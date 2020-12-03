Ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız: Beyaz çikolatalı kestaneli volkan kek

Malzemeler (4 adet)

80 gram (7-8 adet iri) kestane püresi

120 gram beyaz kuvertür çikolata

40 gram (2 yemek kaşığı) toz şeker

120 gram (2 adet orta boy) yumurta

1 tutam tuz

80 gram (3 yemek kaşığı) oda sıcaklığında tereyağı

1 paket şekerli vanilin

50 gram (2,5 dolu yemek kaşığı) un

Nasıl yapılır?

4 adet 8 santimetre çapında sufle kaplarının içini katı yağ ile yağlayıp tamamen kaplanacak şekilde unlayın.

Önden pişirip soğuttuğunuz kestaneleri bir çatal yardımıyla çok hafif pütürlü kalacak şekilde püre haline getirin.

Beyaz çikolatanızı mikrodalgada 20 saniye aralıklarla karıştırarak eritin. Bir tencereye bir parmak kaynar su koyarak üzerine oturttuğunuz ısıya dayanıklı bir cam kasede benmari usulü de eritebilirsiniz.

Çikolata eridiğinde oda sıcaklığında tereyağınızı ekleyip karıştırın, elde ettiğiniz ganaj 5 dakika kadar bekleyecek ılınması için.

O sırada ayrı bir cam kasede yumurtaları toz şekerle 1-2 dakika hızlı devirde çırpın. Rengi açılıp köpürecek ve kıvam alacak. Şekerli vanilin ve tuzu ekleyip karıştırın.

Çikolatalı ganajınızı yumurtalı karışıma ekleyip bir spatula yardımıyla homojen olana kadar karıştırın.

Bir elek yardımıyla unu karışıma eleyip, spatula yardımıyla karıştırın. Tamamen karışmaya yakın kestaneleri de ekleyin ve homojen olana dek karıştırın.

Önceden unladığınız kaplara eşit olacak şekilde 4 porsiyon olarak harcı bölün. Önden ısıtılmış 200 derece fansız fırında 14-15 dakika pişecek. Kullandığınız kap ölçünüz daha genişse pişirme süresinden 1-2 dakika kısaltmayı unutmayın.

Kenarlar kalıptan kurtulmaya başlamış, ancak ortası hafif ıslak görünümdeyken fırından çıkartın.

Kalıbın kenarlarından düz bir bıçak yardımıyla keki kurtardıktan sonra ters yüz ederek tabağa aktarabilirsiniz. Yanında bir top vanilyalı ya da tercihiniz dondurma ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Not: Fırından çıktığı gibi sıcak servis ediniz, soğurken pişmeye devam edeceği için içi katılaşacaktır.