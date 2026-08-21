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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ağustos 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ağustos 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli mercimek çorbasıyla başlayıp lokum gibi pişen kıymalı alinazik ve yanına çok yakışan şehriyeli pirinç pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Sarımsaklı yoğurduyla biber kızartması ve pembe domatesli İstanbul salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Şerbetini tam çeken yumuşacık kıvamıyla lor tatlısı, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ağustos 2026)
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Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • Kıymalı alinazik
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • Yoğurtlu biber kızartması
  • İstanbul salatası
  • Lor tatlısı

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ağustos 2026)

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınMercimek çorbası tarifiMercimek çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KIYMALI ALİNAZİK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ağustos 2026)

Kıymalı alinazik, közlenmiş patlıcanın isli tadı ile kıymalı harcın enfes uyumunu sofranıza taşıyor. Sarımsaklı yoğurtla harmanlanan patlıcanlar, lokum gibi pişen domatesli kıymalı harç ile servis edildiğinde lezzetine doyum olmuyor.

Gözden KaçmasınKıymalı alinazik tarifiKıymalı alinazik tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ağustos 2026)

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.

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Gözden KaçmasınŞehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

YOĞURTLU BİBER KIZARTMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ağustos 2026)

Kızaran taze biberlerin sarımsaklı yoğurdun serinletici tadıyla buluştuğu bu nefis tarif, az malzemeyle dakikalar içinde hazırlanıp sofranızda nefis bir meze seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınYoğurtlu biber kızartması tarifiYoğurtlu biber kızartması tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

İSTANBUL SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ağustos 2026)

Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor. Pembe domatesin sulu ve tatlı lezzeti, sumakla ovulmuş mor soğanlarla buluşarak kusursuz bir uyum yakalıyor.

Gözden Kaçmasınİstanbul salatası tarifi (Videolu)İstanbul salatası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

LOR TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ağustos 2026)

Ege mutfağının en lezzetli şerbetli tarifleri arasında yer alan lor tatlısı, damakta eriyen özel kıvamıyla sofranıza nefis bir tatlı seçeneği sunuyor.

Gözden KaçmasınLor tatlısı tarifiLor tatlısı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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