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Hürriyet LezizzTariflerPatlıcanlı bulgur pilavı (Videolu)
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Patlıcanlı bulgur pilavı (Videolu)

Patlıcanlı bulgur pilavı (Videolu)

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Patlıcanlı bulgur pilavı, kavrulmuş sebzelerin lezzetini bulgurla buluşturarak sofranıza hem doyurucu hem lezzetli bir tat sunuyor. Sotelenen sebzeler ve salçalı sosla kısık ateşte demlenen bulgur pilavının lezzetine doyum olmuyor. Dumanı üstünde servis edildiğinde iştahları açarken ister tek başına bir öğün isterseniz de ana yemeklerin yanında nefis bir eşlikçi olarak sofralarda yerini alıyor. Bu pratik pilav, tam ölçüsüyle her denemede lezzeti garantili sonuç veriyor. İşte, videolu anlatımıyla patlıcanlı bulgur pilavı tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Lezizz
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Patlıcanlı bulgur pilavı (Videolu)
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Patlıcanlı bulgur pilavı (Videolu)
Patlıcanlı bulgur pilavı (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 2 su bardağı bulgur
  • 2 adet patlıcan
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet kırmızı kapya biber
  • 1 adet domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Patlıcanları alacalı soyup küp şeklinde doğrayın. Tuzlu suda bekletip süzün ve yıkayın. Kuru soğanı, biberleri ve domatesleri ince ince doğrayın. Bulguru yıkayıp süzün.
  2. Kavurma aşaması
    Bir tencereye sıvı yağı alıp ısıtın. Kuru soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Yeşil biber ve kapya biberi ilave edip birkaç dakika daha kavurun. Patlıcanları ekleyip 10 dakika daha kavurmaya devam edin. Salçayı ilave edip kokusu gelene kadar karıştırın. Domatesleri ekleyip birkaç dakika daha pişirin.
  3. Pişirme aşaması
    Bulguru, tuzu ve karabiberi ilave edip karıştırın. Suyu ekleyin. Bulgur suyunu çekip göz göz olana kadar pişirin. Ocağın altını kapatıp pilavı 20 dakika dinlendirin.
  4. Servis aşaması
    Servis tabağına alıp sıcak servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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