Bursa'da bir günde neler yenir?

Paçacı Hüsnü

1961 yılında kurulan Paçacı Hüsnü, şu an ailenin ikinci kuşağı olan Hüseyin Usta ve eşi Fatma Hanım tarafından işletiliyor. Balkan göçmeni bir ailenin kurduğu işletme, Bursa’da paça denince ilk önerilen oldu.

Tattığınız zaman daha önce yediklerinizden daha farklı olduğunu hemen anlayabileceğiniz paça çorbası için malzemeler 12-13 saat kemikle kaynatılarak hazırlanıyor. Kolajen deposu çorbanın aslında en önemli özelliği de bu. Kemik suyu ayrı bir lezzet ve şifa katıyor. Bursa’ya yolunuz düşerse mutlaka denemeniz gereken lezzetler arasında ilk sırada geldiğini söyleyebilirim.

Gökhan Aperatif

Bursa’da dört şubesi bulunan Gökhan Aperatif, serüvenine 1980 yılında başlamış. İlk olarak tost yapan işletme, 2000’li yılların başında ürün çeşitliliğini zenginleştirerek, temelde serpme kahvaltı olmak üzere yemek olayına da girmiş.

Menüde sucuklu, pastırmalı, kavurmalı yumurtalar, çeşit çeşit tostlar, yaprak sarmalar, Arnavut böreği, sebzeli kavurma gibi birçok lezzet bulunuyor. En güzel yanları ise kullandıkları ürünlerin birçoğunun kendi tesislerinde, sağlıklı koşullarda hazırlanıyor olması.

Abdal Simit Fırını

Bursa’nın tarihi simitçisi olan Abdal Simit Fırını, 1969 yılında kurulmuş. Kurulduğu ilk günden bu yana odun ateşinde pişirilen simitler, Bursa halkının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Aslında ilk önceleri ekmek fırını olarak hizmet verdiği, daha sonra simit ve tahinli pide gibi ürünler çıkardığı biliniyor.

Hatta adını, Osman Gazi’ye yardım ettiği söylenen Abdal Mehmet’ten aldığı rivayet edilir. Bu arada, Abdal Fırın’da yediğim tahinli pidenin şu ana kadar yediklerim arasında en lezzetlisi olduğunu söylemeden geçmeyeyim.

Acı Dayı Cantık Salonu

Necmettin Erötçü’nün 1959 yılında kurduğu Acı Dayı Cantık Salonu, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunuyor. 6 kardeşle birlikte işletilen ve köklü bir geçmişe sahip olan Acı Dayı Cantık, şu an ikinci kuşaktan Yusuf Bey tarafından işletiliyor. Kurulduğu ilk günden bu yana aynı yerde hizmet vermeye devam eden mekanda odun ateşinde pişen cantık, pide ve lahmacun gibi yemekler yiyebilirsiniz.

Diğer mekan önerime geçmeden önce kısaca cantıktan da bahsetmek istiyorum. Cantık, aslında bir Tatar böreğidir. 1800’lü yıllarda Kafkaslar’dan Bursa’ya geldiği ve burayla özdeşleştiği biliniyor. Hamuru pideden biraz daha kalın olan cantık genelde yuvarlak yapılır. Oval şekilde de olabilen cantığın ana malzemesi kıymadır. Malzemenin konulacağı orta kısmın hamuru ince, kenarlar daha kalın olacak şekilde yapılır.

Yeşil Pideli Köfte

Mahir Usta Yeşil Pideli Köfte ve Izgara adıyla 1970 yılından bu yana hizmet veren işletme, Hüsamettin Sünneli tarafından kurulmuş. 600 yıllık Kayhan Çarşısı içinde bulunuyor. Şahsi fikrim, hem fiyatı hem de lezzet açısından İskender'e kafa tutacak kadar iyiydi!

İnkaya Tarihi Çınar

Uludağ’ın eteklerinde, 610 yıllık bir çınar ağacının altında şöyle demli bir çay keyfi yaptığınızı düşünsenize… İşte adını gövde kalınlığı 2,5 metre civarında olan çınardan alan İnkaya Tarihi Çınar tesislerinde gezinize kısa bir mola vererek, bir bardak çay eşliğinde Bursa’nın eşsiz havasını soluyabilirsiniz.

Kayhan Köftecisi

Bursa aslında sizlerin de bildiği gibi köfteleriyle meşhur bir şehir. Kayhan Köftecisi adından da anlaşılacağı üzere, yoluna Kayhan Çarşısı’nda yürümeye başlamış. Daha sonra hem kendini hem de bulunduğu yeri değiştirip, sürekli gelişerek ününe ün katmış. Şu anda Nilüfer ilçesinde yer alan Eker Meydanı’nda hizmet veriyor.

Gerek farklı sunumları gerekse lezzetleri açısından çok beğendiğimi söyleyebilirim. Eğer giderseniz ortaya karışık siparişle her lezzeti denemenizi öneririm. Ek olarak manda yoğurdunu tatmanızı da şiddetle tavsiye ederim.

Instagram: @gurmemory