Kalkan yeme-içme rehberi

Kalkan için İngilizlerin çok uzun zaman önce keşfettiği ve yavaş yavaş biz Türklerin de uğrak noktalarından biri olan şirin küçük bir tatil beldesi diyebiliriz. Benim uzun yıllardır yaz sezonunu geçirdiğim bu güzel beldede birbirinden şık restoranlar yer alıyor. Kalkan'ın deniz manzaralı teras restoranları ve sokak aralarında bulunan hepsi birbirinden özel lezzetlere sahip restoranlarına birlikte göz atalım.

Sokak Arasında Fark Yaratan Bir Mekan: Salonika 1881 Restaurant

Salonika 1881 Restaurant, Kalkan'ın Arnavut kaldırımlı taş sokakları arasında bölgenin en iyi ve sevilen restoranı olarak yer alıyor. İşletmecisi Resul Bey, yıllar önce bomboş sokakta öngörülü bir yaklaşım ile ilk restoranı açıyor ve sonrasında çok fazla talep görüyor. Salonika 1881, adı ile özdeşleşmiş bir mekan. En dikkat çekici özelliği içerisinde bulunan Atatürk için ayrılmış sonsuza kadar rezerve masa. Haftanın belirli günlerinde fasıl eşliğinde canlı müzik oluyor. Restoran bölümüne geçmeden önce dinlenip bir şeyler içebileceğimiz lounge bölümü var.

Mezelerden çitlembik, levrekli kaya koruğu, enginar, pilaki, köz patlıcan tercih edilebilir. Ara sıcaklardan kalamar, Arnavut ciğeri, tereyağında karides, karidesli börek hem doyurucu, hem de oldukça lezzetliydi. Ana yemeklerden taze günlük balıklar tercih edilebilir. Yeni mezelerden seçtiklerim ise ıspanak sapı, pazı sarma, Hatay tuzlu yoğurt, kırma zeytin piyazı. Kalkan lezzet ve eğlence anlayışına farklılık katan bu değerli restoranı mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Şık ve Manzaralı Bir Akşam Yemeği: Meymeze Restaurant

Kalkan'da panaromik manzaraya sahip harika bir terası olan Meymeze Restoran, Rumlardan kalan tarihi bina içerisinde yer alıyor. Kaputaş Plajı’ndan ilham alan turkuaz rengiyle ve etrafındaki begonvillerle Akdeniz ruhunu harika yansıtıyor. Kalkan sokaklarında dolaşırken fark etmemeniz imkansız.

Restoran lezzetleri ve deniz manzarasıyla Kalkan'ın en iyilerinden biri. Terasta Yunan müzikleriyle karşı kıyıya bir selam çakıp, önce kırmızının bin bir tonuna şahit edebileceğiniz bir gün batimi daha sonra Kalkan Limanı’nın etkileyici ışıklarıyla lezzetli bir yemek yiyip keyifli bir aksam geçirebilirsiniz.

Restoranın menüsünden seçme lezzetler şunlar: Günlük taze bildiğimiz mezelerin yanında, vişneli yaprak sarma, kabak çiçeği dolması, karidesli avokadolu enginar, enginar kalbi salatası, keçi peynirli pancar dolma, fındıklı mantar dolma nefisti. Ayrıca günün balığını mutlaka sorun. Püfür püfür esen manzarada, şık dekorasyon, iyi servis ve muhteşem lezzetler, her şey bir arada. Eğer Kalkan civarına giderseniz bir akşam mutlaka şık ve lezzetli bir yemek için programınızda yer verin.

Romantik Bir Akşam Yemeği: Villa Mahal Hotel

Conde Nast Traveler tarafından ''Avrupa'nın En Romantik Oteli'' seçilen Villa Mahal Otel, Türkiye'nin romantik lüks balayı konseptli çok özel otellerinden biri. Villa Mahal Otel'in iskelesinde denizin yanı başında müthiş bir manzara ve gün batımı eşliğinde dünyanın en romantik akşam yemeğini yiyebilirsiniz. Villa Mahal ayrıca Conde Nast Johansens'in 2020'de ''Avrupa ve Akdeniz'in En İyi Lüks Değer'' ödülünü de kazandı.

Kahvaltı ve Akşam Yemeği: Botanik Bahçesi, Deniz Manzarası ile Fidanka Hotel

Benim Kalkan'da ilk göz bebeğim diyebilirim Fidanka için. Kalkan'a yıllar önce ilk geldiğimde kaldığım otel bu nedenle bende hep özel bir yeri var diyebilirim. Botanik bahçesi, deniz manzarası, antika eşyaları, jakuzili havuzu ile müthiş bir otel. Kahvaltısı ve akşam yemekleri çok özenle hazırlanıyor. Hem bu güzel ortamı solumak, görmek ve vakit geçirmek için, hem de gerçekten leziz yemeklerini tatmak için Fidanka Otel'e gidebilirsiniz. Kahvaltıda birçok ürün yöresinden getiriliyor ve serpme olarak hazırlanıyor. Pandemi dolayısıyla otel müşterisi haricinde dışarıdan kahvaltıya ve akşam yemeğine gitmek isteyenlerin rezervasyon yaptırmaları iyi olacaktır.

