz

Çeyrek tatlı kaşığı tarçın

Hazırlanışı:

Elma ve hurmaları minik küpler halinde doğrayın.

Yumurtayı çırpıp hurma ve elmaları ekleyin.

Geriye kalan diğer tüm malzemeleri de ekleyerek iyice karıştırın ve ısıya dayanıklı küçük çukur bir kaba dökün.

İster 1,5-2 dakika boyunca mikrodalgada, ister önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika boyunca pişirin.

Evet, bu kadar basit, tek kişilik fincan kekiniz hazır. Afiyet olsun! 

Instagram: @emineuluchay

False
Emine Uluçay
Emine Uluçay
emineulucay@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Tonlarca patates Sandıklı'daki bu mağaralarda saklanıyor
Birçok hastalığa şifa oluyor, fiyatı dudak uçuklatıyor
Koronavirüs kış aylarının vazgeçilmezi bozaya olan ilgiyi daha da artırdı
Ermenek zeytini marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor