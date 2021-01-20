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GeriDilan Güzenge Minik gurmelere mantılı tarhana çorbası
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Haber Giriş: 20.01.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

Minik gurmelere mantılı tarhana çorbası

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Minik gurmelere mantılı tarhana çorbası
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Tarhana kış aylarında en çok tercih edilen çorbalardan. Peki tarhanayı mantı ve nohut ile zenginleştirip minik gurmelere sunmaya ne dersiniz?

Malzemeler:

5 yemek kaşığı toz tarhana

5 su bardağı soğuk su

20 adet mantı

2 yemek kaşığı haşlanmış nohut

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz (1 yaş sonrası isteğe bağlı)

Nasıl yapılır?

Tarhanayı su ile homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. 

Zeytinyağında sarımsağı biraz kavurup tarhanayı ilave edelim.

5 dakika karıştıralım.

Daha sonra mantı ve nohutlu ekleyip yaklaşık yarım saat kısık ateşte pişirelim.

Afiyet olsun...

Instagram: @bebekkoala

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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