Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ağustos 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli mercimek çorbasıyla başlayıp lokum gibi pişen kıymalı alinazik ve yanına çok yakışan şehriyeli pirinç pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Sarımsaklı yoğurduyla biber kızartması ve pembe domatesli İstanbul salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Şerbetini tam çeken yumuşacık kıvamıyla lor tatlısı, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Mercimek çorbası

Kıymalı alinazik

Şehriyeli pirinç pilavı

Yoğurtlu biber kızartması

İstanbul salatası

Lor tatlısı

MERCİMEK ÇORBASI





Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden Kaçmasın Mercimek çorbası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KIYMALI ALİNAZİK





Kıymalı alinazik, közlenmiş patlıcanın isli tadı ile kıymalı harcın enfes uyumunu sofranıza taşıyor. Sarımsaklı yoğurtla harmanlanan patlıcanlar, lokum gibi pişen domatesli kıymalı harç ile servis edildiğinde lezzetine doyum olmuyor.

Gözden Kaçmasın Kıymalı alinazik tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI





Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

YOĞURTLU BİBER KIZARTMASI





Kızaran taze biberlerin sarımsaklı yoğurdun serinletici tadıyla buluştuğu bu nefis tarif, az malzemeyle dakikalar içinde hazırlanıp sofranızda nefis bir meze seçeneği oluyor.

Gözden Kaçmasın Yoğurtlu biber kızartması tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

İSTANBUL SALATASI





Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor. Pembe domatesin sulu ve tatlı lezzeti, sumakla ovulmuş mor soğanlarla buluşarak kusursuz bir uyum yakalıyor.

Gözden Kaçmasın İstanbul salatası tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

LOR TATLISI





Ege mutfağının en lezzetli şerbetli tarifleri arasında yer alan lor tatlısı, damakta eriyen özel kıvamıyla sofranıza nefis bir tatlı seçeneği sunuyor.