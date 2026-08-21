Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ağustos 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli mercimek çorbasıyla başlayıp lokum gibi pişen kıymalı alinazik ve yanına çok yakışan şehriyeli pirinç pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Sarımsaklı yoğurduyla biber kızartması ve pembe domatesli İstanbul salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Şerbetini tam çeken yumuşacık kıvamıyla lor tatlısı, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
MERCİMEK ÇORBASI
Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
KIYMALI ALİNAZİK
Kıymalı alinazik, közlenmiş patlıcanın isli tadı ile kıymalı harcın enfes uyumunu sofranıza taşıyor. Sarımsaklı yoğurtla harmanlanan patlıcanlar, lokum gibi pişen domatesli kıymalı harç ile servis edildiğinde lezzetine doyum olmuyor.
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.
YOĞURTLU BİBER KIZARTMASI
Kızaran taze biberlerin sarımsaklı yoğurdun serinletici tadıyla buluştuğu bu nefis tarif, az malzemeyle dakikalar içinde hazırlanıp sofranızda nefis bir meze seçeneği oluyor.
İSTANBUL SALATASI
Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor. Pembe domatesin sulu ve tatlı lezzeti, sumakla ovulmuş mor soğanlarla buluşarak kusursuz bir uyum yakalıyor.
LOR TATLISI
Ege mutfağının en lezzetli şerbetli tarifleri arasında yer alan lor tatlısı, damakta eriyen özel kıvamıyla sofranıza nefis bir tatlı seçeneği sunuyor.