Lezzetli Steak: Sade Restaurant

Sade Restoran teras manzarası ve samimi ortamı ile Kalkan'da kaliteli, iyi et yiyebileceğiniz bir restoran. Sebzeli acı soslu steak, risotto steak, beyaz çikolatalı sufle tatlı olarak en özel lezzetleri diyebilirim. Mekan ferah, keyifli teras ambiyansı ve sunduğu lezzetli etlerle özellikle steak konusunda Kalkan'ın en iyilerinden biri diyebiliriz.

Begonvilli Bahçesi, Barbekü Geceleri ile: Cafe Vita Kalkan

Kalkan’ın en nezih bölgelerinden Kalamar’da bulunan restoran begonvillerle süslü bahçesi ile çok hoş bir ambiyansa sahip. İşletme sahibi Mustafa Bey’in özverili yaklaşımı ve misafirperverliği sayesinde bölgede ün kazanan restoranın her damak zevkine hitap eden menüsünde tamamı ev yapımı olmak üzere burger çeşitleri, tavuk yemekleri, pizzalar, balıklar, bonfileler, mekana özel spesiyaller ve sayamadığım nice lezzetli yemekler bulunuyor. Cafe Vita Restaurant’ın serpme kahvaltısı da oldukça nefis diyebilirim.

Şahsen tadıp hoşuma giden lezzetler ise başlangıç olarak karides tava ve gül böreği, ana yemek olarak kayısılı tavuk ve erik soslu bonfile iken tatlı olarak da cheesecake.

Mekanda her Çarşamba günü canlı müzik, ateş ve oryantal dans gösterisi eşliğinde sınırsız açık büfe barbekü partisi yapılıyor. Çeşit çeşit mezeler, tatlılar, bonfileler, tavuk ve köftelerden oluşan açık büfe kesinlikle göz doyurucu.

Kaburga Show: Old Street Bar & Restaurant

Kalkan’ın en sevilen arnavut kaldırımlı sokağında yer alan restoranda yiyebileceğiniz seçme lezzetler, kaburga show, Osmanlı tabağı, hot stone steak, old street sliders denenebilir. Özellikle şovlar eşliğinde gözümüzün önünde pişirilen kaburga favorim.

Doğa ile İç İçe Kahvaltı: Prima Donna Patara Otel

Türkiye’nin en iyi lüks doğa ile iç içe otellerinden biri. Kalkan ve Patara birbirine sınır iki bölge ve bu bölgede ön plana çıkan özel bir otel. Bu yıl korona dolayısıyla bir üst kategoriye geçildi. Dışarıdan kahvaltı ve yemek için misafir alınmasa da otelde konaklayacak olursanız doğal bir kahvaltıyı tatma ve yemeklerinden yeme şansı elde edebilirsiniz. Bu yıl kahvaltıyı evlerin terasına sunuyorlar ve ekstra akşam yemekleri istenirse yine evin terasına servis ediyorlar. Otel Kalkan’a araç ile 10 dakika mesafede yer alıyor.

Kalkan’da Gidilebilecek Lezzet Durakları

Ata Meze’de lahmacun, kuzu ve tavuk şiş, Adam’s Restoran’da köy kahvaltısı, True Blue Hotel'de şölen tadında müthiş bir kahvaltı, Saray Suites'de bölgenin iyi etlerinden yaptıkları steak ve bonfile, Liman’da Trio Restaurant’ta et yemekleri, Cafe Leon Kitchen Bar'da nefis burger çeşitleri ve zengin aromalı kahve çeşitleri, Old Town Hotel’de kahvaltı ve yeni nesil kahve, Kalkan Meze Kahvaltı’da gündüz kahvaltı ve akşam uygun fiyatlı meze ve balık ızgara keyfi yapılabilir. Unutmadan Sabah kahvaltısı için Limanda bulunan Fener Kafe'de deniz manzarasıyla keyifli bir kahvaltı yapabilirsiniz ayrıca burada nefis waffle ve kendi yaptıkları dondurmalardan yemeyi ihmal etmeyin. Naneli-damla çikolatalı dondurma favorim. Plaj önerisi iyi plaj ve iyi yemek deneyimi yaşamak istiyorsanız Zest Beach Club’a mutlaka uğramalısınız. Denediğim lezzetler: Zest burger, Bufalo Zest salata, roast beef pizza, ahtapot ızgara.