Minik gurmelere mantılı tarhana çorbası
Tarhana kış aylarında en çok tercih edilen çorbalardan. Peki tarhanayı mantı ve nohut ile zenginleştirip minik gurmelere sunmaya ne dersiniz?
Malzemeler:
5 yemek kaşığı toz tarhana
5 su bardağı soğuk su
20 adet mantı
2 yemek kaşığı haşlanmış nohut
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz (1 yaş sonrası isteğe bağlı)
Nasıl yapılır?
Tarhanayı su ile homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz.
Zeytinyağında sarımsağı biraz kavurup tarhanayı ilave edelim.
5 dakika karıştıralım.
Daha sonra mantı ve nohutlu ekleyip yaklaşık yarım saat kısık ateşte pişirelim.
Afiyet olsun...
Instagram: @bebekkoala
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