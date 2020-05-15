Sadece Antalya’da yiyebileceğiniz lezzetler: Şiş köfte ve tahinli piyaz

Masmavi denizleri, doğası, begonvil fışkıran sokakları ile bir başkadır Antalya. Antalya’ya gittiğinizde yöresel bir lezzet tatmak isterseniz bunların en başında size tavsiyem şiş köfte yanında tahinli piyaz olacaktır. Bu ikisinin Antalya’ya her gittiğimde yemeden dönemediğim lezzetler olduğunu söyleyebilirim.

Antalya’da Akdeniz ikliminin yanı sıra karasal bir iklime sahip olduğundan her çeşit meyve-sebze yetiştiriliyor. Bitki örtüsünün bodur çalılardan oluşması nedeniyle keçi besiciliği daha çok gelişmiş. O nedenle Antalya’da daha çok oğlak yemeklerini bulabilirsiniz. Kısmen iç kısımlarda koyun yetiştiriciliği de yapılmakta elbette...

Bu kadar doğanın içerisinde bulunan bir bölgeden enfes lezzetler de çıkması kaçınılmaz oluyor. Bu yazımda, sadece Antalya’da yiyebileceğiniz lezzetler olan şiş köfte ve tahinli piyaz ikilisine değineceğim.

Şiş Köfte Nasıl Yapılır?

Klasik köfte her bölgede yapılır ama Antalya’nın köftesi şişte yapıldığı için farklıdır.

Şiş köftenin kıymasının içinde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor sadece et ve tuz ekleniyor, herhangi bir baharat kullanılmıyor. Köfte şişlere uzunlamasına takılarak, ızgarada kömür ateşinde pişiyor. Köfteler piştikten sonra bir tabağın altına pide ekmeği ve üzerine köfteler gelecek şekilde konuluyor. Daha sonra maydanoz, kimyon, pişmiş soğan, domates ve biberle servis ediliyor.

Tahinli Piyaz Nasıl Yapılır?

Tahinli piyaz Antalya gastronomisinin sembollerinden. Bu lezzet 100 yılı aşan bir geçmişe sahiptir.

Türkiye’de piyaz, genelde sade yani tahinsiz yapılır ama Antalya’daki piyaz tahinli olur. Antalya’nın tahinli piyazının sosuna tarator denir. Antalya piyazı, küçük ama lezzetli Çandır fasulyesinden yapılır. Küçük kuru fasulye tanelerini pişirme işlemi öncesinde uzunca bir süre suda bekletmek ve daha sonra pişirmek gerekir.

Tarator sosuna ise tahin, limon suyu, sirke, tuz, sarımsak, zeytinyağı, isteğe göre su eklenir. Tahinin acımtrak tadı yapılan bu sos işlemi ile açılır. Ardından pişmiş küçük kuru fasulye, domates, haşlanmış yumurta, isteğe göre kuru soğan ve maydanoz bir tabağa alınır ve piyaz yapılır.

Tahinli piyaz özellikle şiş köfteyle birlikte yendiğinde mükemmel uyum sağlar.

Nerede Yenir?

Antalya Elmalı’da Şişçi Ömer’in Yeri ve Şen Baba Kebap; Antalya merkezde ise Topçu Restoran, Şişçi Ramazan, Şişçi Volkan, Piyazcı Ahmet, Piyazcı Sami, damak çatlatan yerlerdir. Antalya’ya yolunuz düşerse yöreye özgü bu lezzetleri denemeyi unutmayın.

Lezizz ve sağlıkla kalın, bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.