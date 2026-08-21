Patlıcanlı bulgur pilavı, kavrulmuş sebzelerin lezzetini bulgurla buluşturarak sofranıza hem doyurucu hem lezzetli bir tat sunuyor. Sotelenen sebzeler ve salçalı sosla kısık ateşte demlenen bulgur pilavının lezzetine doyum olmuyor. Dumanı üstünde servis edildiğinde iştahları açarken ister tek başına bir öğün isterseniz de ana yemeklerin yanında nefis bir eşlikçi olarak sofralarda yerini alıyor. Bu pratik pilav, tam ölçüsüyle her denemede lezzeti garantili sonuç veriyor. İşte, videolu anlatımıyla patlıcanlı bulgur pilavı tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...