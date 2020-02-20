UNESCO'ya Afyonkarahisar mutfağı da dahil oldu

Afyonkarahisar, termalleri, şifalı suları, lezzetleri, tarihi, Mevlevihaneleri ve mermerleriyle ön plana çıkıyor. İnsanı sıcak, havası soğuk, Mustafa Kemal Atatürk’ün Afyon Kocatepe’den Kurtuluş Savaşı’nda Büyük Taarruz’u başlattığı, milli mücadelenin simgelerinden biri olan en önemli illerimizden biridir Afyonkarahisar.

Afyon şehrini heybetiyle çevreleyen Afyonkarahisar Kalesi, sönmüş bir volkanın üzerinde bulunuyor ve yıl boyunca tarihe meydan okuyarak ayakta kalmış.

Kültürel bakımdan önemiyle olduğu kadar geleneksel mutfak zenginlikleriyle de ön planda olan Afyon mutfağına ve lezzetlerine birlikte göz atalım.

Kentin; Afyon kaymağı, Afyon kaymaklı lokumu, Afyon Sucuğu, Afyon Pastırması, Afyonkarahisar patatesli ekmeği, Çay ilçesi vişnesi ve Şuhut ilçesi keşkeği olmak üzere yedi adet coğrafi işaret tescilli ürünü bulunuyor.

Peki Afyon’un hangi lezzeti nerede yenmeli?

Sucuk Döner:

Döner denince eminim aklınıza hemen et ya da tavuk döner geldi.

Ancak Afyon’daysanız dönerin bir de sucuk hali var ki insanın yedikçe yiyesi geliyor.

Özel makinesi ile kesilen incecik sucuk döner tereyağında pişirildikten sonra tercihe göre lavaşa sarılı olarak ya da ekmek arası servis ediliyor.

İkbal Lokantası’nda yediğim sucuk döner leziz ve hafifti, Gamze Döner de tercih edilebilir.

Ekmek Kadayıfı:

Afyon’da yediğiniz hiçbir ekmek kadayıfının kötü olma ihtimali yok yalnız öyle bir mekan önerisi yapacağım ki parmaklarınızı yiyeceğinizin garantisini veririm.

Afyon’a koşarak gitme sebeplerimden biridir Nur Lokantası, özellikle manda kaymaklı ekmek kadayıfını en iyi yapan yerlerden biridir. Gerçekten bir esnaf nasıl olur sahibi bunun cevabını veriyor. Evinde misafir ağırlar gibi ağırlıyor müşterilerini.

Vedat Milor’un da lezzet rehberinde yer vermiş olduğu Nur Lokantası küçük bir dükkanda yöreye özgü lezzetler sunuyor. İşkembe, Emirdağ dil paçası, keşkek, köfte vb. yemekler var menüsünde. Özellikle tavsiyem olan Emirdağ dil paçası çorbası ile başlayabilirsiniz ardından manda kaymaklı ekmek kadayıfını mutlaka denemelisiniz.

Vişneli Ekmek Kadayıfı:

Sade ekmek kadayıfının vişneli olanını düşünün yok böyle bir lezzet. Gastronomi şehri Afyon, sadece kaymağın değil, vişnenin de anavatanı olunca, vişneli ekmek kadayıfını manda kaymağı ile birleştirip enfes bir görüntü yakalamışlar ve nefis bir lezzet ortaya çıkıyor.

Vişneli ekmek kadayıfını Nur Lokantası ve İkbal Lokantası’nda bulabilirsiniz.

Lokum:

Özellikle Afyon yöresinde her çeşidini bulabilirsiniz. Tavsiyem Afyon kaymaklı lokum ve İkbal tesislerinde kendi üretimleri olan bu taze lokumlardan alabilirsiniz.

Afyon’a değer katan mekanlardan da kısa kısa bahsedelim…

“Dededen toruna asırlık lezzetin durağı” Salim Usta:

Osmanlı döneminde Yıldız sarayında aşçılık yapan İkbal Lokantası’nın kurucusu merhum Salim Pancar Usta’nın torunu Salim Usta dedesinden öğrendiği geleneksel damak tatlarını Osmanlı saray mutfağı lezzetleri ile Afyon lezzetlerini sunuyor. Çorbaları, tandırı, et yemekleri, keşkek ve tatlıları enfes. Aşçı tabağını mutlaka denemelisiniz.

İkbal Lokantası:

İkbal, Afyon denince aklımıza gelen ilk markalardan biridir. Atatürk, Kurtuluş Savaşı sonrası eski adı Zümrüt olan bu restorana uğrayıp yemek yiyor. 1934’te burada yemek yiyen ve yemeklerini çok beğenen Atatürk bu restorana “bahtı ve önü açık olsun” anlamına gelen İkbal ismini veriyor ve “Adı gibi olsun” diyor.

Mekanın öne çıkan lezzetleri; dana tandır, kuzu incik, fırında kuzu, patlıcan kebabı, sucuk döner, kuzu haşlama yöresel yemekleriyle tatlı olarak kabak tatlısı ve vişneli ekmek kadayıfı lezizdi.

Afyon, yolculuk güzergahında bulunduğundan birçok kişinin uğrak noktası. Afyon’a yolu düşen ve sıcak bir mola vermek isteyenler için öneri olarak; biz alışverişimizi İkbal Market’ten yaptık sucuklar, kaymaklı lokumlar, kaymaklar hepsi birbirinden lezzetliydi.

Şık bir yemek yemek isterseniz Afium AVM içinde bulunan Müstakbel Kebap’ı tercih edebilirsiniz. Özellikle yağlı kara ve Müstakbel kebap lezizdi.

Afyon’da yıllardır sevilen bir lezzet durağı olan Aşçı Bacaksız’da kuzu tandır yiyebilirsiniz.

Termal şifalı suları ile olduğu kadar mineral doğal yeraltı sularıyla da bir cevher Afyon. En ünlü maden suyu markalarından birkaçı Afyon’dan çıkıyor. Kızılay ve Avşar maden suları bunlar arasında yerini alıyor. Özellikle Avşar Maden suları fabrikasını ziyaret ederek üretimi gördüm ve maden sularını denedim su yerine tüketilebilecek doğal yeraltı suları olduğunu söyleyebilirim.

Gastronomi alanında tescillenmiş Afyon şehrimize gitmek için birçok sebep var:

Sudan gelen şifanın gücüyle sıcacık termal sularda sağlıklı bir tatil yaparak, şehrin tescilli nefis lezzetlerini tadabilirsiniz, üstelik şu sıralar tam zamanı.

Yolunuzun Afyon’a düşmesi dileğiyle Lezizz kalın! Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere…