Kaş’ta nerede ne yenir?

Turkuaz mavisi ve birbirinden güzel mekanları ile bir defa gidenin vazgeçemediği büyük bir tutkudur Kaş. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gelmeden bitmez Kaş’ın sezonu. Kaş Meydanı’na restoranların masaları konur ve tüm restoranlar fiks menüleri ile 29 Ekim günü coşkulu bir kutlama yapar. Bu sene pandemi dolayısıyla böyle büyük bir kutlama gerçekleşmeyecek olsa da her zaman olduğu gibi restoranlar fiks menüleri ile misafirlerini ağırlayacak ve sonrasında sezonu bitirecek.

Gelelim sizin için hazırladığımız Kaş rehberine…

Üzüm Kızı Restaurant

Kaş’ın bilindik ve güzel mekanlarından biri olan Üzüm Kızı Restaurant, Kaş’ta gidilmesi gereken restoranların başında yer alıyor. Özellikle ızgara ahtapotun tadı ve sunumu, levrek marinin farklı sosu, ot kebabı, kalamar dolması favorilerimden oldu. Mekan Kaş’ta popüler bir restoran olduğu için rezervasyon şart.

Müpptela Ocakbaşı

Size klasik yerlerin dışında özgün bir mekan tavsiye edeceğim. Kaş’ın ruhunu yansıtan, şirin bahçeli, rengarenk lambaları olan Müpptela Ocakbaşı, lezzetin yanı sıra sıcacık aile ortamıyla gönüllerde de taht kurarak müdavimlerini ağırlıyor. Ara sıcaklardan hellimli-fıstıklı sucukları en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Burada özellikle şaşlık, lokum bonfile, beyti sarma mutlaka denenmeli. Bu mekanın uzun yıllardır gerçekten müptelası oldum. Kaş’a giderseniz mutlaka uğramalısınız.

Zaika Restaurant

Kısa ve öz olsun: Kaş’a giden herkes bir defa Zaika’da şaşlık yemelidir. Kaş’ın en iyi restoranlarından biri…

Sempati Restaurant Kaş

Kaş’a her gittiğimde mutlaka uğradığım Kaş’ı yaşatan mekanlardan Sempati Restoran, Türk ve Osmanlı mutfağından seçenekler sunuyor. Dekorasyonunda yer verdiği Atatürk ve Sadri Alışık köşeleri harika.

Özel Osmanlı et yemeği, yanında keşkek ile servis yapılıyor. Etli vişneli yaprak sarma sunumu ve lezzetiyle mest etti. Alper börek, mücver ve bademli tavuk da çok lezzetli.

Dudu Kahvaltı Kaş

Nar ağacının gölgesinde, keyifli antika eşyalardan oluşan dekorasyonu ile geçmişi yaşatan mekanın kahvaltısında pişiler ve ekstra sunulan patatesli omlet, sucuklu yumurta ve reçeller vazgeçilmezlerden.

Bi Lokma Restaurant

Kaş’ın köklü bilindik restoranlarından biri olan Kaş ile özdeşleşmiş Bi Lokma Restaurant 2000 yılında açılmış 20 yıllık bir geçmişe sahip. Geleneksel Türk lezzetlerini doğal ve organik ürünler kullanarak yapıyor. Ev yemeklerini, kendinizi evinizin bahçesinde gibi hissedebileceğiniz sımsıcak bir ambiyansta sunuyorlar. Gelelim menüye; meze tabağı, kabak tarator, soğan salatası farklı olanlar ayrıca mekanda sabah kahvaltısı da sunuluyor.

The Kaş Beach Restaurant

Kaş’ta Meis adasına karşı keyif yapılacak en yeni beach’lerden biri The Kaş Restaurant.

Genç işletmeciler ile vizyoner bir yaklaşım sergileyen, genç şeflerle lezzetli yemekler sunan The Kaş, gündüzleri plaj akşamları restoran oluyor.

Öğle yemek servisinde vegan pizza kesinlikle tavsiyem. Mekanda yenebilecek lezzetler; günlük tuttukları olta balıkları, midyeli karidesli kuru dolma, balıklı içli köfte, Edirne usulü yaprak ciğer, gündüz için ise hamburger ve pizza.

Lakumsal Butik Otel Restoran

Kaş Çukurbağ Yarımadası’nda bulunan Lakumsal Otel’in Meis adası ve Kaş açık deniz manzarasıyla huzur dolu restoranında gün batımında romantik bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.

Restoranda yemeklerin sunumları ve lezzetleri ile kendimden geçtim, gerçekten çok başarılılar! Favorim içerisinde hellim sarılı ızgara kalamar ve levrek oldu. En son olarak gelen baked Alaska tatlısının içerisinde kızartılmış mereng, karadut dondurması ve limon parfe, beyaz çikolata bulunuyor. Tam bir yaz tatlısı olan ve her katmanında ayrı bir zevk veren tatlı.

Kale Lodge Hotel

Kaş Bayındır’da bulunan Kale Lodge Otel’de muazzam bir günbatımı manzarası eşliğinde, doğal bir ortamda romantik ve çok özel bir akşam yemeği yemek mümkün.

İki haftada bir değişen menüsüyle önceden sipariş vererek istediğiniz özel yemekleri yaptırabiliyorsunuz.

Tuna Şef tarafından yemekler çok özenli bir şekilde hazırlanıyor. Her bir tabak ayrıca düzenleniyor ve hepsi birbirinden lezzetli. Balayı çiftleri için de özel tercih kahvaltı ve yemek servisi var.

Denediğim lezzetler biberli bonfile, Antep fıstıklı bonfile yanında parmesan cipsi, safranlı karides, ıspanaklı köy tavuğu sarma, fesleğen yatağında soslu levrek ve bruschetta.

Kaş’ta gidebileceğiniz mekanlar arasında, Zula, Kaş Sardalaki, Nereid, Ruhi Efendi, Voyn, Myra, Doğal Anne Eli ve günlük değişen çorbaları, şiş köfte ve piyazıyla Enişte’nin Yeri de sayılabilir.

Lezizz kalın…

Instagram: @kesifperisi