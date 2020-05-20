Gıda sektöründe hizmet veren işletmeler pandemi sonrasında hizmet kalitesi, menü içeriği ve sosyal medya stratejileri konusunda çok daha dikkatli olmak zorunda. Tüketiciyi anlayan ve onun ne beklediğini bilerek kendini güncelleyen işletmeler çok daha başarılı olacak.

Hijyen konusunda çok daha dikkatli olunması gereken bir döneme giriyoruz. İşletmelerde tüketilen yiyeceklerin hazırlığı sırasındaki hijyenden tutun servise kadar tüm hizmet personeli çok dikkatli davranmak zorunda olacak.

Eskiden restoranlarda, kafelerde, tatillerde konakladığımız otellerde, ailemizle, arkadaşlarımızla ve sevdiklerimizle kalabalık masalarda bir arada olmak ve sosyalleşmek hepimiz için çok keyifliydi fakat ocak ayında Çin’de ortaya çıkan COVID-19 virüsünden sonra artık hayat eskisi gibi olmayacak sanki.

Dünya COVID-19 pandemisi sonrasında eski bildiğimiz dünya olmayacak burası kesin. Sosyal ve kültürel alanda hayati öneme sahip turizm, hotel, kafe, bar, restoran işletmeciliği varoluş mücadelesi verecek. Neler olacak nereye evirileceğiz yaşayarak öğreneceğiz hepimiz. Özellikle gıda sektörü başlı başına bir değişim yaşamak zorunda. Getirilen yeni düzenlemelerle masaların arasındaki mesafeler başta olmak üzere birbirimizden uzaklaşmak zorunda kalacağız.

Eğer doğru önlemler bir an önce alınırsa haziran başında yeme içme sektörü yavaş yavaş eskisi gibi faaliyetlerine başlayacak gibi görünüyor.

Peki tüm bu önlemler alındığında insanlar eskisi gibi sosyalleşebilecek mi, bunu zaman gösterecek. Hayat kademeli olarak eski rutinine dönecek ama bu uzun bir zaman alacak gibi görünüyor.

Yazıyı daha fazla uzatmadan burada sonlandırmak en iyisi çünkü yazarken korkmaya başladım umarım en kısa sürede eski güzel günlere tekrar kavuşuruz.

Ne güzel günlerdi…