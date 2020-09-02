Kalsiyum, selenyum, A vitamini... Miniklere ıspanak püresi

İçeriğinde bol miktarda kalsiyum var. Özellikle süt alerjisi olan çocuklara bol bol ıspanak yedirebilirsiniz. Aynı zamanda A vitamini ve selenyum içeriyor.

Ayrıca ıspanakta diğer yeşil yapraklı sebzelere göre daha fazla protein bulunur.

Ispanağı alırken yapraklarının pörsümemiş olmasına dikkat edelim. Bebek ıspanak yapraklarını yani minik olanları seçelim

Ispanağın içindeki vitamin ve minerallerden tam olarak faydalanabilmek için her zaman taze olanlarını tüketmek gerek.

ISPANAK PÜRESİ (8+)

Malzemeler:

10 yaprak ıspanak

1 adet küçük patates

2 yemek kaşığı yoğurt

Nasıl yapılır?

Ek gıdaya geçen her bebeğin buharda pişirme aparatı olmalı.Çünkü buharda pişirilince vitaminleri olduğu gibi aktarırız

Patatesi küp küp doğrayalım. Altta patates üstüne ıspanakları koyup buharda pişirelim.

Çatal ile veya blender ile pütürlü kalacak şekilde püremizi hazırlayalım.

2 yemek kaşığı yoğurt ilave edip karıştırıp afiyetle bebeğimize yedirelim.

NOT: Yoğurt yerine anne sütü veya formül mama da kullanılabilir.

Instagram: @bebekkoala