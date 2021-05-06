Şırnak Yemekleri - Şırnak'ta Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Şırnak Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Şırnak, konumu ve iklimi sebebiyle hayvancılığın yaygın olduğu bir ilimizdir. Bu durum Şırnak'ta yöresel et yemeklerinin fazlaca tüketilmesine neden olmuştur.

Meşhur Şırnak Yemekleri - Şırnak Mutfak yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Şırnak zengin bir yemek çeşitliliğine sahiptir. Bu nedenle her yıl yurt içi ve yurt dışından yüksek sayıda turist alır. Şırnak yemek kültürü temel özellikleri bakımından etin sık kullanılması nedeniyle Doğu Bölge'sinin özelliklerini gösterir. Şırnak mutfağında etin fazla önemi vardır. Bölge halkının ana geçim kaynağının haycanlık olması bu durumu etkileyen en önemli faktördür. Bölgede yetişen hayvanların cinsi, etin bekletilmesi ve kesilmesi bile diğer bölgelere göre farklılık gösteren Şırnak'ta lezzetli ve zahmetli yemekler hazırlanır.

Şırnak ilinde sadece et yemekleri değil, bölgeye özgü hazırlanan pilavlar ve tatlılardan bölge halkı ve bölgeye gelen turistler tarafından beğenilerek tüketilir. Şırnak ilindeki en meşhur yemekleri ve tatlıları şu şekilde sıralayabiliriz.

Perde pilavı

Kutlık

Mahtımılatık

Kipe

Meyre

Serbidev

Hekeheşandi

Şımşıpe

Suryaz

Fıreydin

Bırınzer

Perde Pilavı

Perde pilavı Şırnak'ın en meşhur yemeklerinden biridir. Doğu ve Güney Doğu bölgelerine özgü olan bu lezzet, Şırnak'ta sıklıkla tüketilir. Yumurta ve yağla yoğrularak yufka haline getirilen bir hamurun tencereye yerleştirilmesi ve içine tavuk etli, baharatlı ve bademli bir pilavın konulmasıyla fırında pişirilerek hazırlanan bu yöresel lezzet mutlaka denenmesi gereken eşsiz bir tada sahip.

Kutlık

Kutlık içli köftenin Şırnak'ta hazırlanan bir türüdür. İçinde soğanlı kıymalı harcın yanı sıra, köftelik bulgur ve yamaların da yer aldığı Şırnak içli köftesi önce suda kaynatılıyor, daha sonra yumurtaya bulanarak kızartılıyor. Hazırlanması oldukça zor olan kutlık Şırnak'ta severek tüketilen yöresel lezzetler arasında yer alıyor.

Kipe

Kipe, Siirt ve Adana bölgelerinde sıkça görmeye alıştığımız mumbar dolmasının Şırnak'a özgü farklı bir türüdür. Koyunun bağırsaklarından hazırlanan kipe de diğer Şırnak yöresel yemekleri gibi oldukça zahmetli bir hazırlık sürecine sahip. Bağırsakların iyice yıkanması ve temizlenmesi bile başlı başına bir iş olan kipe hazırlığında temizlik oldukça önemli. Kipe, iyice temizlenmiş bağırsakların içine pirinç ve kıyma karışımının doldurulması ve suda kaynatılarak pişirilmesiyle hazırlanıyor.

Meyre

Meyre ya da mehir adıyla bilinen bu yöresel lezzet Şırnak'a özgü bir çorbadır. Ayran ve dövmeyle hazırlanan meyre genellikle başlangıç yemeği olarak servis ediliyor. Yumurtayla kıvamlanan bu çorba, içine pancar ve kabakların da eklenmesiyle oldukça lezzetli ve besleyici bir hal alıyor.

Serbidev

Şırnak denilince ilk akla gelen yemeklerden olan serbidev, oldukça pratik bir yemektir. Kaynatılmış buğday,dan yapılan yarma ve çökelek peyniriyle hazırlanan serbidevin üzerine tereyağında kızartılmış pul biber gezdirilmesi tadını eşsiz bir hale getiriyor.

Hekeheşandi

Hekeheşandi Şırnak'ın en fazla tüketilen köftelerinden biridir. Pirinç, kıyma ve yumurta gibi malzemelerden yapılan bu köfte aslında bir nevi yağsız pilav. Yağsız pilavın içine kıyma ve yumurtanın eklenmesi ve şekillendirilerek kızartılması Şırnak'a özgü bu eşsiz tadın ortaya çıkmasını sağlıyor.

Şımşıpe

Şımşıpe, Şırnak'a özgü bol sebzeyle hazırlanan bir dolma türüdür. Kuru kırmızı biber, kuru patlıcan ve kabak gibi sebzelerin kıymalı ve pirinçli bir harçla doldurulmasıyla hazırlanan şımşıpe; daha sonradan asma yaprağı ve pancarın da eklenmesiyle klasik dolmalardan oldukça farklı bir tat alıyor.

Suryaz

Suryaz otuyla hazırlanan bu yöresel lezzet, akşam yemeklerinde hazırlanan pratik lezzetler arasında yer alıyor. Suryaz otunun ince ince kıyılması ve suda kaynatılmasından sonra süzülerek soğanlarla birlikte kavrulması bu yöresel lezzeti ortaya çıkarıyor. Üzerine yumurta ve kavurma eklenerek tüketilen suryaz, Şırnak'ta sıklıkla tüketiliyor.

Fıreydin

Şırnak yemek kültürü sadece yemekleriyle değil, başka yerde bulunmayan tatlılarıyla da ön plana çıkıyor. Bu tatlılar arasında en popüler olan fıreydin, incecik açılan saç ekmeklerinin üzerine ceviz, toz şeker ve yağ gibi malzemelerinin eklenmesiyle hazırlanıyor. Kızgın yağda pişirildikten sonra üzerine şerbet dökülerek hazırlanan bu tatlı Şırnak'ta her yerde bulunuyor.